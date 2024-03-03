Обзор дополнения Journey to the East для Railway Empire 2

В середине февраля для Railway Empire 2, рецензия на которую у нас вышла ранее, вышло первое дополнение Journey to the East. В нем предлагается развить железнодорожную компанию, которая соединит Османскую империю и Западную Европу. В него вошли новый сценарий с озвучкой, шесть новых локомотивов, вариант с элитным скорым поездом, а также новые композиции.

Я прошел его несколько раз, изначально вспомнив механики, а уже позже с целью улучшения результата с получением максимальной оценки «Управляющий компании». Это достаточно сложно с учетом того что сам сценарий идет с фиксированной высокой сложностью.

На саму кампанию в рамках сценария дается 9 лет с 1881 по 1890 год. Проходит она на Балканах, стартовый город Вена и за 22 задания и 3 дополнительных потребуется создать сеть дорог до Константинополя. Здесь изначально задается высокий темп, требующий быстрых принятий решений и разумного расхода ограниченного объема средств.

Особенностью этого региона стала сложная география с горами, перепадами по высотам и реками. Как итог, потребуется вникать при прокладывании дорог. Простое направление из точки А в точку Б приводит чаще всего к повышенным расходам. При этом нужно учитывать и перепады высот, которые могут привести к снижению скорости локомотивов.

Еще одним ограничением является бюджет, доступные на старте 1.5 миллиона впритык хватает на связывание трех городов и нескольких ферм. А для хорошего результат в ограниченное время нужно еще обеспечить такую логистику, которая увеличит количество жителей в регионе. Сделали это и уже следующим пакетом заданий нужно еще больше средств, чтобы купить лицензию в новый регион и запустить там производство стали. И каждый раз такие пакеты заданий, идут с развертыванием в новой области, времени на то чтобы скучать не остается.

Journey to the East добавило в Railway Empire 2 новые ресурсы и производства. Пшеница вместо пива теперь идет на выпекание булок, вместо молока – сыр, пиво заменило вино, а кукурузу заменили оливки. Есть и специфические варианты с национальным колоритом, такие как нуга и ковры. Общая механика при этом не менялась, обеспечиваем поставки базовых предметов в города, удовлетворяя спрос и готовить в последующем более сложные элементы, включая продукты состоящие из цепочек поставок.

Период который затрагивает, пропускает начальный этап с медленными локомотивами. Добавились шесть новых, часть из них будет доступно на старте и еще часть откроется исследованиями. Каких-то заметных отличий нет, это скорее визуальная часть и исторические отсылки. При этом дерево исследований нужно открывать только частично, большая его часть изначально открыта.

Есть и ложка дегтя, как и на больших картах Западной Европы и Америки, в финальной части игры на консолях встречались тормоза при прокладывании рельсов. В таких ситуациях ощущалась нехватка производительности. Так же как и еще на старте замечали ошибки с работой складов, когда товары зависали и не распределялись в города.

Journey to the East обзор для Railway Empire 2

Итоги

Journey to the East добавило в Railway Empire 2 новый регион, продукты и цепочки, а также локомотивы. Интересно оно будет высокой сложностью и темпом, требующей от игрока внимательности при прокладывании маршрутов с учетом геодезии и распределения ограниченного бюджета.
Выживалка в мире крошечных существ. Обзор Smalland: Survive …
На выходных ознакомился со стартовавшей на консолях Smalland: Survive the Wilds, игре в жанре выживания. …
Метроидвания с бит-эм-апом в мире киберпанка. Обзор COOKIE C…
В конце прошлого года на консолях актуального поколения стартовал любопытный 2D-экшен COOKIE CUTTER, явля…
Волнующий сюжет и красивый мир. Обзор Song of Nunu: A League…
Сегодня на консолях стартовало приключение о мальчике Нуно и его друге Виллумпе, последнем йети. Это игра…
Шутер от первого лица в ретро с простой платиной. Обзор Witc…
Сегодня у нас в центре внимания игра от Ratalaika Games про маленькую девочку, которая встала на борьбу с…
Красивый платформер с серьезными испытаниями. Обзор Raccoo V…
Перед новым годом в мое распоряжение попал трехмерный платформер Raccoo Venture, стартовавший в декабре н…
Залипательная головоломка с поиском предметов. Обзор Hidden …
На днях на консолях текущего поколения стартовало продолжение серии Hidden Through Time, появившейся трем…
Ретро платформер в двух частях. Обзор The Adventures of Panz…
Сегодня в центре внимания коллекция из двух игр о генерале Панзер, возвратившемся после долго отсутствия …
Квестовое приключение в приятной рисовке. Обзор CAT AND GHOS…
Есть что-то притягивающее в игровых проектах от студий с небольшим штатом, в такие проекты чаще всего вкл…
Локальный шутер рогалик с медленным гриндом. Обзор Die After SunsetЛокальный шутер рогалик с медленным гриндом. Обзор Die After Sunset
Обзор Creepy Tale 3: Ingrid Penance. Мрачная сказка с шикарной русской озвучкой и 3 концовкамиОбзор Creepy Tale 3: Ingrid Penance. Мрачная сказка с шикарной русской озвучкой и 3 концовками
Мрачная новелла с 26 вариантами финала. Обзор ARCHETYPE ARCADIAМрачная новелла с 26 вариантами финала. Обзор ARCHETYPE ARCADIA
Ретро платформер в двух частях. Обзор The Adventures of Panzer Legacy CollectionРетро платформер в двух частях. Обзор The Adventures of Panzer Legacy Collection
Волнующий сюжет и красивый мир. Обзор Song of Nunu: A League of Legends StoryВолнующий сюжет и красивый мир. Обзор Song of Nunu: A League of Legends Story
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor