Обзор дополнения Journey to the East для Railway Empire 2

В середине февраля для Railway Empire 2 , рецензия на которую у нас вышла ранее, вышло первое дополнение Journey to the East. В нем предлагается развить железнодорожную компанию, которая соединит Османскую империю и Западную Европу. В него вошли новый сценарий с озвучкой, шесть новых локомотивов, вариант с элитным скорым поездом, а также новые композиции.

Я прошел его несколько раз, изначально вспомнив механики, а уже позже с целью улучшения результата с получением максимальной оценки «Управляющий компании». Это достаточно сложно с учетом того что сам сценарий идет с фиксированной высокой сложностью.

На саму кампанию в рамках сценария дается 9 лет с 1881 по 1890 год. Проходит она на Балканах, стартовый город Вена и за 22 задания и 3 дополнительных потребуется создать сеть дорог до Константинополя. Здесь изначально задается высокий темп, требующий быстрых принятий решений и разумного расхода ограниченного объема средств.

Особенностью этого региона стала сложная география с горами, перепадами по высотам и реками. Как итог, потребуется вникать при прокладывании дорог. Простое направление из точки А в точку Б приводит чаще всего к повышенным расходам. При этом нужно учитывать и перепады высот, которые могут привести к снижению скорости локомотивов.

Еще одним ограничением является бюджет, доступные на старте 1.5 миллиона впритык хватает на связывание трех городов и нескольких ферм. А для хорошего результат в ограниченное время нужно еще обеспечить такую логистику, которая увеличит количество жителей в регионе. Сделали это и уже следующим пакетом заданий нужно еще больше средств, чтобы купить лицензию в новый регион и запустить там производство стали. И каждый раз такие пакеты заданий, идут с развертыванием в новой области, времени на то чтобы скучать не остается.

Journey to the East добавило в Railway Empire 2 новые ресурсы и производства. Пшеница вместо пива теперь идет на выпекание булок, вместо молока – сыр, пиво заменило вино, а кукурузу заменили оливки. Есть и специфические варианты с национальным колоритом, такие как нуга и ковры. Общая механика при этом не менялась, обеспечиваем поставки базовых предметов в города, удовлетворяя спрос и готовить в последующем более сложные элементы, включая продукты состоящие из цепочек поставок.

Период который затрагивает, пропускает начальный этап с медленными локомотивами. Добавились шесть новых, часть из них будет доступно на старте и еще часть откроется исследованиями. Каких-то заметных отличий нет, это скорее визуальная часть и исторические отсылки. При этом дерево исследований нужно открывать только частично, большая его часть изначально открыта.

Есть и ложка дегтя, как и на больших картах Западной Европы и Америки, в финальной части игры на консолях встречались тормоза при прокладывании рельсов. В таких ситуациях ощущалась нехватка производительности. Так же как и еще на старте замечали ошибки с работой складов, когда товары зависали и не распределялись в города.

Journey to the East обзор для Railway Empire 2

Итоги

Journey to the East добавило в Railway Empire 2 новый регион, продукты и цепочки, а также локомотивы. Интересно оно будет высокой сложностью и темпом, требующей от игрока внимательности при прокладывании маршрутов с учетом геодезии и распределения ограниченного бюджета.