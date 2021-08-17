Обзор Razer Barracuda X. Беспроводные наушники для консоли, смартфона и ПК

Не так давно компания Razer расширила линейку беспроводных игровых гарнитур, выпустив Razer Barracuda X с поддержкой ПК, смартфонов, планшетов и игровых консолей, включая некстген. Среди ее особенностей отмечаются 40-мм излучатели TriForce, приёмопередатчик с разъемом USB-C, а также микрофон HyperClear Cardioid с кардиоидной диаграммой направленности.

Razer Barracuda X

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 9 490 рублей.

Комплектация

Razer Barracuda X

На гранях коробки нанесена информация по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает приемопередатчик, аудиокабель, USB-кабель, удлинитель USB, микрофон и руководство пользователя.

Razer Barracuda X

Внешний вид

Особенностью этой гарнитуры стал легкий вес. Длительное ее ношение не вызывает чувство дискомфорта.

Razer Barracuda X

Основным материалом стал износоустойчивый пластик с матовым покрытием. В оформлении преобладают темные цвета.

Razer Barracuda X

Овальные чашки с нанесенным логотипом на внешней части. Тут нет элементов с подсветкой.

Razer Barracuda X

Тканевые амбушюры с наполнителем из мягкой пены с эффектом памяти. Ткань защищает и решетку 40 мм динамика Razer TriForce.

Razer Barracuda X

Чашки можно вращать на 90 градусов. Это не только упрощает хранение и перевозку, но и в условиях текущей жары есть возможность развернуть чашки и использовать на шее в качестве мини-динамиков.

Razer Barracuda X

Помимо разворота есть у Razer Barracuda X регулировка длины оголовья. Направляющие выполнены из металла, выбранное положение не смещается.

Razer Barracuda X

На внутренней стороне у оголовья вставка из экокожи с пенным наполнителем. В этой элементе экокожа практичнее, она менее подвержена загрязнению и ее поверхность можно будет протирать в ходе эксплуатации.

Razer Barracuda X

На нижнем торце левой чашке расположена кнопка включения, кнопка управления микрофоном, барабан регулировки громкости, аудиовход, USB-C и гнездо для микрофона.

Razer Barracuda X

Микрофон у гарнитуры съемный. Состоит из коннектора, гибкой ножки и пластикового капсуля с ветрозащитой.

Razer Barracuda X

Комплектуются наушники аудиокабелем для проводного подключения к источнику звука, а также USB-C, используемого для проведения сеанса зарядки.

Razer Barracuda X

Приемопередатчик в компактном корпусе с USB-C разъемом. Его можно подключать к разным типам устройств. Отдельно предусмотрен удлинительный USB-кабель, с помощью него можно сократить расстояние между наушниками и адаптером. Софт Для Razer Barracuda X можно загрузить утилиту управления THX Spatial AUDIO. Полного управления через Synapse нет.

Razer Barracuda X

В окне управления можно активировать режим пространственного звука. Провести тестирование.

Razer Barracuda X

Несколько пресетов эквалайзера под часто используемые сценарии.

Razer Barracuda X

Калибровка объемного звука и выбор расстояния.

Razer Barracuda X

Демонстрация технологии объемного звука.

Тесты

Эта модель поддерживает разные типы устройств. Предлагаем рассмотреть несколько вариантов. Как пример смартфон, большинство из них уже идут с USB-C. Достаточно подключить адаптер к разъему и наушники автоматически определяются телефоном.

Razer Barracuda X

Проблем с качеством соединения нет. Но есть момент, при ношении в кармане этот элемент можно повредить, поэтому наушники лучше использовать в помещении. Вопрос решил бы Bluetooth, но тут только один режим беспроводного подключения.

Razer Barracuda X

Гарнитура поддерживает подключения к разным типам консолям. Мы проверяли работы с Nintendo Switch, проблем с запуском и работой не было. Настройка не требуется.

Razer Barracuda X

Корректно работает с некстген консолями. Хорошо себя показала с Sony PlayStation 5, выдавая объемный звук и раскрывая в деталях последние эксклюзивные хиты. Играли в них в Miles Morales, God of War и Ratchet & Clank: Rift Apart.

Razer Barracuda X

С ПК изучали работу в сетевых шутерах. Razer Barracuda X четко позиционировали противников на карте в игре Escape from Tarkov. Хорошо передает спецэффекты. Звук насыщенный и сбалансированный.

Razer Barracuda X

В плане удобства тоже все отлично. Легкий вес и тканевые амбушюры дают возможность проводить в них длительное время. Отсутствие кабелей не ограничивает заметно расстояние от гарнитуры до источника звука.

Razer Barracuda X

Используется микрофон с кардиоидной диаграммой. Оптимальный вариант как для общения в играх, отсекая окружающий шум в комнате, так и при проведении стриминговых трансляций.

Razer Barracuda X

Встроенного аккумулятора хватает на 9 часов работы. В дальнейшем процесс зарядки с прослушиванием музыки.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorКак итог получаем хороший вариант игровой гарнитуры для консоли, планшета/смартфона и ПК. Razer Barracuda X дают возможность комбинировать разные типы устройств. Преимуществом самой гарнитуры стал хорошо сбалансированный звук с эффектом объема, съемный кардиодным микрофон, беспроводной адаптер с USB-C, легкий вес, поворотные чашки и софт по настройке THX. К минусам отнесем отсутствие режима Bluetooth.
Razer Barracuda X получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Razer Barracuda X (RZ04-03800100-R3M1)
Обзор Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2S. Наушники с и...
Обзор Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2S. Наушники с иМы продолжаем изучение наушников в формате TWS, и сегодня в центре внимания Xiaomi Mi True Wireless Earbu...
Гарнитура HyperX Cloud Stinger выпущена в розовом цвете...
Гарнитура HyperX Cloud Stinger выпущена в розовом цветеИгровая гарнитура HyperX Cloud Stinger теперь доступна в розовом цвете. В целом, гарнитура идентичная ори...
Беспроводные наушники Edifier Neobuds Pro доступны для предв...
Беспроводные наушники Edifier Neobuds Pro доступны для предвEdifier представила беспроводные наушники Neobuds Pro. ...
Обзор Creative Outlier Active V2. Недорогие спортивные наушн...
Обзор Creative Outlier Active V2. Недорогие спортивные наушнВ рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование беспроводных наушников ...
Redmi AirDots 3 Pro покажут уже завтра...
Redmi AirDots 3 Pro покажут уже завтраКомпания Redmi, дочернее производство Xiaomi, готова выпустить свои новые смартфоны серии Redmi Note 10 н...
Обзор XPG PRECOG ANALOG. Игровые наушники с Hi-Res Audio...
Обзор XPG PRECOG ANALOG. Игровые наушники с Hi-Res AudioНе так давно в рамках игрового бренда XPG была представлена обновленная игровая гарнитура PRECOG. Новинко...
Redmi AirDots 3 Pro доступен за 55$...
Redmi AirDots 3 Pro доступен за 55$Китайский бренд смартфонов Redmi выпустила новые беспроводные наушники AirDots 3 Pro. ...
Наушники Beoplay EQ от Bang & Olufsen получили технологию AN...
Наушники Beoplay EQ от Bang & Olufsen получили технологию ANBang & Olufsen представила беспроводные наушники Beoplay EQ с технологией адаптивного шумоподавления ANC....
Обзор vivo HP2055. Беспроводные наушники для фитнеса и спортаОбзор vivo HP2055. Беспроводные наушники для фитнеса и спорта
Обзор SVEN AP-G300MV. Недорогие игровые наушникиОбзор SVEN AP-G300MV. Недорогие игровые наушники
Обзор Sudio Tolv. Миниатюрные TWS-наушники из СкандинавииОбзор Sudio Tolv. Миниатюрные TWS-наушники из Скандинавии
Обзор Lenovo QT83. Недорогие беспроводные наушники в стиле AirPodsОбзор Lenovo QT83. Недорогие беспроводные наушники в стиле AirPods
Обзор Creative Aurvana Live! SE. Проводные наушники для меломановОбзор Creative Aurvana Live! SE. Проводные наушники для меломанов
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor