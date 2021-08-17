Обзор Razer Barracuda X. Беспроводные наушники для консоли, смартфона и ПК

Не так давно компания Razer расширила линейку беспроводных игровых гарнитур, выпустив Razer Barracuda X с поддержкой ПК, смартфонов, планшетов и игровых консолей, включая некстген. Среди ее особенностей отмечаются 40-мм излучатели TriForce, приёмопередатчик с разъемом USB-C, а также микрофон HyperClear Cardioid с кардиоидной диаграммой направленности.

Комплектация

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 9 490 рублей.

На гранях коробки нанесена информация по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает приемопередатчик, аудиокабель, USB-кабель, удлинитель USB, микрофон и руководство пользователя.

Внешний вид

Особенностью этой гарнитуры стал легкий вес. Длительное ее ношение не вызывает чувство дискомфорта.

Основным материалом стал износоустойчивый пластик с матовым покрытием. В оформлении преобладают темные цвета.

Овальные чашки с нанесенным логотипом на внешней части. Тут нет элементов с подсветкой.

Тканевые амбушюры с наполнителем из мягкой пены с эффектом памяти. Ткань защищает и решетку 40 мм динамика Razer TriForce.

Чашки можно вращать на 90 градусов. Это не только упрощает хранение и перевозку, но и в условиях текущей жары есть возможность развернуть чашки и использовать на шее в качестве мини-динамиков.

Помимо разворота есть у Razer Barracuda X регулировка длины оголовья. Направляющие выполнены из металла, выбранное положение не смещается.

На внутренней стороне у оголовья вставка из экокожи с пенным наполнителем. В этой элементе экокожа практичнее, она менее подвержена загрязнению и ее поверхность можно будет протирать в ходе эксплуатации.

На нижнем торце левой чашке расположена кнопка включения, кнопка управления микрофоном, барабан регулировки громкости, аудиовход, USB-C и гнездо для микрофона.

Микрофон у гарнитуры съемный. Состоит из коннектора, гибкой ножки и пластикового капсуля с ветрозащитой.

Комплектуются наушники аудиокабелем для проводного подключения к источнику звука, а также USB-C, используемого для проведения сеанса зарядки.

Приемопередатчик в компактном корпусе с USB-C разъемом. Его можно подключать к разным типам устройств. Отдельно предусмотрен удлинительный USB-кабель, с помощью него можно сократить расстояние между наушниками и адаптером. Софт Для Razer Barracuda X можно загрузить утилиту управления THX Spatial AUDIO. Полного управления через Synapse нет.

В окне управления можно активировать режим пространственного звука. Провести тестирование.

Несколько пресетов эквалайзера под часто используемые сценарии.

Калибровка объемного звука и выбор расстояния.

Тесты

Демонстрация технологии объемного звука.Эта модель поддерживает разные типы устройств. Предлагаем рассмотреть несколько вариантов. Как пример смартфон, большинство из них уже идут с USB-C. Достаточно подключить адаптер к разъему и наушники автоматически определяются телефоном.

Проблем с качеством соединения нет. Но есть момент, при ношении в кармане этот элемент можно повредить, поэтому наушники лучше использовать в помещении. Вопрос решил бы Bluetooth, но тут только один режим беспроводного подключения.

Гарнитура поддерживает подключения к разным типам консолям. Мы проверяли работы с Nintendo Switch, проблем с запуском и работой не было. Настройка не требуется.

Корректно работает с некстген консолями. Хорошо себя показала с Sony PlayStation 5, выдавая объемный звук и раскрывая в деталях последние эксклюзивные хиты. Играли в них в Miles Morales, God of War и Ratchet & Clank: Rift Apart.

С ПК изучали работу в сетевых шутерах. Razer Barracuda X четко позиционировали противников на карте в игре Escape from Tarkov. Хорошо передает спецэффекты. Звук насыщенный и сбалансированный.

В плане удобства тоже все отлично. Легкий вес и тканевые амбушюры дают возможность проводить в них длительное время. Отсутствие кабелей не ограничивает заметно расстояние от гарнитуры до источника звука.

Используется микрофон с кардиоидной диаграммой. Оптимальный вариант как для общения в играх, отсекая окружающий шум в комнате, так и при проведении стриминговых трансляций.

Итоги

Встроенного аккумулятора хватает на 9 часов работы. В дальнейшем процесс зарядки с прослушиванием музыки.Как итог получаем хороший вариант игровой гарнитуры для консоли, планшета/смартфона и ПК. Razer Barracuda X дают возможность комбинировать разные типы устройств. Преимуществом самой гарнитуры стал хорошо сбалансированный звук с эффектом объема, съемный кардиодным микрофон, беспроводной адаптер с USB-C, легкий вес, поворотные чашки и софт по настройке THX. К минусам отнесем отсутствие режима Bluetooth.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".