Обзор Razer BlackShark V2 Pro (RZ04-03220100-R3M1). Беспроводные наушники с суперкардиоидным микрофоном

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование наушников Razer BlackShark V2 X, оснащенных кардиоидным микрофоном и продемонстрировавших отличное качество звука. Позже серия была расширена, и с выпуском Razer BlackShark V2 Pro появилась возможность беспроводного соединения без задержек и с поддержкой разных типов платформ. Сегодня мы поделимся опытом их эксплуатации.

Razer BlackShark V2 Pro

Средняя стоимость – 16 990 рублей.

Комплектация

Упакованы в коробку с традиционным оформлением. Комплект включает наушники, тряпичный чехол, адаптер подключения, USB-кабель, аудиокабель, микрофон, наклейки с логотипом, руководство пользователя и гарантийный талон.

Razer BlackShark V2 Pro

Razer BlackShark V2 Pro обзор

Внешний вид

Внешний вид соответствует проводной версии исполнения. Близки по духу так называемым наушникам-авиаторам.

Razer BlackShark V2 Pro

В отличие от большинства игровых моделей, тут нет вычурных элементов и подсветки. Весят 320 граммов.

Razer BlackShark V2 Pro

Чашки овальной формы держатся на стальных проволоках. Для них есть возможность подбирать длину оголовья с оптимальным обхватом. Диапазон регулировок позволяет рассматривать их для пользователей разного пола и возраста.

Razer BlackShark V2 Pro

По надежности конструкции нареканий нет. Элементы, подверженные нагрузкам, дополнительно усилены.

Razer BlackShark V2 Pro

Широкое оголовье с мягкой подкладкой. По краям оно прошито нитками.

Razer BlackShark V2 Pro

На внешней стороне левой чашки расположен выступающий барабан для регулировки громкости. Он хорошо определяется слепым методом.

Razer BlackShark V2 Pro

Еще две клавиши на боковом торце этой же чашки. Тут кнопка включения и кнопка блокировки микрофона. Есть аудиоразъем под проводное подключение источника звука.

Razer BlackShark V2 Pro

Зарядка проводится через microUSB. С учетом текущих трендов в носимой электронике и ноутбуках, оптимальнее тут смотрелся бы USB-C.

Razer BlackShark V2 Pro

Микрофон у наушников съемный. Выполнен в виде гибкой ножки с POP-фильтром. Также в тех сценариях, когда требуется обеспечение приватности во время проведения стриминговой трансляции, можно отключить.

Razer BlackShark V2 Pro

Амбушюры выполнены из пены, обтянутой дышащей тканью. Она приятнее, чем экокожа и в ней длительные сессии за ПК или консолью не вызывают проблем с запотеванием.

Razer BlackShark V2 Pro

В комплекте с наушниками идет адаптер беспроводного подключения, выполненный в виде флешки.

Софт

Подключение к ПК дает возможность проведения детальных настроек с помощью Synapse 3. Приложение определяет их автоматически, выводя на стартовом экране в виде отдельной плитки.

Razer BlackShark V2 Pro

В окне управления можно изменить громкость и просмотреть данные по заряду батареи.

Razer BlackShark V2 Pro

Активация объемного звука THX Spatial Audio. Выставить отдельные настройки под каждую из игр и тип приложения. Проверить объемный звук.

Razer BlackShark V2 Pro

Эквалайзер с набором под игры, музыку, кино. Пользовательский пресет. Отдельная регулировка басов, четкости речи и нормализации звука.

Razer BlackShark V2 Pro

Управление микрофоном. И для него также есть подробный эквалайзер.

Razer BlackShark V2 Pro

Можно активировать энергосбережение с индивидуальным выбором времени для отключения при бездействии.

Тесты

Основной вариант подключения наушников – беспроводное с помощью комплектного адаптера. Он дает минимальные задержки и действительно определить разницу с проводным подключением тут не смогли. Подходит для самых динамичных шутеров и киберспортивных дисциплин.

Razer BlackShark V2 Pro

Несмотря на тканевые амбушюры, тут получен хороший уровень пассивной звукоизоляции. В надетых наушниках отсекаются окружающие шумы. Отсутствие кабеля ограничивает возможность встать из-за стола только расстоянием подключения. Удалиться от адаптера можно на расстояние до 10 метров.

Razer BlackShark V2 Pro

Мы проводили тестирование не только с ПК, но и игровой консолью Sony PlayStation 5. В последней автоматически определились как наушники с микрофоном. В играх выдавали объемное и насыщенное звучание.

Razer BlackShark V2 Pro

Общая детализация звуков высокая. За воспроизведение отвечают 50 мм динамики RAZER TRIFORCE из титана. Они выдают глубокие басы и четко передают вокал. Частота воспроизведения от 12 до 28 000 Гц.

Razer BlackShark V2 Pro

Встроенного аккумулятора хватает на сутки активного прослушивания или игры. В дальнейшем зарядка не будет прерывать эксплуатацию.

Razer BlackShark V2 Pro

Сохранен суперкардиоидный микрофон HyperClear, который не только даст возможность общаться в играх, но и проводить стриминговые трансляции. Голос не искажает, хорошо отсекает внешний шум.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorRazer BlackShark V2 Pro – добротные беспроводные наушники с минимальными задержками в передаче и детализированным звучанием. Суперкардиоидный микрофон, детальные настройки, длительное время автономной работы, строгий внешний вид, тканевые амбушюры. Из минусов отметим отсутствие режима Bluetooth для работы со смартфоном и microUSB.
Razer BlackShark V2 Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Razer BlackShark V2 Pro
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