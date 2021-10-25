Обзор Razer BlackShark V2 Pro (RZ04-03220100-R3M1). Беспроводные наушники с суперкардиоидным микрофоном

Средняя стоимость – 16 990 рублей.
В отличие от большинства игровых моделей, тут нет вычурных элементов и подсветки. Весят 320 граммов.
Чашки овальной формы держатся на стальных проволоках. Для них есть возможность подбирать длину оголовья с оптимальным обхватом. Диапазон регулировок позволяет рассматривать их для пользователей разного пола и возраста.
По надежности конструкции нареканий нет. Элементы, подверженные нагрузкам, дополнительно усилены.
Широкое оголовье с мягкой подкладкой. По краям оно прошито нитками.
На внешней стороне левой чашки расположен выступающий барабан для регулировки громкости. Он хорошо определяется слепым методом.
Еще две клавиши на боковом торце этой же чашки. Тут кнопка включения и кнопка блокировки микрофона. Есть аудиоразъем под проводное подключение источника звука.
Зарядка проводится через microUSB. С учетом текущих трендов в носимой электронике и ноутбуках, оптимальнее тут смотрелся бы USB-C.
Микрофон у наушников съемный. Выполнен в виде гибкой ножки с POP-фильтром. Также в тех сценариях, когда требуется обеспечение приватности во время проведения стриминговой трансляции, можно отключить.
Амбушюры выполнены из пены, обтянутой дышащей тканью. Она приятнее, чем экокожа и в ней длительные сессии за ПК или консолью не вызывают проблем с запотеванием.
В комплекте с наушниками идет адаптер беспроводного подключения, выполненный в виде флешки.
В окне управления можно изменить громкость и просмотреть данные по заряду батареи.
Активация объемного звука THX Spatial Audio. Выставить отдельные настройки под каждую из игр и тип приложения. Проверить объемный звук.
Эквалайзер с набором под игры, музыку, кино. Пользовательский пресет. Отдельная регулировка басов, четкости речи и нормализации звука.
Управление микрофоном. И для него также есть подробный эквалайзер.
Можно активировать энергосбережение с индивидуальным выбором времени для отключения при бездействии.
Несмотря на тканевые амбушюры, тут получен хороший уровень пассивной звукоизоляции. В надетых наушниках отсекаются окружающие шумы. Отсутствие кабеля ограничивает возможность встать из-за стола только расстоянием подключения. Удалиться от адаптера можно на расстояние до 10 метров.
Мы проводили тестирование не только с ПК, но и игровой консолью Sony PlayStation 5. В последней автоматически определились как наушники с микрофоном. В играх выдавали объемное и насыщенное звучание.
Общая детализация звуков высокая. За воспроизведение отвечают 50 мм динамики RAZER TRIFORCE из титана. Они выдают глубокие басы и четко передают вокал. Частота воспроизведения от 12 до 28 000 Гц.
Встроенного аккумулятора хватает на сутки активного прослушивания или игры. В дальнейшем зарядка не будет прерывать эксплуатацию.
Сохранен суперкардиоидный микрофон HyperClear, который не только даст возможность общаться в играх, но и проводить стриминговые трансляции. Голос не искажает, хорошо отсекает внешний шум.