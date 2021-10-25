Обзор Razer BlackShark V2 Pro (RZ04-03220100-R3M1). Беспроводные наушники с суперкардиоидным микрофоном

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование наушников Razer BlackShark V2 X , оснащенных кардиоидным микрофоном и продемонстрировавших отличное качество звука. Позже серия была расширена, и с выпуском Razer BlackShark V2 Pro появилась возможность беспроводного соединения без задержек и с поддержкой разных типов платформ. Сегодня мы поделимся опытом их эксплуатации.

Комплектация

Средняя стоимость – 16 990 рублей.Упакованы в коробку с традиционным оформлением. Комплект включает наушники, тряпичный чехол, адаптер подключения, USB-кабель, аудиокабель, микрофон, наклейки с логотипом, руководство пользователя и гарантийный талон.

Razer BlackShark V2 Pro обзор

Внешний вид

Внешний вид соответствует проводной версии исполнения. Близки по духу так называемым наушникам-авиаторам.

В отличие от большинства игровых моделей, тут нет вычурных элементов и подсветки. Весят 320 граммов.

Чашки овальной формы держатся на стальных проволоках. Для них есть возможность подбирать длину оголовья с оптимальным обхватом. Диапазон регулировок позволяет рассматривать их для пользователей разного пола и возраста.

По надежности конструкции нареканий нет. Элементы, подверженные нагрузкам, дополнительно усилены.

Широкое оголовье с мягкой подкладкой. По краям оно прошито нитками.

На внешней стороне левой чашки расположен выступающий барабан для регулировки громкости. Он хорошо определяется слепым методом.

Еще две клавиши на боковом торце этой же чашки. Тут кнопка включения и кнопка блокировки микрофона. Есть аудиоразъем под проводное подключение источника звука.

Зарядка проводится через microUSB. С учетом текущих трендов в носимой электронике и ноутбуках, оптимальнее тут смотрелся бы USB-C.

Микрофон у наушников съемный. Выполнен в виде гибкой ножки с POP-фильтром. Также в тех сценариях, когда требуется обеспечение приватности во время проведения стриминговой трансляции, можно отключить.

Амбушюры выполнены из пены, обтянутой дышащей тканью. Она приятнее, чем экокожа и в ней длительные сессии за ПК или консолью не вызывают проблем с запотеванием.

Софт

В комплекте с наушниками идет адаптер беспроводного подключения, выполненный в виде флешки.Подключение к ПК дает возможность проведения детальных настроек с помощью Synapse 3. Приложение определяет их автоматически, выводя на стартовом экране в виде отдельной плитки.

В окне управления можно изменить громкость и просмотреть данные по заряду батареи.

Активация объемного звука THX Spatial Audio. Выставить отдельные настройки под каждую из игр и тип приложения. Проверить объемный звук.

Эквалайзер с набором под игры, музыку, кино. Пользовательский пресет. Отдельная регулировка басов, четкости речи и нормализации звука.

Управление микрофоном. И для него также есть подробный эквалайзер.

Тесты

Можно активировать энергосбережение с индивидуальным выбором времени для отключения при бездействии.Основной вариант подключения наушников – беспроводное с помощью комплектного адаптера. Он дает минимальные задержки и действительно определить разницу с проводным подключением тут не смогли. Подходит для самых динамичных шутеров и киберспортивных дисциплин.

Несмотря на тканевые амбушюры, тут получен хороший уровень пассивной звукоизоляции. В надетых наушниках отсекаются окружающие шумы. Отсутствие кабеля ограничивает возможность встать из-за стола только расстоянием подключения. Удалиться от адаптера можно на расстояние до 10 метров.

Мы проводили тестирование не только с ПК, но и игровой консолью Sony PlayStation 5. В последней автоматически определились как наушники с микрофоном. В играх выдавали объемное и насыщенное звучание.

Общая детализация звуков высокая. За воспроизведение отвечают 50 мм динамики RAZER TRIFORCE из титана. Они выдают глубокие басы и четко передают вокал. Частота воспроизведения от 12 до 28 000 Гц.

Встроенного аккумулятора хватает на сутки активного прослушивания или игры. В дальнейшем зарядка не будет прерывать эксплуатацию.

Итоги

Сохранен суперкардиоидный микрофон HyperClear, который не только даст возможность общаться в играх, но и проводить стриминговые трансляции. Голос не искажает, хорошо отсекает внешний шум.Razer BlackShark V2 Pro – добротные беспроводные наушники с минимальными задержками в передаче и детализированным звучанием. Суперкардиоидный микрофон, детальные настройки, длительное время автономной работы, строгий внешний вид, тканевые амбушюры. Из минусов отметим отсутствие режима Bluetooth для работы со смартфоном и microUSB.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".