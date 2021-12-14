Обзор Razer Hammerhead True Wireless (2021). Беспроводные игровые наушники с активным шумоподавлением

Средняя стоимость составляет 13 490 рублей.
Черный пластик с матовым покрытием. Внешние поверхности не маркие. Он достаточной легкий.
На его основании разъем USB-C, используемый для зарядки. В комплекте есть соответствующий кабель.
Внутри этого кейса они располагаются в посадочных отсеках с магнитными замками. При случайном открытии не выпадают.
Корпус гарнитуры претерпел косметические изменения, и они стали ближе к PRO модели в этой серии. Обтекаемая форма чаши и вытянутая ножка.
Комплектуются Razer Hammerhead True Wireless (2021) только силиконовыми амбушюрами. В комплекте есть три пары с разными габаритами, для подбора оптимального прилегания.
Внешние поверхности наушников с глянцевым покрытием. С учетом черного цвета, тут будут видны следы пальцев.
На внешней стороне чашек зона с логотипом Razer. Он подсвечивается и этой подсветкой можно управлять через приложение на смартфоне. Есть, например эффект с мерцанием в такт воспроизводимой музыки.
Вытянутая ножка с расположенным в основании микрофоном и еще один микрофон на боковой стороне чашки.
Управление сенсорное. На касания реагировали корректно. Можно изменять выполняемые действия, само количество возможных команд включает не только одиночные касания, но и множественные, а также удержания.
В экране управления отображаются данные по заряду аккумулятора для каждого из наушников в отдельности. Разделы с эквалайзером, активным шумоподавлением, сенсорным управлением, умным соединением, а также управления подсветкой.
Вкладка, в которой можно просмотреть выполняемые действия. Эквалайзер с пользовательским пресетом, вокалом, высокой четкостью, нейтральным, усилением басов и усилением громкости.
Общие настройки гарнитуры.
Управление подсветкой. Различные эффекты и выбор цвета из палитры.
Звук, характерный для игровых гарнитур. Насыщенные басы и эффект пространства. С помощью эквалайзера можно будет откорректировать сцену под свои предпочтения или текущий сценарий эксплуатации. Большой запас по громкости. Использовали в играх, при просмотре фильмов и роликов, а также прослушивания музыки со стриминговых сервисов.
Поддерживается активное шумоподавление. Во включенном режиме позволяет сосредоточиться на происходящем на экране, не отвлекаясь на фоновый шум. Работает технология корректно. Доступен режим мониторинга, активировав который можно будет поговорить с окружающими, не снимая Razer Hammerhead True Wireless (2021).
На высоком уровне громкости заряда хватало на 4.5 часа с активным шумоподавлением. Примерно час можно добавить, отключив шумоподавление. В комплектном зарядном кейсе провести четыре полных цикла зарядки.
По эргономике все отлично. Посадка в ушах плотная. При длительных сессиях или просмотре сериалов уши не запотевают. Зимой не мешают ношению теплой шапки. В них также тренировались на беговой дорожке.
Отдельно приведем ролик, записанный через приложение, камера в Google Pixel 6, позволяющее выбирать источник звука при записи видео.