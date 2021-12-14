Обзор Razer Hammerhead True Wireless (2021). Беспроводные игровые наушники с активным шумоподавлением

В конце лета Razer расширили модельный ряд беспроводных наушников погружного типа, выпустив Razer Hammerhead True Wireless (2021). Добавив управляемую подсветку, активное шумоподавление с двойным микрофоном (ANC), поддерживающие управление с помощью приложения и демонстрирующие длительное время автономной работы.

Комплектация

Средняя стоимость составляет 13 490 рублей.Упакованы в компактную коробку с традиционным оформлением, на гранях которой приведены ключевые особенности и поддерживаемые технологии. Комплект включает зарядный кейс, сменные амбушюры, наушники, зарядный кабель в нейлоновой оплетке и руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнен зарядный кейс в традиционном формате. Закругленные боковые грани и компактные габариты, позволяют разместить его в кармане джинсов.

Черный пластик с матовым покрытием. Внешние поверхности не маркие. Он достаточной легкий.

На его основании разъем USB-C, используемый для зарядки. В комплекте есть соответствующий кабель.

Внутри этого кейса они располагаются в посадочных отсеках с магнитными замками. При случайном открытии не выпадают.

Корпус гарнитуры претерпел косметические изменения, и они стали ближе к PRO модели в этой серии. Обтекаемая форма чаши и вытянутая ножка.

Комплектуются Razer Hammerhead True Wireless (2021) только силиконовыми амбушюрами. В комплекте есть три пары с разными габаритами, для подбора оптимального прилегания.

Внешние поверхности наушников с глянцевым покрытием. С учетом черного цвета, тут будут видны следы пальцев.

На внешней стороне чашек зона с логотипом Razer. Он подсвечивается и этой подсветкой можно управлять через приложение на смартфоне. Есть, например эффект с мерцанием в такт воспроизводимой музыки.

Вытянутая ножка с расположенным в основании микрофоном и еще один микрофон на боковой стороне чашки.

Софт

Управление сенсорное. На касания реагировали корректно. Можно изменять выполняемые действия, само количество возможных команд включает не только одиночные касания, но и множественные, а также удержания.Для Android и iOS доступно приложение Razer Audio. Определяются после сопряжения автоматически. При первом подключении прошло обновление прошивки.

В экране управления отображаются данные по заряду аккумулятора для каждого из наушников в отдельности. Разделы с эквалайзером, активным шумоподавлением, сенсорным управлением, умным соединением, а также управления подсветкой.

Вкладка, в которой можно просмотреть выполняемые действия. Эквалайзер с пользовательским пресетом, вокалом, высокой четкостью, нейтральным, усилением басов и усилением громкости.

Общие настройки гарнитуры.

Тесты

Управление подсветкой. Различные эффекты и выбор цвета из палитры.С Google Pixel 6 подключение проходило с выводом анимации с изображением гарнитуры, без дополнительного ручного поиска. Также тесты проводили с iPhone 13 Pro Max, консолью Sony Playstation 5. Соединение стабильное, слышимых задержек в передаче звука не было.

Звук, характерный для игровых гарнитур. Насыщенные басы и эффект пространства. С помощью эквалайзера можно будет откорректировать сцену под свои предпочтения или текущий сценарий эксплуатации. Большой запас по громкости. Использовали в играх, при просмотре фильмов и роликов, а также прослушивания музыки со стриминговых сервисов.

Поддерживается активное шумоподавление. Во включенном режиме позволяет сосредоточиться на происходящем на экране, не отвлекаясь на фоновый шум. Работает технология корректно. Доступен режим мониторинга, активировав который можно будет поговорить с окружающими, не снимая Razer Hammerhead True Wireless (2021).

На высоком уровне громкости заряда хватало на 4.5 часа с активным шумоподавлением. Примерно час можно добавить, отключив шумоподавление. В комплектном зарядном кейсе провести четыре полных цикла зарядки.

По эргономике все отлично. Посадка в ушах плотная. При длительных сессиях или просмотре сериалов уши не запотевают. Зимой не мешают ношению теплой шапки. В них также тренировались на беговой дорожке.

Тест микрофона Razer Hammerhead True Wireless (2021)

Итоги

Отдельно приведем ролик, записанный через приложение, камера в Google Pixel 6, позволяющее выбирать источник звука при записи видео.Razer Hammerhead True Wireless (2021) – мобильная гарнитура топового уровня, поддерживающая активное шумоподавление, эквалайзер со сбалансированным звуком и высоким запасом по громкости, игровой режим с низкими задержками, сенсорное управление, подсветку Chroma. Не устроить может отсутствие автопаузы при снятии гарнитуры.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".