Обзор Razer Ornata V2 (RZ03-03380700-R3R1). Игровая клавиатура с гибридными переключателями

В отличие от первого поколения, здесь уже нет различий по версиям исполнения подсветки. Доступна только с Razer Chroma. Стоимость сохранена на прежнем уровне. Рекомендованная составляет 7 490 рублей. Продажи ее уже стартовали.
Razer Ornata V2 обзор
КомплектацияПоставляется в коробке, оформленной в традиционной стилистике. Приведены подробные данные по техническим характеристикам. Комплект включает набор документации, наклейки с логотипом и гарантийный талон, а также съемную подставку под запястья.
Внешний видЭто полноразмерный тип исполнения с цифровым блоком. Сохранены общие черты, характерные для первого поколения.
Из видимых отличий появился барабан регулировки громкости в верхнем правом углу. Для упрощения прокрутки внешняя поверхность его с текстурными выступами. Рядом расположены кнопки управления воспроизведением.
Индикаторы состояния перемещены в зону блока стрелок. Управлять подсветкой и активировать игровой режим можно с помощью блока F9-F12. Отдельно отметим запись макросов прямо во время игры или взаимодействия с рабочими приложениями.
Изменился стиль символов, нанесенных на клавиши. Шрифт стал тоньше. Он хорошо читаем в дневное и ночное время. Латиница и кириллица подсвечиваются равномерно.
Это многоцветная Razer Chroma с возможностями синхронизации всей периферии этого производителя. При чем есть еще и опции по связке внешних решений, как пример, компоненты ПК от Thermaltake, панели NANOLEAF и умные устройства PHILIPS HUE.
Вместе с символами подсвечивается и пространство между клавишами. Уровень яркости также можно регулировать, как и полностью ее выключить.
Корпус Razer Ornata V2 не боится попадания воды или чая. На основании присутствуют канавки для отвода этой жидкости. Особенность можно использовать в последующем для промывания накопившейся пыли и загрязнений.
Теперь используются ножки с двухсоставной конструкцией. В итоге есть выбор между тремя уровнями наклона рабочей плоскости. По периметру распределены резиновые уплотнители, предотвращающие скольжение по ровной поверхности.
В верхней части канавка под организацию выбор места выхода интерфейсного кабеля. Сам кабель с защитной нейлоновой оплеткой.
Комплектуется съемной подставкой под запястья. Крепится она при помощи магнитов. Верхняя поверхность из экокожи с мягкой подложкой.
СофтОжидаемо обновили версию программного центра управления до Razer Synapse 3. Он сейчас объединяет всю актуальную периферию этого производителя. Облачное хранение данных, дополнительные модули. Главный экран представляет собой плитки с устройствами и модулями.
Окно с детальными настройками по подсветке, включая решения партнеров.
Редактор макросов. Записанные тут команды можно будет распределять между клавиатурой и мышкой.
Главное окно управления клавиатурой выводит изображение Razer Ornata V2. Выбрав одну из клавиш, можно задать для нее нужное действие. Выбрать поведение в игровом режиме.
Общие настройки по яркости и эффекту подсветки.
Тесты
В клавиатуре используются гибридные переключатели Razer Hybrid Mecha-Membrane Switch. Тут от мембранных решений взят принцип срабатывания и низкий уровень шума. А от механических четкий тактильный отклик. Для срабатывания требуется полное нажатие клавиши. Для сравнения приведем видео в сравнении с Razer Cynosa Lite.
Razer Ornata V2 vs Razer Cynosa LiteКак можно заметить переключатели у нее тише. Но и при этом отсутствует тактильная отдача. Меньше контроль. Ornata V2, по опыту эксплуатации, демонстрирует высокую точность и скорость в играх. В ночное время работа за ней не мешает окружающим. Использовали мы ее и для набора текста, а также в повседневной эксплуатации.
Наличие подставки под запястья заметно разгружает нагрузку на суставы. Длительные сессии не вызывают чувства дискомфорта. Классическое расположение клавиш. Корпус с достаточным уровнем жесткости. Не прогибается при сильных нажатий по клавишам. Возможность распределить
Итоги по Razer Ornata V2Razer Ornata V2 – хорошая альтернатива механическим клавиатурам, предложив тактильную отдачу и высокий ресурс службы. Эргономичный корпус со съемной подставкой, синхронизируемая многоцветная подсветка, программное обеспечение, блок мультимедиа, кабель в нейлоновой оплетке. Из особенностей необходимость полного нажатия для срабатывания.
Razer Ornata V2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".