Обзор Razer Ornata V2 (RZ03-03380700-R3R1). Игровая клавиатура с гибридными переключателями

Тестируя клавиатуры разных производителей и разных вариантов исполнения, в качестве основной рабочей была выбрана в итоге Razer Ornata, предложив гибридные переключатели, позволяющие как комфортно печатать большие объема текста, так и обеспечивающие контроль и быстроту реакции в играх. Не так давно производитель обновил это семейство, выпустив Razer Ornata V2 с переключателями Razer Hybrid Mecha-Membrane Switch, совмещающими преимущества мембранных и механических кнопок.

Razer Ornata V2 обзор

В отличие от первого поколения, здесь уже нет различий по версиям исполнения подсветки. Доступна только с Razer Chroma. Стоимость сохранена на прежнем уровне. Рекомендованная составляет 7 490 рублей. Продажи ее уже стартовали.

Комплектация

Поставляется в коробке, оформленной в традиционной стилистике. Приведены подробные данные по техническим характеристикам. Комплект включает набор документации, наклейки с логотипом и гарантийный талон, а также съемную подставку под запястья.

Внешний вид

Это полноразмерный тип исполнения с цифровым блоком. Сохранены общие черты, характерные для первого поколения.

Из видимых отличий появился барабан регулировки громкости в верхнем правом углу. Для упрощения прокрутки внешняя поверхность его с текстурными выступами. Рядом расположены кнопки управления воспроизведением.

Индикаторы состояния перемещены в зону блока стрелок. Управлять подсветкой и активировать игровой режим можно с помощью блока F9-F12. Отдельно отметим запись макросов прямо во время игры или взаимодействия с рабочими приложениями.

Изменился стиль символов, нанесенных на клавиши. Шрифт стал тоньше. Он хорошо читаем в дневное и ночное время. Латиница и кириллица подсвечиваются равномерно.

Это многоцветная Razer Chroma с возможностями синхронизации всей периферии этого производителя. При чем есть еще и опции по связке внешних решений, как пример, компоненты ПК от Thermaltake, панели NANOLEAF и умные устройства PHILIPS HUE.

Вместе с символами подсвечивается и пространство между клавишами. Уровень яркости также можно регулировать, как и полностью ее выключить.

Корпус Razer Ornata V2 не боится попадания воды или чая. На основании присутствуют канавки для отвода этой жидкости. Особенность можно использовать в последующем для промывания накопившейся пыли и загрязнений.

Теперь используются ножки с двухсоставной конструкцией. В итоге есть выбор между тремя уровнями наклона рабочей плоскости. По периметру распределены резиновые уплотнители, предотвращающие скольжение по ровной поверхности.

В верхней части канавка под организацию выбор места выхода интерфейсного кабеля. Сам кабель с защитной нейлоновой оплеткой.

Комплектуется съемной подставкой под запястья. Крепится она при помощи магнитов. Верхняя поверхность из экокожи с мягкой подложкой.

Софт

Ожидаемо обновили версию программного центра управления до Razer Synapse 3. Он сейчас объединяет всю актуальную периферию этого производителя. Облачное хранение данных, дополнительные модули. Главный экран представляет собой плитки с устройствами и модулями.

Окно с детальными настройками по подсветке, включая решения партнеров.

Редактор макросов. Записанные тут команды можно будет распределять между клавиатурой и мышкой.

Главное окно управления клавиатурой выводит изображение Razer Ornata V2. Выбрав одну из клавиш, можно задать для нее нужное действие. Выбрать поведение в игровом режиме.

Общие настройки по яркости и эффекту подсветки.

Тесты

Razer Ornata V2 vs Razer Cynosa Lite

В клавиатуре используются гибридные переключатели Razer Hybrid Mecha-Membrane Switch. Тут от мембранных решений взят принцип срабатывания и низкий уровень шума. А от механических четкий тактильный отклик. Для срабатывания требуется полное нажатие клавиши. Для сравнения приведем видео в сравнении с Razer Cynosa Lite

Как можно заметить переключатели у нее тише. Но и при этом отсутствует тактильная отдача. Меньше контроль. Ornata V2, по опыту эксплуатации, демонстрирует высокую точность и скорость в играх. В ночное время работа за ней не мешает окружающим. Использовали мы ее и для набора текста, а также в повседневной эксплуатации.

Итоги по Razer Ornata V2

Наличие подставки под запястья заметно разгружает нагрузку на суставы. Длительные сессии не вызывают чувства дискомфорта. Классическое расположение клавиш. Корпус с достаточным уровнем жесткости. Не прогибается при сильных нажатий по клавишам. Возможность распределитьRazer Ornata V2 – хорошая альтернатива механическим клавиатурам, предложив тактильную отдачу и высокий ресурс службы. Эргономичный корпус со съемной подставкой, синхронизируемая многоцветная подсветка, программное обеспечение, блок мультимедиа, кабель в нейлоновой оплетке. Из особенностей необходимость полного нажатия для срабатывания.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".