Обзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работы

На прошлой неделе мы проводили тестирование беспроводной мышки Razer Pro Click и коврика Razer Pro Glide , выпущенных в рамках семейства Productivity, включающих периферию для выполнения рабочих задач. Сегодня в центре внимания будет беспроводная механическая клавиатура Razer Pro Type с двумя режимами беспроводного подключения и переключателями Razer Orange Mechanical Switch.

Razer Pro Type обзор

Ее продажи к моменту выхода материала уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 11 990 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона с характерным для этого семейства оформлением. Комплект включает адаптер подключения, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Блок клавиш внутри защищен дополнительной вставкой из прозрачного пластика.

Внешний вид

Как и рассмотренная ранее периферия, отличительной чертой стало оформление в белых и светло-серых тонах.

Визуально смотрится легче, чем клавиатуры BlackWidow. Это дизайн «скелетон» с минимальной шириной боковых рамок и размещенных колпачков выше основной плоскости.

Верхняя часть — это цельный лист шлифованного алюминия. Она придает жесткость конструкции. Плюс приятна тактильно и позиционирует ее как решение премиального уровня.

В правом углу сосредоточена группа светодиодных индикаторов, которая среди прочего отображает уровень оставшегося заряда аккумулятора.

На борту раскладка клавиш c набором ANSI. Полноразмерные SHIFT и однорядный ENTER. В нашем случае мы тестируем клавиатуру с латинской раскладкой.

Колпачки выполнены из ABS-пластика. Они литые. Символы с клавиш не будут стираться в ходе длительной эксплуатации.

Razer Pro Type с подсветкой белого цвета. Она управляема и отключаема с целью сохранения заряда аккумулятора.

Сама поверхность колпачков с матовой текстурой. В центре углубление. На ряде клавиш есть проволочные стабилизаторы.

На задней панели скрывается переключатель режимов работы между подключением к адаптеру и Bluetooth, она же выключает питание.

Зарядка проводится через USB Type-C. В комплекте идет кабель с нейлоновой оплеткой. Проводного режима работы нет. Но можно продолжать работу при беспроводном подключении проведения зарядки.

На основании двухсоставная откидная ножка. Всего предлагается до трех уровней наклона рабочей плоскости. Во всех стоит устойчиво.

Хранить комплектный адаптер подключения можно будет в углублении на основании. По периметру распределены резиновые накладки.

Софт

Как и мышка Razer Pro Click, клавиатура Razer Pro Type поддерживает управление с помощью Razer Synapse 3. Ее мы детально рассматривали ранее.

Для любой из клавиш пользователь сможет задать дополнительное действие из доступных или записанный макрос. Активация проходит зажатием кнопки FN.

Можно выбрать уровень яркости подсветки и время до перехода в режим сна.

Для подсветки выставляется статичный эффект или дыхание. Уровень яркости. Автоматическое выключение при отключенном дисплее.

Тесты

Подробный редактор макросов.

Для подключения владелец сможет выбрать между Bluetooth и адаптером 2.4 ГГц. Вариант с адаптером с меньшими задержками. Всего можно подключить до трех устройств с быстрым переключением между ними в последующем зажатием: FN+1, FN+2 и FN+3.

Комбинациями также можно управлять воспроизведением мультимедийного контента, громкостью, переводом в режим сна и изменением уровня яркости подсветки. Соединение стабильное. Нажатие клавиш передается без видимых задержек. Распознается до 10 одновременно нажатых клавиш.

По времени автономной работы она рекордов не ставит. С включенной на высокой яркости подсветкой Razer Pro Type проработает в районе 12 часов. Отключение подсветки может продлить время до 70-80 часов. Без подсветки сеанс зарядки потребуется проводить раз в 1.5-2 недели.

Тест клавиатуры Razer Pro Type

Используются механические переключатели Razer Orange Mechanical Switch. Точка срабатывания находится на отметке 1.9 мм, полный ход 4 мм. Уровень шума для такого типа переключателя низкий. Для них заявлен ресурс службы в 80 миллионов кликов. Люфт при нажатии отсутствует.

Итоги по Razer Pro Type

Razer Pro Type – беспроводная клавиатура флагманского уровня с двумя режимами подключения, оснащенная тихими механическими переключателями с высоким ресурсом службы. Тактильный отклик, поддержка программного обеспечения, металл в конструкции, три варианта наклона рабочей плоскости, белая подсветка, привлекательный внешний вид. К минусам отнесем малое время автономной работы с активной подсветкой. Не устроить может отсутствие съемной подставки под запястья.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".