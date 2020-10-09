Обзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работы

На прошлой неделе мы проводили тестирование беспроводной мышки Razer Pro Click и коврика Razer Pro Glide, выпущенных в рамках семейства Productivity, включающих периферию для выполнения рабочих задач. Сегодня в центре внимания будет беспроводная механическая клавиатура Razer Pro Type с двумя режимами беспроводного подключения и переключателями Razer Orange Mechanical Switch.

Razer Pro Type

Ее продажи к моменту выхода материала уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 11 990 рублей.

Razer Pro Type обзор

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона с характерным для этого семейства оформлением. Комплект включает адаптер подключения, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Блок клавиш внутри защищен дополнительной вставкой из прозрачного пластика.

Внешний вид

Как и рассмотренная ранее периферия, отличительной чертой стало оформление в белых и светло-серых тонах.

Razer Pro Type

Визуально смотрится легче, чем клавиатуры BlackWidow. Это дизайн «скелетон» с минимальной шириной боковых рамок и размещенных колпачков выше основной плоскости.

Razer Pro Type

Верхняя часть — это цельный лист шлифованного алюминия. Она придает жесткость конструкции. Плюс приятна тактильно и позиционирует ее как решение премиального уровня.

Razer Pro Type

В правом углу сосредоточена группа светодиодных индикаторов, которая среди прочего отображает уровень оставшегося заряда аккумулятора.

Razer Pro Type

На борту раскладка клавиш c набором ANSI. Полноразмерные SHIFT и однорядный ENTER. В нашем случае мы тестируем клавиатуру с латинской раскладкой.

Razer Pro Type

Колпачки выполнены из ABS-пластика. Они литые. Символы с клавиш не будут стираться в ходе длительной эксплуатации.

Razer Pro Type

Razer Pro Type с подсветкой белого цвета. Она управляема и отключаема с целью сохранения заряда аккумулятора.

Razer Pro Type

Сама поверхность колпачков с матовой текстурой. В центре углубление. На ряде клавиш есть проволочные стабилизаторы.

Razer Pro Type

На задней панели скрывается переключатель режимов работы между подключением к адаптеру и Bluetooth, она же выключает питание.

Razer Pro Type

Зарядка проводится через USB Type-C. В комплекте идет кабель с нейлоновой оплеткой. Проводного режима работы нет. Но можно продолжать работу при беспроводном подключении проведения зарядки.

Razer Pro Type

На основании двухсоставная откидная ножка. Всего предлагается до трех уровней наклона рабочей плоскости. Во всех стоит устойчиво.

Razer Pro Type

Хранить комплектный адаптер подключения можно будет в углублении на основании. По периметру распределены резиновые накладки.

Razer Pro Type

Софт

Razer Pro Type

Как и мышка Razer Pro Click, клавиатура Razer Pro Type поддерживает управление с помощью Razer Synapse 3. Ее мы детально рассматривали ранее.

Razer Pro Type

Для любой из клавиш пользователь сможет задать дополнительное действие из доступных или записанный макрос. Активация проходит зажатием кнопки FN.

Razer Pro Type

Можно выбрать уровень яркости подсветки и время до перехода в режим сна.

Razer Pro Type

Для подсветки выставляется статичный эффект или дыхание. Уровень яркости. Автоматическое выключение при отключенном дисплее.

Razer Pro Type

Подробный редактор макросов.

Тесты

Razer Pro Type

Для подключения владелец сможет выбрать между Bluetooth и адаптером 2.4 ГГц. Вариант с адаптером с меньшими задержками. Всего можно подключить до трех устройств с быстрым переключением между ними в последующем зажатием: FN+1, FN+2 и FN+3.

Razer Pro Type

Комбинациями также можно управлять воспроизведением мультимедийного контента, громкостью, переводом в режим сна и изменением уровня яркости подсветки. Соединение стабильное. Нажатие клавиш передается без видимых задержек. Распознается до 10 одновременно нажатых клавиш.

Razer Pro Type

По времени автономной работы она рекордов не ставит. С включенной на высокой яркости подсветкой Razer Pro Type проработает в районе 12 часов. Отключение подсветки может продлить время до 70-80 часов. Без подсветки сеанс зарядки потребуется проводить раз в 1.5-2 недели.

Razer Pro Type

Используются механические переключатели Razer Orange Mechanical Switch. Точка срабатывания находится на отметке 1.9 мм, полный ход 4 мм. Уровень шума для такого типа переключателя низкий. Для них заявлен ресурс службы в 80 миллионов кликов. Люфт при нажатии отсутствует.

Тест клавиатуры Razer Pro Type

Итоги по Razer Pro Type

Золото. Выбор редакции MegaObzorRazer Pro Type – беспроводная клавиатура флагманского уровня с двумя режимами подключения, оснащенная тихими механическими переключателями с высоким ресурсом службы. Тактильный отклик, поддержка программного обеспечения, металл в конструкции, три варианта наклона рабочей плоскости, белая подсветка, привлекательный внешний вид. К минусам отнесем малое время автономной работы с активной подсветкой. Не устроить может отсутствие съемной подставки под запястья.
Razer Pro Type получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Razer Pro Type
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