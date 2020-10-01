Обзор Razer Pro Click (RZ01-02990100-R3M1). Лучшая беспроводная мышка для работы

Сложилось устойчивое ошибочное мнение, что только игровая периферия может быть удобной и эффективной, а офисные клавиатуры и мышки приобретаются по остаточному принципу. Хотя, казалось бы, времени за монитором, выполняя рабочие задачи, пользователи проводят не меньше. Если взять еще в расчет смещение акцента на удаленную работу, почему бы не обеспечить себя удобными инструментами? Свой ответ не так давно предложила компания Razer, выпустив сет периферии Productivity, включающей мышку, коврик и клавиатуру.

Комплектация

У нас была возможность ознакомиться со всей этой периферией и сегодня мы хотим поделиться опытом эксплуатации беспроводной мышки Razer Pro Click. Ее рекомендованная стоимость составляет 7990 рублей.Данную серию отличает подход к оформлению упаковки. Вместо агрессивных темных оттенков преобладают светлые. Внутри скрывается коробка из крафтового картона.

Внешний вид

Сама мышка заботливо размещена в тканевом чехле. В комплекте идет кабель USB, адаптер подключения и руководство пользователя.В отличие от большинства офисных мышек, тут уделили повышенное внимание эргономике и удобству эксплуатации. Выполнена в корпусе асимметричной формы, оптимизированной под правшей.

Интересно смотрится сочетание белой спинки и темно-серых боковых граней. Такие оттенки визуально облегчают конструкцию.

Внешние поверхности матовые. Приятны тактильно. Обеспечивается удобный и надежный хват.

Основные клавиши у Razer Pro Click переходят в спинку без видимых границ. Установлены переключатели с ресурсом службы в 50 миллионов кликов.

Колесико прокрутки выполнено из металла. Имеется текстурный рельеф, упрощающий прокрутку. Есть возможность наклона колесика в стороны. На эти движения привязываются действия или макросы.

Позади колесика кнопка переключения чувствительности. Она только незначительно выступает за пределы рабочей плоскости.

Правые и левые грани у мышки с прорезиненными накладками. Тут также есть микрорельеф. Углубление под размещение большого пальца.

Вдоль всего периметра идет хромированная вставка, повторяющая плавные линии корпуса. Элементы с подсветкой отсутствуют.

Две дополнительные клавиши на левой грани. По умолчанию выполняют функции ВПЕРЕД и НАЗАД. Края этих кнопок закруглены.

На лицевой грани в углублении скрывается microUSB-разъем, используемый для проведения сеанса зарядки. Не самое удачное решение по двум причинам. Основная связана с тем, что наличие внутренних пазов и уникальная форма углубления не позволят подобрать замену кабелю. Как итог, в поездку придется брать комплектный. Плюс с учетом общих тенденций, пора уже переходить на USB Type-C.

Кабель в комплект с белой оплеткой. Длина 1.8 метра. При проведении сеанса зарядки можно будет продолжить эксплуатацию мышки.

На основании по периметру ножки скольжения. В центре переключатель режимов работы, кнопка синхронизации. Есть пенал под хранение адаптера подключения.

Софт

Изобретать «велосипед», в отличие от конкурентов, не стали. Используется общий центр управления, позволяющий не ставить дополнительный софт под рабочую периферию. Это Razer Synapse 3 со всеми модулями и опциями настроек.

В окне управления Razer Pro Click предлагается провести настройки действия кнопок. Задать можно до 10 действий. Причем, с учетом того, что есть профили и можно переносить макросы между разными мышками, настроив дома одну из игровых мышек, те же макросы могут использоваться и на этой мышке. Это же упрощает последующее обновление манипуляторов.

В разделе «эффективность» задается до 5 уровней чувствительности. Сократив до 2, упрощается дальнейшее переключение при работе. Частота опроса сенсора.

Функции энергосбережения с выбором времени перехода в режим сна.

Тесты

Мы проводили тестирование мышки на коврике Razer Pro Glide, его еще отдельно рассмотрим в ближайшее воскресенье. Это мягкий коврик, оформленный в стиле мышки. По опыту эксплуатации, обеспечивает точную работу сенсора в широком диапазоне DPI. Установлен сенсор Razer 5G. Максимальный уровень 16 000 DPI. Такое высокое разрешение может быть полезно при работе с несколькими мониторами или интерфейсом в 4К.

Сама мышка Razer Pro Click поддерживает два режима работы. Основной это 2.4 ГГц с помощью комплектного адаптера. В нем предлагаются настройки и сама работа более точна. Начинает работать сразу после подключения. Дополнительным вариантом является Bluetooth, будет полезно для планшетов или ноутбуков без полноразмерного USB.

Форма корпуса поддерживает основные типы хвата. По эргономике она на уровне топовых игровых мышек. Длительная работа не вызывает дискомфорта. Работать одно удовольствие. Хорошо сбалансирован вес. Скольжение контролируемо по всем осям.

Аккумулятор у мышки несъемный. В режиме 2.4 ГГц его хватает на 200 часов автономной работы, в Bluetooth время удваивается. Опять же к вопросу по кабелю, за месяц такой работы без зарядки есть риск потерять комплектный кабель при неаккуратном хранении.

Итоги по Razer Pro Click

Razer Pro Click можно смело отнести к категории лучших мышек для работы. Эргономичный корпус, точный сенсор, два режима работы и подключение до 4 устройств, длительное время автономной работы, металлическое колесико прокрутки, дополнительные клавиши с возможностью упростить работу с офисными и рабочими приложениями. Отдельно отметим визуальную составляющую, белая периферия выглядит эффектно и встречается редко. К минусам отнесем microUSB и необходимость использования для зарядки только комплектный кабель. В целом же получилась настолько хорошая мышка, что она позволяет не только работать, но и раздавать хедшоты в шутерах.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".