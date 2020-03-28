Обзор Redragon ELEMENT 5. Портативная акустика для дома и улицы

Портативные колонки остаются актуальными несмотря на любые ограничения по выходу из дома. А в условиях карантина еще и позволяют разнообразить досуг прослушиванием любимой музыки, аудиокниг и подкастов. Тестируемая сегодня Redragon ELEMENT 5 может использоваться как дома, так и на улице. Она предлагает поддержку нескольких источников звука и оснащена емким аккумулятором, обеспечивающим длительное время автономной работы.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 1 943 рубля. Продажи уже стартовали.Упакована колонка в коробку из плотного картона с качественной полиграфией. Подробно описаны характеристики и особенности её работы. Комплект включает аудиокабель, USB кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус в виде трапеции. Внешний вид модный и технологичный. Удачно впишется в любой интерьер.

Основная площадь обтянута тканью. Материал приятен тактильно и практичен.

На верхней грани расположена группа из шести механических кнопок, окрашенных в серебристый цвет. они оформлены в виде наглядных иконок. Нажимаются с небольшим усилием, исключая ложные нажатия.

Разъемы у Redragon ELEMENT 5 скрыты под резиновой заглушкой. Тут аудиоразъем и microUSB.

С противоположной стороны ремешок. Его можно будет использовать для подвеса на раме велосипеда или ремешке рюкзака.

На нижней поверхности четыре ножки, предотвращающие скольжение по ровной поверхности.

Общие габариты составляют 9.0 x 8.5 x 21.6 см. Вес и размеры позволяют рассматривать её для ношения вне дома. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Тесты

Для беспроводного подключения тут используется модуль Bluetooth 4.2. За время длительных тестов мы не наблюдали проблем с качеством соединения и передачей звука. Помимо этого, доступен AUX с проводным подключением к источнику звука.

Тест звука Redragon ELEMENT 5

Управлять воспроизведением треков можно не доставая смартфон с кармана. Управление интуитивное. Во время ношения мы не заметили ложных нажатий. Сами кнопки выглядят привлекательно.

Мощность Redragon ELEMENT 5 составляет 12 Вт, это однополосная акустика. Громкость у системы высокая. Звук динамичный и насыщенный. Оптимально подходит для танцевальных треков и POP. Шумов и артефактов замечено не было.

Redragon ELEMENT 5 обзор

Встроенного аккумулятора хватает примерно на 8-9 часов беспрерывного воспроизведения музыки. Если этого времени будет недостаточно, колонка позволяет проводить одновременное прослушивание и зарядку (как вариант – powerbank).

Итоги по Redragon ELEMENT 5

Redragon ELEMENT 5 честно отрабатывает свою стоимость, предлагая владельцу живой и динамичный звук в аккуратно выполненном корпусе с поддержкой проводных и беспроводных источников звук.