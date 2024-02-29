Домашний виниловый проигрыватель с теплым звуком. Обзор Reproductor RP-LP2XBT

Цифровизация музыки и стриминговые сервисы конечно упростили доступ к огромной библиотеке и позволили слушать даже в самых отдаленных точках планеты, но к сожалению даже самый высокий битрейт не позволяет дать нотки души. Не зря что и сейчас виниловые пластинки остаются актуальными и находят не мало поклонников среди разновозрастной аудитории. Сегодня мы рассмотрим виниловый проигрыватель Reproductor RP-LP2XBT, предлагающий в доступном сегменте качественное звучание.

Комплектация

Коробка из плотного картона со схематичным изображением и данными по характеристикам. Комплект включает сам адаптер на 45 оборотов, фетровый мат, аудиокабель, пылезащитную крышку, силовой кабель, инструкцию по эксплуатации.

Reproductor RP-LP2XBT обзор

Внешний вид

Корпус выполнен из прочного МДФ черного цвета. У него стильное внешнее исполнение, в виде монолитной плиты с закруглёнными боковыми гранями.

Сверху устанавливается пылезащитная крышка из тонированного пластика, она тоже с закруглениями. Под нее на обратной стороне предусмотрены петли.

Двигатель и опорный диск из металла, с оптическом датчиком стабилизации скорости, который в этом ценовом сегменте встречается не часто.

На панели разъемов доступны RCA-выходы, переключатель PRE-AMP. У проигрывателя внутренний источник питания, как показала практика эксплуатации он не создавал слышимых наводок.

Опорный диск из алюминия. Приводится в движение за счет пассикового привода. В комплекте идет фетровый мат. Опорные ножки без регулировки.

Органы управления выполнены у Reproductor RP-LP2XBT в виде компактного элемента с поворотной ручкой для изменения скорости воспроизведения и кнопка переключения источников воспроизведения.

Тонарм из металла с окрашенной в темно-серебристой цвет стали. Противовес с точной корректировкой прижимной силой. Анти-скейтинг. Используется качественный магнитный звукосниматель Audio-Technica AT3600L.

Тесты

На основании четыре ножки с заостренным контактом. Здесь применен подпружененный подвес, смягчая вибрацию.Виниловый проигрыватель прост в эксплуатации и изначально готов после к прослушиванию. Поддерживает воспроизведение на 2 скоростях, это 33 и 45, для последнего в комплекте есть специальный адаптер. После завершения проигрывания автоматически останавливает воспроизведение.

Отметим ровное движение опорного диска. При этом хорошо держит скорость воспроизведения, свой весомый вклад в это внес оптический датчик стабилизации. Штатная головка с характерным звучанием, общая звуковую сцену выдает приятную. Есть встроенный фонокорректор.

Итоги

Звук можно выводить подключив проводные колонки или ресивер. Но есть и Bluetooth, позволяя подключить актуальную акустику, не требующую использования кабелей. Сопряжение прошло быстро, достаточно было перевести в режим сопряжения. Хотя в случае с винилом возможно правильнее будет выбрать проводную передачу звука.Reproductor RP-LP2XBT – виниловый проигрыватель, предлагающий высокое качество технического исполнение и хороший уровень звучания, полностью удовлетворяет потребности домашнего пользователя. Корпус из МДФ, опорный диск из стали, проводной и беспроводной вывод звука, противовес и оптический датчик, регулировка силы прижима, автостоп и две скорости воспроизведения.