Домашний виниловый проигрыватель с теплым звуком. Обзор Reproductor RP-LP2XBT

Коробка из плотного картона со схематичным изображением и данными по характеристикам. Комплект включает сам адаптер на 45 оборотов, фетровый мат, аудиокабель, пылезащитную крышку, силовой кабель, инструкцию по эксплуатации.
Сверху устанавливается пылезащитная крышка из тонированного пластика, она тоже с закруглениями. Под нее на обратной стороне предусмотрены петли.
Двигатель и опорный диск из металла, с оптическом датчиком стабилизации скорости, который в этом ценовом сегменте встречается не часто.
На панели разъемов доступны RCA-выходы, переключатель PRE-AMP. У проигрывателя внутренний источник питания, как показала практика эксплуатации он не создавал слышимых наводок.
Опорный диск из алюминия. Приводится в движение за счет пассикового привода. В комплекте идет фетровый мат. Опорные ножки без регулировки.
Органы управления выполнены у Reproductor RP-LP2XBT в виде компактного элемента с поворотной ручкой для изменения скорости воспроизведения и кнопка переключения источников воспроизведения.
Тонарм из металла с окрашенной в темно-серебристой цвет стали. Противовес с точной корректировкой прижимной силой. Анти-скейтинг. Используется качественный магнитный звукосниматель Audio-Technica AT3600L.
На основании четыре ножки с заостренным контактом. Здесь применен подпружененный подвес, смягчая вибрацию.
Отметим ровное движение опорного диска. При этом хорошо держит скорость воспроизведения, свой весомый вклад в это внес оптический датчик стабилизации. Штатная головка с характерным звучанием, общая звуковую сцену выдает приятную. Есть встроенный фонокорректор.
Звук можно выводить подключив проводные колонки или ресивер. Но есть и Bluetooth, позволяя подключить актуальную акустику, не требующую использования кабелей. Сопряжение прошло быстро, достаточно было перевести в режим сопряжения. Хотя в случае с винилом возможно правильнее будет выбрать проводную передачу звука.