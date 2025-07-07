Обзор Road Cafe Simulator. Симулятор дорожного кафе с двумя быстрыми платинами

С играми от NOSTRA.GAMES мы знакомились на примере нескольких проектов, представляющих собой симулятор управляющего магазинами и бургерной. Данные проекты просты в своем исполнении, но при этом затачиваются на определенных механиках, позволяя погрузиться в процесс организации работы и ключевых операций. На днях они выпустили новый проект Road Cafe Simulator, в нем можно будет стать управляющих уютного туристического дорожного ресторана.

Перед тем как начать отметим особенность с возможностью переноса прогресса с версии PlayStation 4 на PlayStation 5, которая переносить как текущий уровень и состояние, так и весь набор полученных трофеев. Собственно эта особенность делает эту серию игр интересной для трофихантеров, две платины можно получить за 2-3 часа.

Начинаем развитие кафе со стартовым небольшим бюджетом, который можно потратить на покупку продуктов. Здесь начальными будут яйца и к 14 уровню будут открыты дополнительные типы продуктов, усложняя выполняя заказов и расширяя выполняемые действия на кухне. Небольшая экономическая составляющая игры потребует соблюдать баланс в тратах и учитывать бюджет под дальнейшие заказы.

В 9 часов утра кафе открывается и в него приходят первые клиенты. Сам игрок принимает заказы и их нужно выполнить, с одним из патчей добавили ограничения по времени выполнения, все необслуженные клиенты в 9 вечера уходят. Невыполненный заказ или некорректно собранный – минус репутации. Выше репутация больше клиентов и больше опыта.

Начальным рецептом в Road Cafe Simulator будут яичницы, яйца нужно будет жарить до определенной готовности самостоятельно. Перенести со сковороды на тарелку и подать клиенту. Разное количество яиц, необходимость солить или перчить. Хот-доги и сэндвичи, к этому еще напитки. На высоком уровне развития все это потребует достаточного внимания и скорости выполнения.

В целом с учетом того, что на платину уходит около 2-3 часов этот процесс не успевает надоедать. По опыту прошлых проектов студии может быть интересно детям. Хотя здесь из-за составления заказов возникнут сложности с освоением. Графика и геймплей прост, но и реиграбельность в этом нет.

Road Cafe Simulator – симулятор дорожного кафе с простым геймплеем, простым набором трофеев и возможностью переноса между двумя версиями платформы PlayStation.