Топовый робот-пылесос с камерой, самоочисткой и Алисой. Обзор Roborock Qrevo Curv

В конце года в России стартовал флагманский робот-пылесос Roborock Qrevo Curv с камерой, полотером и мойкой горячей водой салфеток, продвинутой системой навигации, и это далеко не все его преимущества. Оснащена новинка двигателем с мощностью 18500 Па, усовершенствованной основной парой щеток с технологией DuoDivide, повышающей среди прочего уборку вдоль стен, выдвижной двойной задний валик со скоростью вращения до 200 оборотов в минуту, самоочистка, футуристичное внешнее исполнение и горячая мойка, камера, через которую можно вести удаленное наблюдение. Отдельно отмечается появление встроенного голосового ассистента, позволяющего управлять произношением команд.

Комплектация

Поставляется в двойной коробке. Это внешняя для перевозки из неокрашенного картона и основная внутренняя с полиграфией. Комплект включат робот-пылесос, док-станцию, адаптер питания, держатели с салфетками из микрофибры, запасной мешок для док-станции, документацию.

Внешний вид

В сравнении с рассмотренным ранее Roborock Q Revo Pro , заметные изменения коснулись зарядной станции. Закругленные боковые грани и крышка. Преобладание плавных линий улучшило внешнее восприятие. Она отлично смотрится в интерьере и выглядит технологично.

Отличием также стало исполнение трапа, это общая и несъемная часть конструкции. Снять можно внутреннюю часть, на которой проводится стирка салфеток. При этом внутри модуль с рельефом и есть ванночка со скребками, проводится автоматическая самоочистка.

Стирка салфеток в Roborock Qrevo Curv проводится горячей водой с температурой до 75 градусов, а после проводится сушка теплым воздухом с температурой 45 градусов.

Сверху крышка, скрывающая камеру с двумя съемными баками по 4 литра каждый. В один наливается чистая вода и в нем есть модуль для проведения обеззараживания. Второй для сбора грязной воды. Есть мешок для сбора сухих загрязнений. Данная модель не поддерживает подключение к магистральной канализации и водопроводу.

Робот-пылесос выполнен в корпусе круглой формы белого цвета. Высота с учетом блок радара на крышке составляет 103 мм.

По центру лицевой стороны расположен датчик стены, камера и светодиодная подсветка. Последняя используется для определения и распознавания предметов для предотвращения столкновения и объезда. Также через нее можно смотреть потоковое изображение, видеозапись в архив не ведется.

Рядом с блоком лидара две механические кнопки с подсветкой. С помощью них проводится ручной старт и остановка уборки, а также отправка на базу для зарядки.

Под крышкой, фиксируемой при помощи магнитов, находится контейнер объемом 325 мл для сбора сухих загрязнений. Бак для жидкости скрыт внутри, его объем 80 мл. Вода наполняет его автоматически при нахождении на док-станции. В выпускной системе используется HEPA.

На основании по периметру распределены пять датчиков определения высоты, а также датчик определения коврового покрытия. Щетка с двумя удлиненными кисточками размещена на плавающем блоке DuoDivide.

Валик двойной с небольшим просветом по центру. Каждый с рядами из силикона и искусственного ворса. В этот просвет при наматывании сбрасываются волосы и нитки. При проведении влажной уборки щетки поднимаются.

В тыльной части два круглых диска с салфеткой из микрофибры. Один из дисков с плавающим блоком. Диски поднимаются при заезде на ковры и при возвращении. Ход подъема 10 мм.

Колеса также с регулируемым ходом подвески. Roborock Qrevo Curv может автоматически поднимать корпус, проезжая высокие бордюры высотой 4 см.

Софт

Управление роботом-пылесосом проходит через фирменное приложение. Интерфейс его на русском языке. Сам процесс добавления проходит быстро. У нас версия глобальная, она не включает русский голосовой пакет. В версиях, представленных у официальных дистрибьюторов, этот пакет будет доступен со старта.

В главном окне отображается кнопка запуска голосового помощница, изображение пылесоса, данные по заряду аккумулятора и его статус. Быстрый запуск режимов работы и сценариев, просмотр уведомлений.

Доступна детальная настройка мощности всасывания, объема подаваемой воды, увеличения кратности уборки, а также схемы проезда.

Есть возможность настроить запуск уборки после определенных событий или запланировать особый вариант уборки. Задать определенное движение между комнатами. Включение динамического подъема, проезда половиков, вибрация на ковре, избегание ковров или тщательная его уборка.

Просмотр ресурса расходников и планирование их замены.

Журнал уборок. Виртуальные стены, отметки по зонам, которые будут исключены из уборки.

Тесты

Roborock Qrevo Curv поддерживает интеграцию в систему умного дома. Мы проверили работу с Алисой.В этой модели используется продвинутая система навигации, использующая разные типы датчиков, лидар, а также анализ предметов с камеры. При первом запуске проехал всю площадь, нарисовав виртуальную карту помещения. На автоматическом режиме проходит последовательно все комнаты, проезжает вдоль периметра комнат. Выводится оцениваемая общая площадь и время, затрачиваемое на уборку.

За счет плавающего блока с кисточками и выдвижного блока с салфетками не оставляет пропущенных зон вдоль мебели, стен. Хорошо убирает в углах. Профиль у него невысокий, проходит вдоль шкафов.

Корректно работает распознавание предметов на полу. Отмечает обувь, детские игрушки, предметы интерьера, провода, экскременты животных.

При их определении отмечает предметы на виртуальной карте. При наличии света в помещении карта работает лучше, чем в темном помещении.

Мощность всасывания Roborock Qrevo Curv на максимальном уровне высокая. Он лучше затягивает загрязнения из щелей в плиточных швах или деревянном полу. Проведение им уборки заметно увеличивает интервалы между проведением ручной уборки. Не оставляет волос животных. Хорошо чистит ковры, справляется со средним ворсом и автоматически поднимает мощность при заезде на него. При возвращении на базу проходит его самоочистка.

Влажная уборка тоже выше по качеству, чем у моделей с простым блоком с салфеткой из микрофибры. Здесь же за счет вращения двух дисков очищает и засохшую грязь. Не оставляет загрязнений вдоль стен, когда их проходит, один из дисков автоматически выдвигается. Качественно проходит стирка салфеток на базе, здесь заметное влияние оказывает подогрев воды и высокая частота вращения, а также последующая сушка теплым воздухом.

Несмотря на автоматическое обслуживание со стиркой и очисткой контейнера, пользователю необходимо интервалами обслуживать и саму станцию. Это ручное промывание лотка со скребками, а также очистка контейнера от собранных волос. Также необходимо протирать поддон. Частота будет зависеть от интенсивности проведения влажной и сухой уборки.

Итоги

На конец 2024 года робот-пылесос Roborock Qrevo Curv является топовым вариантом. Продвинутая зарядная станция с самоочисткой и стиркой горячей водой, плавающая боковая щетка и валик, автоматический подъем корпуса, валиков, встроенный голосовой помощник, много режимов и настроек, высокая мощность двигателя, распознавание предметов с помощью камеры, поддержка интеграции в системы умного дома, высокая эффективность влажной уборки, подъем корпуса для прохода высоких порогов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".