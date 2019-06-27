Обзор Rombica mysound BH-11. Беспроводные наушники с MP3-плеером

Тестируемые сегодня недорогие наушники Rombica mysound BH-11 оснащены встроенным MP3-плеером, FM-тюнером и поддерживают беспроводное подключение. Помимо этого отмечены складная конструкция, встроенный микрофон и возможность проводного подключения к источнику сигнала.

Rombica mysound BH-11 обзор

Средняя стоимость составляет 1790 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Список актуальных предложений мы собрали в сводной таблице.

Комплектация

Поставляется в коробке со светлым оформлением. Помимо изображения наушников приведены данные по техническим характеристикам. Комплект включает кабель USB, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Внешний вид у Rombica mysound BH-11 строгий. Круглые чашки и широкое оголовье.

Вышли наушники в трех расцветках: черная, коричневая и зеленая. Выглядят привлекательно. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Для удобной переноски и хранения есть механизм складывания чашек. В таком состоянии они занимают минимальное место.

Также регулируется длина оголовья, обеспечивая оптимальный обхват под разновозрастную аудиторию.

Все элементы управления и разъемы сосредоточены на одной из чашек. Тут слот под карту памяти формата microSD, аудиоразъем и microUSB.

Управлять воспроизведением мультимедийного контента можно будет с помощью группы механических кнопок. Разобраться с управлением будет несложно.

Оголовье пластиковое, как и направляющие. Основание обтянуто экокожей с мягкой подкладкой. Стежки аккуратные.

Амбушюры повторяют форму чашек. Они также выполнены из экокожи с мягкой подкладкой.

По внешнему периметру чашек расположены вырезы. Центральная часть из матового пластика.

Тесты

Rombica mysound BH-11 поддерживают беспроводное подключение к смартфону. Дальность стабильного сопряжения до 10 метров. Звук передается без искажений и артефактов. Также можно будет подключить и с помощью традиционного аудиокабеля. Работать эти наушники могут и без внешнего источника сигнала, используя встроенный MP3-плеер или FM-тюнер. Распознаются популярные медиаформаты. Удобный вариант для пробежек и занятий спортом.

Запас по громкости высокий. Наушники подойдут под прослушивание разноплановой музыки. Основной акцент тут сделан на средние частоты. Высокие частоты не выражены. Есть встроенный микрофон, позволяющий ответить на входящий вызов.

Встроенного аккумулятора хватает примерно на 8 часов беспрерывного воспроизведения музыки. На голове сидят удобно. Предлагаются хорошие возможности по адаптации конструкции под анатомические особенности головы. Не давят, при поворотах головы не смещаются.

Итоги по Rombica mysound BH-11

Rombica mysound BH-11 недорогие наушники с поддержкой беспроводного подключения. Встроенные FM-тюнер и MP3-плеер с картой памяти. Аккуратный внешний вид, длительное время автономной работы, удобное управление, складывающиеся чашки.