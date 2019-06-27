Обзор Rombica mysound BH-11. Беспроводные наушники с MP3-плеером

2019-06-27, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Rombica mysound BH-11; [285]
Тестируемые сегодня недорогие наушники Rombica mysound BH-11 оснащены встроенным MP3-плеером, FM-тюнером и поддерживают беспроводное подключение. Помимо этого отмечены складная конструкция, встроенный микрофон и возможность проводного подключения к источнику сигнала.

Rombica mysound BH-11

Средняя стоимость составляет 1790 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Список актуальных предложений мы собрали в сводной таблице.

Rombica mysound BH-11 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке со светлым оформлением. Помимо изображения наушников приведены данные по техническим характеристикам. Комплект включает кабель USB, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Rombica mysound BH-11

Внешний вид

Rombica mysound BH-11

Внешний вид у Rombica mysound BH-11 строгий. Круглые чашки и широкое оголовье.

Rombica mysound BH-11

Вышли наушники в трех расцветках: черная, коричневая и зеленая. Выглядят привлекательно. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Rombica mysound BH-11

Для удобной переноски и хранения есть механизм складывания чашек. В таком состоянии они занимают минимальное место.

Rombica mysound BH-11

Также регулируется длина оголовья, обеспечивая оптимальный обхват под разновозрастную аудиторию.

Rombica mysound BH-11

Все элементы управления и разъемы сосредоточены на одной из чашек. Тут слот под карту памяти формата microSD, аудиоразъем и microUSB.

Rombica mysound BH-11

Управлять воспроизведением мультимедийного контента можно будет с помощью группы механических кнопок. Разобраться с управлением будет несложно.

Rombica mysound BH-11

Оголовье пластиковое, как и направляющие. Основание обтянуто экокожей с мягкой подкладкой. Стежки аккуратные.

Rombica mysound BH-11

Амбушюры повторяют форму чашек. Они также выполнены из экокожи с мягкой подкладкой.

Rombica mysound BH-11

По внешнему периметру чашек расположены вырезы. Центральная часть из матового пластика.

Rombica mysound BH-11

Тесты

Rombica mysound BH-11

Rombica mysound BH-11 поддерживают беспроводное подключение к смартфону. Дальность стабильного сопряжения до 10 метров. Звук передается без искажений и артефактов. Также можно будет подключить и с помощью традиционного аудиокабеля. Работать эти наушники могут и без внешнего источника сигнала, используя встроенный MP3-плеер или FM-тюнер. Распознаются популярные медиаформаты. Удобный вариант для пробежек и занятий спортом.

Rombica mysound BH-11

Запас по громкости высокий. Наушники подойдут под прослушивание разноплановой музыки. Основной акцент тут сделан на средние частоты. Высокие частоты не выражены. Есть встроенный микрофон, позволяющий ответить на входящий вызов.

Rombica mysound BH-11

Встроенного аккумулятора хватает примерно на 8 часов беспрерывного воспроизведения музыки. На голове сидят удобно. Предлагаются хорошие возможности по адаптации конструкции под анатомические особенности головы. Не давят, при поворотах головы не смещаются.

Rombica mysound BH-11

Итоги по Rombica mysound BH-11

Rombica mysound BH-11 недорогие наушники с поддержкой беспроводного подключения. Встроенные FM-тюнер и MP3-плеер с картой памяти. Аккуратный внешний вид, длительное время автономной работы, удобное управление, складывающиеся чашки.

Комментарии и отзывы Rombica mysound BH-11
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Обзор Rombica mysound BH-11. Беспроводные наушники с MP3-плееромОбзор Rombica mysound BH-11. Беспроводные наушники с MP3-плеером
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