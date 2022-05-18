Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022

Не так давно компания Samsung остановила дальнейший выпуск смартфонов семейства Galaxy Note, в 2022 году их место занял SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA с увеличенной диагональю дисплея и сопровождаемый комплектный стилусом S Pen и специальным слотом для его хранения в корпусе.

8/128 Гбайт – 120 тысяч рублей,

12/256 Гбайт – 148 тысяч рублей,

12/512 Гбайт – 169 тысяч рублей.

Внешний вид

Изучили мы еще в марте и на момент выхода обзора в мае, актуальные цены, следующие:У нас на тестах из пресс-парка компании, пришел без комплектующих. Есть только стилус, хранится он в отсеке на нижней грани. Для извлечения нужно нажать и после этого пружина выводит из пенала для удобного извлечения.

Также на этой грани выведены интерфейсный разъем USB-C, решетка динамика, отверстие микрофона и слот под две nanoSIM.

Внешне смартфон отличается от Galaxy S22 и S22+, он ближе по внешнему исполнению к Note 20 Ultra. Преобладает минимализм.

Задняя поверхность выполнена из закаленного стекла с матовым покрытием. У камер нет выраженного основания, они просто выступают из самого стекла.

Боковые грани с заметным закруглением по краям. Справа кнопка включения и спаренный регулятор громкости.

Представлено несколько цветов исполнения корпуса. Хотя с учетом исполнения блока камер в повседневной эксплуатации обойтись без дополнительного защитного чехла будет проблематично.

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA защищен от воды и пыли по стандарту IP68. Владелец сможет погрузить его в пресную воду на глубину до 1.5 метров.

Экран

Фронтальная камера в виде островка в верхней зоне экрана. Используется ультразвуковой сканер отпечатка пальца, срабатывающий и с влажными пальцами.Для вывода изображения задействован 6.8 дюймовый дисплей с разрешением 3088х1440 пикселей. Это матрица Dynamic AMOLED 2X. У него адаптивная частота обновления изображения с максимальным уровнем до 120 Гц.

Поддерживает HDR10+. Отлично настроена цветопередача и высокий уровень пиковой яркости, достигающий уровня 1750 кд/м2. В настройках можно будет выбрать один из трех вариантов разрешения, отрегулировать баланс белого. Поддержка Always-on Display.

Платформа

Как и ранее производитель разделяет варианты исполнения в зависимости от региона. Для большинства, включая Россию, это Samsung Exynos 2200. Состоит он из ядра Cortex-X2, трех Cortex-A710 и четырех Cortex-A510. Графический блок Xclipse 920 с архитектурой AMD RDNA2.

Есть NFC модуль c Samsung Pay. Bluetooth 5.2 с кодеками передачи звука в высоком качестве. Поддерживает Wi-Fi 6.

Аккумулятор

Автономную работу SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA обеспечивает аккумулятор с емкостью 5000 мАч. С выставленным на максимальную яркость экраном хватает его на 8 часов работы. В повседневной эксплуатации оптимально установить адаптивную яркость и фиксированную частоту 60 Гц. Поддерживает быструю зарядку PD 3.0 с мощностью до 45 Вт, а также беспроводную до 15 Вт. Есть обратная беспроводная зарядка.

Камера

Тут связка из четырех модулей: 108, 10, 10 и 12 Мп. Главный модуль ISOCELL HM3 с группировкой девяти соседних пикселей в один. Размер отдельного субпикселя 0.8 мкм. По умолчанию в приложении идет съемка с разрешением 12 Мп.

Фронтальная камера 40 Мп. Она также использует объединение соседних пикселей. Есть автофокусировка.

Тест камеры SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

Софт

Видео пишет с максимальным разрешением до 8К 30fps. Для 4K доступны 60fps. Включение съемки в HDR10+ сокращает частоту кадров при съемке.Работает под управлением операционной системы Android с фирменной оболочкой One UI. Специальных разделов, доступных только в этой модели нет. Обновления выпускаются регулярно.

Итоги

Как итог — это эволюционное развитие с улучшениями по фотоблоку, экрану и скорости зарядки. При этом не дает заметного роста производительности в сравнение с прошлым поколением. Из положительных изменений конструкции появление пенала для пера S Pen. К минусам отнесем отсутствие слота под карту памяти, аудиоразъема, зарядного устройства в комплекте, а также сложности эксплуатации без защитного чехла.В текущих ценовых реалиях смотрится SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA спорно, особенно с учетом возможности приобрести Galaxy Z Fold3 при выборе версий с объемом 512 Гбайт и процессором.