Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022

Не так давно компания Samsung остановила дальнейший выпуск смартфонов семейства Galaxy Note, в 2022 году их место занял SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA с увеличенной диагональю дисплея и сопровождаемый комплектный стилусом S Pen и специальным слотом для его хранения в корпусе.

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

Изучили мы еще в марте и на момент выхода обзора в мае, актуальные цены, следующие:
  • 8/128 Гбайт – 120 тысяч рублей,
  • 12/256 Гбайт – 148 тысяч рублей,
  • 12/512 Гбайт – 169 тысяч рублей.

Внешний вид

У нас на тестах из пресс-парка компании, пришел без комплектующих. Есть только стилус, хранится он в отсеке на нижней грани. Для извлечения нужно нажать и после этого пружина выводит из пенала для удобного извлечения.

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

Также на этой грани выведены интерфейсный разъем USB-C, решетка динамика, отверстие микрофона и слот под две nanoSIM.

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

Внешне смартфон отличается от Galaxy S22 и S22+, он ближе по внешнему исполнению к Note 20 Ultra. Преобладает минимализм.

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

Задняя поверхность выполнена из закаленного стекла с матовым покрытием. У камер нет выраженного основания, они просто выступают из самого стекла.

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

Боковые грани с заметным закруглением по краям. Справа кнопка включения и спаренный регулятор громкости.

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

Представлено несколько цветов исполнения корпуса. Хотя с учетом исполнения блока камер в повседневной эксплуатации обойтись без дополнительного защитного чехла будет проблематично.

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA защищен от воды и пыли по стандарту IP68. Владелец сможет погрузить его в пресную воду на глубину до 1.5 метров.

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

Фронтальная камера в виде островка в верхней зоне экрана. Используется ультразвуковой сканер отпечатка пальца, срабатывающий и с влажными пальцами.

Экран

Для вывода изображения задействован 6.8 дюймовый дисплей с разрешением 3088х1440 пикселей. Это матрица Dynamic AMOLED 2X. У него адаптивная частота обновления изображения с максимальным уровнем до 120 Гц.

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

Поддерживает HDR10+. Отлично настроена цветопередача и высокий уровень пиковой яркости, достигающий уровня 1750 кд/м2. В настройках можно будет выбрать один из трех вариантов разрешения, отрегулировать баланс белого. Поддержка Always-on Display.

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

Платформа

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

Как и ранее производитель разделяет варианты исполнения в зависимости от региона. Для большинства, включая Россию, это Samsung Exynos 2200. Состоит он из ядра Cortex-X2, трех Cortex-A710 и четырех Cortex-A510. Графический блок Xclipse 920 с архитектурой AMD RDNA2.

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

Есть NFC модуль c Samsung Pay. Bluetooth 5.2 с кодеками передачи звука в высоком качестве. Поддерживает Wi-Fi 6.

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

Аккумулятор

Автономную работу SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA обеспечивает аккумулятор с емкостью 5000 мАч. С выставленным на максимальную яркость экраном хватает его на 8 часов работы. В повседневной эксплуатации оптимально установить адаптивную яркость и фиксированную частоту 60 Гц. Поддерживает быструю зарядку PD 3.0 с мощностью до 45 Вт, а также беспроводную до 15 Вт. Есть обратная беспроводная зарядка.

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

Камера

Тут связка из четырех модулей: 108, 10, 10 и 12 Мп. Главный модуль ISOCELL HM3 с группировкой девяти соседних пикселей в один. Размер отдельного субпикселя 0.8 мкм. По умолчанию в приложении идет съемка с разрешением 12 Мп.

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

Фронтальная камера 40 Мп. Она также использует объединение соседних пикселей. Есть автофокусировка.

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

Видео пишет с максимальным разрешением до 8К 30fps. Для 4K доступны 60fps. Включение съемки в HDR10+ сокращает частоту кадров при съемке.

Тест камеры SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

Софт

Работает под управлением операционной системы Android с фирменной оболочкой One UI. Специальных разделов, доступных только в этой модели нет. Обновления выпускаются регулярно.

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

Итоги

Как итог — это эволюционное развитие с улучшениями по фотоблоку, экрану и скорости зарядки. При этом не дает заметного роста производительности в сравнение с прошлым поколением. Из положительных изменений конструкции появление пенала для пера S Pen. К минусам отнесем отсутствие слота под карту памяти, аудиоразъема, зарядного устройства в комплекте, а также сложности эксплуатации без защитного чехла.
В текущих ценовых реалиях смотрится SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA спорно, особенно с учетом возможности приобрести Galaxy Z Fold3 при выборе версий с объемом 512 Гбайт и процессором.
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