Обзор STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL (63826). Мягкий игровой коврик под клавиатуру и мышку с подсветкой

2018-11-27, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL (63826); [333]
Не так давно компания STEELSERIES объявила о расширении модельной линейки ковриков QCK сразу тремя разными сериями: QcK Edge, QcK Prism Cloth, QcK Hard. У нас появилась возможность первыми детально изучить одну из самых интересных новинок - STEELSERIES QCK PRISM CLOTH XL. Мягкий коврик длиной 900 мм с настраиваемой RGB-подсветкой.

STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL

На момент публикации продажи еще не стартовали.

STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам и изображением коврика. Свернут коврик на тубусе.

STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL

Внешний вид

Ковриков с длиной в 90 см с подсветкой представлено только ограниченное количество. Основным его конкурентом на конец 2018 года будет выступать Razer Goliathus Chroma Extended и тестируемый сегодня коврик дешевле его.

STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL

В целом же при выборе коврика под мышку и клавиатуру большинство пользователей отдаст предпочтений продуктам одного бренда, получив преимущество в виде удобного управления и синхронизации с одного программного центра управления.

STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL

Подсветка у STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL идет по всему периметру коврика, крепится полупрозрачная трубка при помощи ниток. Опасаться, что они порвутся не стоит. Они крепкие.

STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL

Подсветка заполняющая, отдельные зоны с большим уровнем яркости не заметны. Сама подсветка двузонная, работать они могут синхронно или выбирая отдельный эффект и цвет отдельно под каждую из них. 16.8 миллионов цветов.

STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL

Слева расположен блок подключения. Эта сторона выбрана не случайно, так кабель подключения не будет мешать путаться с кабелями мышки и клавиатуры.

STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL

Порадовало полное отсутствие рисунков, подверженных со временем стиранию. Верхняя часть выполнена из микро текстурированной ткани. Это универсальный коврик подойдет под мышки с разными сенсорами.

STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL

Нижняя сторона из прорезиненного материала, обеспечивающего отсутствие скольжение при размещении на ровной поверхности.

STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL

Общие габариты составляют 900 на 300 мм. Толщина покрытия 4 мм. Такой площади будет достаточно для свободного размещения клавиатуры и мышки.

STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL

STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL

Кабель подключения в резиновой оплетке. Длина 1.6 метра, на конце позолоченный коннектор с логотипом SteelSeries.

STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL

Подсветка

Софт

STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL

Коврик поддерживает управление при помощи центра SteelSeries Engine 3. Определяется автоматически. Есть профили настроек, дополнительные приложения и привязка к запуску определенных программ.

STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL

Так поведение подсветки можно привязать к событиям в играх CS:GO, Utopia 9, Dota 2.

STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL

В окне управлением коврика можно выбрать уровень яркости подсветки в четырех диапазонах.

STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL

Цвет подсветки задается совместно для двух зон или для каждой в отдельности.

Тесты

STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL эксплуатировался нами в паре с мышкой STEELSERIES RIVAL 710, обзор которой выйдет в начале следующей недели. Сенсор на этом покрытии продемонстрировал высокую точность на широком диапазоне DPI. Срывов и залипания за время длительной эксплуатации замечено не было.

STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL

Мышь контролируемо перемещается по поверхности коврика в разных направлениях. Поверхность приятна тактильно. Площадь коврика оптимальна и дает необходимую свободу движений.

STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL

Наличие подсветки у коврика интересно не только с визуальной составляющей и общей гармонии с остальной периферией, но и в наглядной границе рабочей зоны при игре в ночное время.

Итоги по STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL

Золото. Выбор редакции MegaObzorКоврик STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL максимально интересен, предлагая большую рабочую поверхность и настраиваемую RGB подсветку с эффектами. Он подойдет как под мышки с оптическими, так и лазерными сенсорами, предлагая высокую точность и контролируемые движения. Новинка поддерживает SteelSeries Engine 3 и выполнена из качественных материалов.
STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL (63826). Мягкий игровой коврик под клавиатуру и мышку с подсветкойОбзор STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL (63826). Мягкий игровой коврик под клавиатуру и мышку с подсветкой
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