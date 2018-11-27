Обзор STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL (63826). Мягкий игровой коврик под клавиатуру и мышку с подсветкой

Не так давно компания STEELSERIES объявила о расширении модельной линейки ковриков QCK сразу тремя разными сериями: QcK Edge, QcK Prism Cloth, QcK Hard. У нас появилась возможность первыми детально изучить одну из самых интересных новинок - STEELSERIES QCK PRISM CLOTH XL. Мягкий коврик длиной 900 мм с настраиваемой RGB-подсветкой.

STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL обзор

На момент публикации продажи еще не стартовали.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам и изображением коврика. Свернут коврик на тубусе.

Внешний вид

Ковриков с длиной в 90 см с подсветкой представлено только ограниченное количество. Основным его конкурентом на конец 2018 года будет выступать Razer Goliathus Chroma Extended и тестируемый сегодня коврик дешевле его.

В целом же при выборе коврика под мышку и клавиатуру большинство пользователей отдаст предпочтений продуктам одного бренда, получив преимущество в виде удобного управления и синхронизации с одного программного центра управления.

Подсветка у STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL идет по всему периметру коврика, крепится полупрозрачная трубка при помощи ниток. Опасаться, что они порвутся не стоит. Они крепкие.

Подсветка заполняющая, отдельные зоны с большим уровнем яркости не заметны. Сама подсветка двузонная, работать они могут синхронно или выбирая отдельный эффект и цвет отдельно под каждую из них. 16.8 миллионов цветов.

Слева расположен блок подключения. Эта сторона выбрана не случайно, так кабель подключения не будет мешать путаться с кабелями мышки и клавиатуры.

Порадовало полное отсутствие рисунков, подверженных со временем стиранию. Верхняя часть выполнена из микро текстурированной ткани. Это универсальный коврик подойдет под мышки с разными сенсорами.

Нижняя сторона из прорезиненного материала, обеспечивающего отсутствие скольжение при размещении на ровной поверхности.

Общие габариты составляют 900 на 300 мм. Толщина покрытия 4 мм. Такой площади будет достаточно для свободного размещения клавиатуры и мышки.

Кабель подключения в резиновой оплетке. Длина 1.6 метра, на конце позолоченный коннектор с логотипом SteelSeries.

Подсветка

Софт

Коврик поддерживает управление при помощи центра SteelSeries Engine 3. Определяется автоматически. Есть профили настроек, дополнительные приложения и привязка к запуску определенных программ.

Так поведение подсветки можно привязать к событиям в играх CS:GO, Utopia 9, Dota 2.

В окне управлением коврика можно выбрать уровень яркости подсветки в четырех диапазонах.

Цвет подсветки задается совместно для двух зон или для каждой в отдельности.

Тесты

STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL эксплуатировался нами в паре с мышкой STEELSERIES RIVAL 710, обзор которой выйдет в начале следующей недели. Сенсор на этом покрытии продемонстрировал высокую точность на широком диапазоне DPI. Срывов и залипания за время длительной эксплуатации замечено не было.

Мышь контролируемо перемещается по поверхности коврика в разных направлениях. Поверхность приятна тактильно. Площадь коврика оптимальна и дает необходимую свободу движений.

Итоги по STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL

Наличие подсветки у коврика интересно не только с визуальной составляющей и общей гармонии с остальной периферией, но и в наглядной границе рабочей зоны при игре в ночное время.Коврик STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL максимально интересен, предлагая большую рабочую поверхность и настраиваемую RGB подсветку с эффектами. Он подойдет как под мышки с оптическими, так и лазерными сенсорами, предлагая высокую точность и контролируемые движения. Новинка поддерживает SteelSeries Engine 3 и выполнена из качественных материалов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".