Обзор RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED (RZ02-02500300-R3M1). Лучший мягкий коврик под клавиатуру и мышку

2018-09-19, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED; [609]
В конце весны мы проводили детальное тестирование мягкого коврика Razer Goliathus Chroma и тогда же мы упоминали про наличие версии EXTENDED, позволяющей разместить на коврике не только мышку, но и клавиатуру. Сегодня мы детально изучим его особенности и поделимся опытом его эксплуатации с вами. Напомним, что оба коврика можно приобрести как в официальном магазине Razer, так и в российской рознице.

RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED

Рекомендованная стоимость RAZER GOLIATHUS CHROMA составляет 3390 рублей, RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED – 5190 рублей.

RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED обзор

Комплектация

Увеличенная длина коврика отразилась на упаковке, она отличается от рассмотренной ранее. Сам коврик зафиксирован на картонном тубусе, предотвращающем излом во время транспортировки. Комплект включает наклейки с логотипом и набор документации.

RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED

Внешний вид

Главным отличием RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED является длина рабочего покрытия: 920мм против 355мм у младшего. Отличия есть и в высоте: 294мм против 255 мм.

RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED

Все это дает возможность свободно расположить на коврике клавиатуру, включая механику и мышку. Плюс полностью решается вопрос организации общего рабочего пространства.

RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED

Дизайн строгий, в оформлении преобладает черный цвет. К плюсам отнесем отсутствие логотипа производителя и рисунков, которые по опыту эксплуатации, подвержены стиранию и загрязнению по мере использования.

RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED

Относится этот коврик к мягкому типу. Среди таких решений наличие управляемой подсветки сейчас все еще встречается не так часто, связано это также и со сложностью реализации.

RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED

В тестируемом коврике за подсветку отвечает полупрозрачная гибкая трубка, расположенная вдоль всего периметра. К основному покрытию она прошита нитками. Вопросов к надежности нет, с момента теста GOLIATHUS CHROMA прошло уже более полугода, за это время тенденции к разрушению покрытия и ниток не наблюдается.

RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED

Сама подсветка смотрится интересно, создавая видимую границу рабочего пространства. Если же использовать и остальную периферию RAZER, она может работать в едином тандеме, создавая общий стиль.

RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED

Свечение равномерно по всей площади, определить отдельно расположенные светодиоды не представляется возможным.

RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED

В правом верхнем углу пластиковый корпус с кабелем подключения. Сам кабель с защитной оплеткой. В нем отказались от дополнительных фиксаторов под кабель мышки.

RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED

Состоит RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED из нескольких слоев, основу составляет резиновая подложка, исключающая скольжение при резких движениях.

RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED

Верхний слой – плотносплетенная неокрашенная ткань. Она приятна тактильно и дает необходимый уровень контроля при движении манипулятором.

Софт

RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED

Управляется коврик при помощи центра управления Razer Synapse 3.0. В главном окне можно будет выбрать дополнительные модули и просмотреть весь список подключенных устройств.

RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED

Все настройки собраны в одном окне. Проводится тонкая регулировка яркости в широком диапазоне. Выбираются эффекты подсветки, активируется синхронизация между CHROMA устройствами.

RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED

Тесты

Для тестирования мы использовали несколько актуальных мышек, среди которых Razer Mamba Elite и Razer Basilisk. Обе мышки ожидаемо продемонстрировали стабильную работу сенсора на широком диапазоне DPI. Срывов и залипания за время длительного тестирования замечено не было.

RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED

Движения мышки контролируемы во всех направлениях. Само рабочее покрытие приятно тактильно и не вызывает раздражений.

Разместив на коврике клавиатуру RAZER ORNATA, остается достаточно большое пространство под комфортную работу с мышкой. Подсветка визуально привлекательна и хорошо позиционирует границы игровой зоны.

Итоги по RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED

Золото. Выбор редакции MegaObzorRAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED станет хорошим выбором в поиске мягкого коврика под клавиатуру и мышку. Здесь удачно сочетается качественное рабочее покрытие, внимание к деталям, возможность управления при помощи ПО и проработанная RGB-подсветка. Это покрытие подойдет под мышки разных ценовых сегментов с оптическими и лазерными сенсорами. Из возможных ограничений, как и у всех мягких ковриков, отметим подверженность загрязнению в ходе эксплуатации.
RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED (RZ02-02500300-R3M1). Лучший мягкий коврик под клавиатуру и мышкуОбзор RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED (RZ02-02500300-R3M1). Лучший мягкий коврик под клавиатуру и мышку
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