Обзор RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED (RZ02-02500300-R3M1). Лучший мягкий коврик под клавиатуру и мышку

В конце весны мы проводили детальное тестирование мягкого коврика Razer Goliathus Chroma и тогда же мы упоминали про наличие версии EXTENDED, позволяющей разместить на коврике не только мышку, но и клавиатуру. Сегодня мы детально изучим его особенности и поделимся опытом его эксплуатации с вами. Напомним, что оба коврика можно приобрести как в официальном магазине Razer, так и в российской рознице.

RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED обзор

Рекомендованная стоимость RAZER GOLIATHUS CHROMA составляет 3390 рублей, RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED – 5190 рублей.

Комплектация

Увеличенная длина коврика отразилась на упаковке, она отличается от рассмотренной ранее. Сам коврик зафиксирован на картонном тубусе, предотвращающем излом во время транспортировки. Комплект включает наклейки с логотипом и набор документации.

Внешний вид

Главным отличием RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED является длина рабочего покрытия: 920мм против 355мм у младшего. Отличия есть и в высоте: 294мм против 255 мм.

Все это дает возможность свободно расположить на коврике клавиатуру, включая механику и мышку. Плюс полностью решается вопрос организации общего рабочего пространства.

Дизайн строгий, в оформлении преобладает черный цвет. К плюсам отнесем отсутствие логотипа производителя и рисунков, которые по опыту эксплуатации, подвержены стиранию и загрязнению по мере использования.

Относится этот коврик к мягкому типу. Среди таких решений наличие управляемой подсветки сейчас все еще встречается не так часто, связано это также и со сложностью реализации.

В тестируемом коврике за подсветку отвечает полупрозрачная гибкая трубка, расположенная вдоль всего периметра. К основному покрытию она прошита нитками. Вопросов к надежности нет, с момента теста GOLIATHUS CHROMA прошло уже более полугода, за это время тенденции к разрушению покрытия и ниток не наблюдается.

Сама подсветка смотрится интересно, создавая видимую границу рабочего пространства. Если же использовать и остальную периферию RAZER, она может работать в едином тандеме, создавая общий стиль.

Свечение равномерно по всей площади, определить отдельно расположенные светодиоды не представляется возможным.

В правом верхнем углу пластиковый корпус с кабелем подключения. Сам кабель с защитной оплеткой. В нем отказались от дополнительных фиксаторов под кабель мышки.

Состоит RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED из нескольких слоев, основу составляет резиновая подложка, исключающая скольжение при резких движениях.

Софт

Верхний слой – плотносплетенная неокрашенная ткань. Она приятна тактильно и дает необходимый уровень контроля при движении манипулятором.

Управляется коврик при помощи центра управления Razer Synapse 3.0. В главном окне можно будет выбрать дополнительные модули и просмотреть весь список подключенных устройств.

Все настройки собраны в одном окне. Проводится тонкая регулировка яркости в широком диапазоне. Выбираются эффекты подсветки, активируется синхронизация между CHROMA устройствами.

Тесты

Для тестирования мы использовали несколько актуальных мышек, среди которых Razer Mamba Elite Razer Basilisk . Обе мышки ожидаемо продемонстрировали стабильную работу сенсора на широком диапазоне DPI. Срывов и залипания за время длительного тестирования замечено не было.

Итоги по RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED

Движения мышки контролируемы во всех направлениях. Само рабочее покрытие приятно тактильно и не вызывает раздражений.Разместив на коврике клавиатуру RAZER ORNATA, остается достаточно большое пространство под комфортную работу с мышкой. Подсветка визуально привлекательна и хорошо позиционирует границы игровой зоны.RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED станет хорошим выбором в поиске мягкого коврика под клавиатуру и мышку. Здесь удачно сочетается качественное рабочее покрытие, внимание к деталям, возможность управления при помощи ПО и проработанная RGB-подсветка. Это покрытие подойдет под мышки разных ценовых сегментов с оптическими и лазерными сенсорами. Из возможных ограничений, как и у всех мягких ковриков, отметим подверженность загрязнению в ходе эксплуатации.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".