Обзор RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED (RZ02-02500300-R3M1). Лучший мягкий коврик под клавиатуру и мышку

В конце весны мы проводили детальное тестирование мягкого коврика Razer Goliathus Chroma и тогда же мы упоминали про наличие версии EXTENDED, позволяющей разместить на коврике не только мышку, но и клавиатуру. Сегодня мы детально изучим его особенности и поделимся опытом его эксплуатации с вами. Напомним, что оба коврика можно приобрести как в официальном магазине Razer, так и в российской рознице.
Разместив на коврике клавиатуру RAZER ORNATA, остается достаточно большое пространство под комфортную работу с мышкой. Подсветка визуально привлекательна и хорошо позиционирует границы игровой зоны.
RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Рекомендованная стоимость RAZER GOLIATHUS CHROMA составляет 3390 рублей, RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED – 5190 рублей.
RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED обзор
КомплектацияУвеличенная длина коврика отразилась на упаковке, она отличается от рассмотренной ранее. Сам коврик зафиксирован на картонном тубусе, предотвращающем излом во время транспортировки. Комплект включает наклейки с логотипом и набор документации.
Внешний видГлавным отличием RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED является длина рабочего покрытия: 920мм против 355мм у младшего. Отличия есть и в высоте: 294мм против 255 мм.
Все это дает возможность свободно расположить на коврике клавиатуру, включая механику и мышку. Плюс полностью решается вопрос организации общего рабочего пространства.
Дизайн строгий, в оформлении преобладает черный цвет. К плюсам отнесем отсутствие логотипа производителя и рисунков, которые по опыту эксплуатации, подвержены стиранию и загрязнению по мере использования.
Относится этот коврик к мягкому типу. Среди таких решений наличие управляемой подсветки сейчас все еще встречается не так часто, связано это также и со сложностью реализации.
В тестируемом коврике за подсветку отвечает полупрозрачная гибкая трубка, расположенная вдоль всего периметра. К основному покрытию она прошита нитками. Вопросов к надежности нет, с момента теста GOLIATHUS CHROMA прошло уже более полугода, за это время тенденции к разрушению покрытия и ниток не наблюдается.
Сама подсветка смотрится интересно, создавая видимую границу рабочего пространства. Если же использовать и остальную периферию RAZER, она может работать в едином тандеме, создавая общий стиль.
Свечение равномерно по всей площади, определить отдельно расположенные светодиоды не представляется возможным.
В правом верхнем углу пластиковый корпус с кабелем подключения. Сам кабель с защитной оплеткой. В нем отказались от дополнительных фиксаторов под кабель мышки.
Состоит RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED из нескольких слоев, основу составляет резиновая подложка, исключающая скольжение при резких движениях.
Верхний слой – плотносплетенная неокрашенная ткань. Она приятна тактильно и дает необходимый уровень контроля при движении манипулятором.
Софт
Управляется коврик при помощи центра управления Razer Synapse 3.0. В главном окне можно будет выбрать дополнительные модули и просмотреть весь список подключенных устройств.
Все настройки собраны в одном окне. Проводится тонкая регулировка яркости в широком диапазоне. Выбираются эффекты подсветки, активируется синхронизация между CHROMA устройствами.
ТестыДля тестирования мы использовали несколько актуальных мышек, среди которых Razer Mamba Elite и Razer Basilisk. Обе мышки ожидаемо продемонстрировали стабильную работу сенсора на широком диапазоне DPI. Срывов и залипания за время длительного тестирования замечено не было.
Движения мышки контролируемы во всех направлениях. Само рабочее покрытие приятно тактильно и не вызывает раздражений.
Разместив на коврике клавиатуру RAZER ORNATA, остается достаточно большое пространство под комфортную работу с мышкой. Подсветка визуально привлекательна и хорошо позиционирует границы игровой зоны.
Итоги по RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDEDRAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED станет хорошим выбором в поиске мягкого коврика под клавиатуру и мышку. Здесь удачно сочетается качественное рабочее покрытие, внимание к деталям, возможность управления при помощи ПО и проработанная RGB-подсветка. Это покрытие подойдет под мышки разных ценовых сегментов с оптическими и лазерными сенсорами. Из возможных ограничений, как и у всех мягких ковриков, отметим подверженность загрязнению в ходе эксплуатации.
RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".