Обзор SUUNTO WING. Беспроводные спортивные наушники со встроенным пауэрбанком

Наушники позволяют людям слушать любимые композиции и подкасты по-разному. Кто-то предпочитает не отвлекаться на посторонние шумы и городскую суету, а кому-то важна возможность слышать происходящее вокруг. Например, тем кто прослушивает музыку в беспроводных наушниках во время занятий в зале или на открытом воздухе необходимо контролировать наличие транспорта, посторонних звуков, звуков природы и даже разговоры. Эту возможность дают наушники открытого типа, отличием которого является отсутствие плотного прилегания к ушным раковинам.

SUUNTO WING

Изучаемые сегодня премиальные спортивные наушники SUUNTO WING с костной проводимостью звука разработаны с учетом требований спортсменов и любителей активного образа жизни. В отличие от внутриканальных наушников, они удобно надеваются и плотно сидят на голове, не создавая дискомфорта при длительном использовании, так как ушной остается открытым. Звук в таких наушниках передается в ухо посредством современной технологии костной проводимости.

С продукцией бренда SUUNTO мы недавно знакомились во время изучения спортивных смарт-часов SUUNTO RACE и VERTICAL со встроенной навигацией. У этих носимых устройств общая аудитория.

Комплектация

Упакованы наушники в коробку из плотного картона, на обратной стороне которой приведены данные по техническим характеристикам и особенностям исполнения.

SUUNTO WING

Комплект включает зарядный футляр, кабель USB, тканевый чехол, пластиковый бокс с силиконовыми амбушюрами, а также документацию.

Внешний вид

Представлены наушники в нескольких вариантах цветового исполнения: в зависимости от выбранной меняется цвет боковых частей наушников (есть классические чёрные и ярко-красные, более заметные).

SUUNTO WING

Корпус наушников SUUNTO WING пыле- и влагостойкий (IP67). Прослушивание музыки можно не прерывать при приеме душа, а также на улице во время дождя и снега. В конструкции этих премиальных наушников использован титановый сплав, поэтому они такие легкие прочные.

SUUNTO WING

В комплекте есть силиконовые амбушюры. Их удобно использовать на время тренировки, чтобы можно было снять и промыть от пота после спортивных занятий.

SUUNTO WING

Производитель понимает свою аудиторию, и в этих наушниках исключена проблема характерная для TWS-гарнитур с выпадением во время прыжков или тряске. Чашки соединяются между собой при помощи гибкой дуги с силиконом.

SUUNTO WING

Управление воспроизведением и функциями ведется при помощи трех механических кнопок. Кнопки хорошо определяются слепым методом, их легко находить, не снимая гарнитуры. С помощью кнопок производится переключение треков и изменение громкости прослушивания музыки.

SUUNTO WING

Также в наушниках SUUNTO WING доступно управление прослушиванием с помощью движений головы. Ответить или отклонить входящий телефонный вызов можно простым кивком или встряхиванием головы, что очень удобно во время движения. Этот способ управления легко настраивается с помощью приложения SUUNTO, установленного на совмещенном смартфоне.

SUUNTO WING

Еще одним полезным инженерным решением стало размещение группы из трех светодиодов с красной подсветкой на правой и левой стороне наушников. Включенная подсветка у SUUNTO WING привлекает к себе внимание и обеспечивает дополнительную безопасность во время тренировок или прогулок в темное время суток.

SUUNTO WING

Важным аксессуаром является зарядный футляр - пауэрбанк, продлевающий до 20 часов время работы наушников. В нем проходит зарядка наушников, а также с установленным фиксатором в нем удобно и безопасно хранить и перевозить наушники.

SUUNTO WING

Софт

SUUNTO WING

Для наушников SUUNTO WING доступно программное обеспечением SUNNTO, устанавливаемое на смартфон. Интерфейс на русском языке. После сопряжения с телефоном через приложение доступен просмотр уровня заряда аккумулятора, а также можно включить и выключить светодиодные индикаторы.

SUUNTO WING

Для индикации есть несколько режимов работы: постоянное свечение, мигание и сигнал SOS.

SUUNTO WING

Здесь же в приложении приведен список доступных команд с наглядными примерами, например, можно настроить управление жестами.

SUUNTO WING

Тесты и особенности работы

В основе передачи звука в премиальных наушниках SUUNTO WING, как уже упоминалось, используется технология костной проводимости. Ушной канал при этом остается свободным для восприятия всего, что происходит вокруг. Езда на велосипеде в городском потоке, бег по пересеченной местности или просто городская прогулка - в этих наушниках вы контролируете приближающийся транспорт и внешние шумы, наслаждаетесь звуками природы, пением птиц.

SUUNTO WING

Адаптация к наушникам с передачей звука с помощью технологии костной проводимости может потребовать некоторого времени. В остальном же никакого дискомфорта и ухудшение качества восприятия звука в костных наушниках мы не ощутили. Качество звука в наушниках SUUNTO WING порадовало. Посадка по голове – удобная. Наушники сидят надежно, во время прыжков и при беге не смещаются, не мешают энергичным движениям, а также нет проблемы с запотеванием ушных каналов.

SUUNTO WING

Во время тестирования наушников с их помощью мы прослушивали музыку, аудиокниги и подкасты со стриминговых сервисов, подключаясь к смартфону по Bluetooth с дальностью до 10 метров.

SUUNTO WING

Встроенный аккумулятор дает до 10 часов беспрерывного воспроизведения. Этого хватит для самых долгих тренировок и поездок. В комплектном зарядном футляре проводится до двух полных сеансов зарядки.

Итоги

SUUNTO WING – беспроводные наушники с костной проводимостью для занятий спортом и активного образа жизни, выполненные в надежной, эргономичной и продуманной конструкции. Длительное время автономной работы, управление жестами и кнопками, управляемая светодиодная подсветка, влагозащищенность IP67.
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