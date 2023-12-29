Обзор SUUNTO WING. Беспроводные спортивные наушники со встроенным пауэрбанком

Изучаемые сегодня премиальные спортивные наушники SUUNTO WING с костной проводимостью звука разработаны с учетом требований спортсменов и любителей активного образа жизни. В отличие от внутриканальных наушников, они удобно надеваются и плотно сидят на голове, не создавая дискомфорта при длительном использовании, так как ушной остается открытым. Звук в таких наушниках передается в ухо посредством современной технологии костной проводимости.
Комплект включает зарядный футляр, кабель USB, тканевый чехол, пластиковый бокс с силиконовыми амбушюрами, а также документацию.
Корпус наушников SUUNTO WING пыле- и влагостойкий (IP67). Прослушивание музыки можно не прерывать при приеме душа, а также на улице во время дождя и снега. В конструкции этих премиальных наушников использован титановый сплав, поэтому они такие легкие прочные.
В комплекте есть силиконовые амбушюры. Их удобно использовать на время тренировки, чтобы можно было снять и промыть от пота после спортивных занятий.
Производитель понимает свою аудиторию, и в этих наушниках исключена проблема характерная для TWS-гарнитур с выпадением во время прыжков или тряске. Чашки соединяются между собой при помощи гибкой дуги с силиконом.
Управление воспроизведением и функциями ведется при помощи трех механических кнопок. Кнопки хорошо определяются слепым методом, их легко находить, не снимая гарнитуры. С помощью кнопок производится переключение треков и изменение громкости прослушивания музыки.
Также в наушниках SUUNTO WING доступно управление прослушиванием с помощью движений головы. Ответить или отклонить входящий телефонный вызов можно простым кивком или встряхиванием головы, что очень удобно во время движения. Этот способ управления легко настраивается с помощью приложения SUUNTO, установленного на совмещенном смартфоне.
Еще одним полезным инженерным решением стало размещение группы из трех светодиодов с красной подсветкой на правой и левой стороне наушников. Включенная подсветка у SUUNTO WING привлекает к себе внимание и обеспечивает дополнительную безопасность во время тренировок или прогулок в темное время суток.
Важным аксессуаром является зарядный футляр - пауэрбанк, продлевающий до 20 часов время работы наушников. В нем проходит зарядка наушников, а также с установленным фиксатором в нем удобно и безопасно хранить и перевозить наушники.
Для наушников SUUNTO WING доступно программное обеспечением SUNNTO, устанавливаемое на смартфон. Интерфейс на русском языке. После сопряжения с телефоном через приложение доступен просмотр уровня заряда аккумулятора, а также можно включить и выключить светодиодные индикаторы.
Для индикации есть несколько режимов работы: постоянное свечение, мигание и сигнал SOS.
Здесь же в приложении приведен список доступных команд с наглядными примерами, например, можно настроить управление жестами.
Адаптация к наушникам с передачей звука с помощью технологии костной проводимости может потребовать некоторого времени. В остальном же никакого дискомфорта и ухудшение качества восприятия звука в костных наушниках мы не ощутили. Качество звука в наушниках SUUNTO WING порадовало. Посадка по голове – удобная. Наушники сидят надежно, во время прыжков и при беге не смещаются, не мешают энергичным движениям, а также нет проблемы с запотеванием ушных каналов.
Во время тестирования наушников с их помощью мы прослушивали музыку, аудиокниги и подкасты со стриминговых сервисов, подключаясь к смартфону по Bluetooth с дальностью до 10 метров.
Встроенный аккумулятор дает до 10 часов беспрерывного воспроизведения. Этого хватит для самых долгих тренировок и поездок. В комплектном зарядном футляре проводится до двух полных сеансов зарядки.