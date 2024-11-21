Компактные и функциональные GPS-часы для занятий спортом и мониторинга здоровья. Обзор SUUNTO RACE S

В рамках «Лаборатории» мы проводили детальное тестирование умных часов SUUNTO RACE с картографией и точными датчиками. В этом году производитель расширил модельную линейку, выпустив версию часов с тем же функционалом, но в облегчённом и уменьшенном корпусе. Размер экрана был уменьшен с 49 до 45 мм, вес с 83 до 60 граммов, снизилась и стоимость устройства, что также приятно.

Комплектация

При этом появились новые функции, среди которых анализ подъемов на треке Suunto Climb Guidance, обновленный экран паузы во время тренировок, новые циферблаты и настройка их через внутреннее меню, обновленный оптический датчик пульса, а также повышение точности собираемых данных.В сравнение с ранее протестированными моделями изменилась упаковка. Стильно и современно. Раскрывая упаковку, на её внутренней стороне пользователь обнаруживает послание.

Комплект включает часы с нанесенной на экран защитной наклейкой, зарядный кабель с магнитным креплением и различную документацию.

Внешний вид

Выполнены часы в корпусе из стали. Часы ощутимо стали легче и компактнее: толщина корпуса - 11.4 мм, вес 60 граммов. Лицевую сторону защищает стекло Gorilla Glass, устойчивое к появлению царапин. За время длительной эксплуатации на экране не появилось видимых царапин и дефектов, при этом использовались они активно, в том числе во время проведения тренировок.

На правой грани корпуса часов расположено цифровое колесико прокрутки, используемое для навигации, и две механические кнопки управления прямоугольной формы. Устройство распознает два типа нажатий – короткие и длинные, на каждый тип можно выбрать свое действие. С противоположной стороны отверстие динамика и датчика.

Часы Suunto Race S можно использовать в широком диапазоне температур от -20 до +50 градусов. Влагозащищенность корпуса часов соответствует стандарту WR50M, что позволяет их владельцу погружаться с часами на глубину до 50 метров. В часах можно плавать, принимать душ и мыть руки. Также корпус часов защищен от пыли.

На внутренней стороне корпуса часов по центру расположена выступающая площадка круглой формы из армированного стекловолокна, в которой находятся оптический датчик пульса и пара металлических зарядных контактов.

Используется двойной сменный силиконовый ремешок шириной 22 мм. У нашего образца - ярко-оранжевый цвет внутренней части ремешка и прозрачная верхняя часть с нанесенным логотипом бренда. Выглядит сочно, при этом максимально практично. Для фиксации на запястье используется застежка из металла и дополнительный штырек для язычка: случайное расстёгивание во время занятий исключено.

Экран

Уменьшение габаритов устройства отразилось на уменьшении емкости его аккумулятора. По нашим наблюдениям, в среднем при мониторинге спортивных активностей и работе в стандартном режиме полного заряда хватало на 5-7 дней. С учетом GPS-мониторинга показатели автономности хорошие.В модели Suunto Race S используется AMOLED-матрица с диагональю 1.32 дюйма. Разрешение экрана 466х466 пикселей, такое же, как в старшей версии, что с учетом уменьшения его диаметра означает повышение плотность пикселей. Экран характеризует высокая контрастность и хорошая читаемость при разном уровне освещения; доступно несколько пресетов по уровню яркости.

Софт

Производитель расширил библиотеку циферблатов: владельцу SUUNTO RACE S доступен выбор из 22 х вариантов. Также была добавлена возможность настройки типа выводимых данных прямо с экрана часов. Такой тип матрицы поддерживает Always on Display, и для каждого циферблата тут есть упрощенная версия.Часы используют приложение Suunto, доступное для iOS и Android. Связь со смартфоном во время тестирования часов всегда была стабильная. Интерфейс приложения русифицирован и сам организован интуитивно.

Главный экран приложения можно индивидуально настроить - выбрать необходимый тип данных в виджетах, при нажатии на которые идет переход в подробную статистику по этому типу.

Для оценки объема занятий в неделю или в месяц удобен встроенный календарь, отображающий проведенные тренировки по дням. В зависимости от типа и интенсивности они маркируются разными цветами.

Из библиотеки с циферблатами можно временно удалить те, что не используются. Для выбранных циферблатов можно изменить тип данных для каждого поля в отдельности.

Есть в часах и отдельная вкладка Training Zone, в которой находятся рекомендации «умного тренера», список занятий с метриками, показатели активности и сна, подробная карта с пройденными маршрутами и возможностью поделиться ими. Это может помочь продумать дальнейшие маршруты тренировок или организовать их на незнакомой местности, воспользовавшись данными спортивного сообщества.

Система и навигация

Часы поддерживают установку дополнительных мини-приложений. В них также можно загрузить карту требуемой области или города во внутреннюю память часов, обновить прошивку, провести синхронизацию с популярными внешними сервисами.Взаимодействие с интерфейсом в SUUNTO RACE S интуитивное. Свайпом вверх и вниз, вправо и влево выводятся экраны с настройками, уведомлениями, приложениями. Также взаимодействовать с интерфейсом можно с помощью механических элементов – кнопок на боковой поверхности корпуса часов.

Основной акцент в часах делается на анализе учете тренировок и физической активности. Устройство ведет подсчет количества шагов, длительности тренировок, сожженных калорий, данных по сердцебиению, уровню насыщения крови кислородом и других показателей.

Отметим хорошую точность оптического сенсора в определении пульса. Частоту сердечных сокращений, как и уровень насыщения крови кислородом, можно определять как вручную, запуская замер, так и задав автоматическое определение.

В часах используется двухдиапазонная навигация L1+L5 с одновременным подключением к 32 спутником систем ГЛОНАСС, GPS, Beidou, Galileo, QZSS. Холодный старт проходил быстро, уже через 10 секунд часы точно отображали текущее местоположение. При этом карту предварительно необходимо загрузить напрямую из сети по Wi-Fi во внутреннюю память часов, подключив зарядное устройство.

Высокая плотность пикселей на экране часов позволяет получить четкое отображение карт и маршрутов. Можно просматривать свои текущие координаты, а также отслеживать движение по маршруту, прокладывать маршруты к заданным точкам. Любителям походов пригодится способность устройства определять атмосферное давление и высоту над уровнем моря, предупреждать о шторме, приливах и отливах.

В каталоге предзагруженных спортивных занятий в часах SUUNTO RACE S доступно 95 видов тренировок; в каждой из них ведется учет определенных типов данных. Запускать тренировку пользователю необходимо самостоятельно, автоматический запуск не поддерживается, чтобы исключить ложное срабатывание. Предусмотрена также возможность создания пользовательских тренировок, в которых будут фиксироваться только нужные владельцу часов данные. Из интересного, можно создать в часах «виртуального соперника», чтобы соревноваться с ним.

Итоги

Помимо учёта активности, часы отслеживают фазы сна, выдают краткую сводку с отображением сердцебиения за время ночного отдыха, оценивают уровни хронического и тренировочного стресса. Часы также выступают спутником смартфона, выводя уведомления от приложений с возможностью ответа на них текстом из заготовленных шаблонов или быстрыми смайликами.Главным преимуществом спортивных GPS-часов SUUNTO RACE S мы видим доступность: они стали дешевле, и при этом предлагают весь основной функционал старшей модели. Малый вес и компактность модели позволяют носить эти часы и мужчинам, и женщинам.Богатый арсенал возможностей SUUNTO RACE S - дисплей AMOLED с высоким разрешением, выбор циферблатов и возможность их редактирования, цветные карты, загружаемые в память часов, точность определения активности и параметров здоровья, приложение на русском языке, хорошие показатели автономной работы, яркий спортивный дизайн– не оставят равнодушными пользователей этого удачного устройства.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".