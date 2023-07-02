Обзор SVEN 340. Беспроводные 2.0 колонки для ноутбука, планшета и моноблока

Изучаемые сегодня колонки SVEN 340 оптимизированы для использования с ноутбуком и планшетом. Эта акустика формата 2.0 получает питание по интерфейсу USB, не требуя наличия обязательного наличия розетки, а звук можно передавать по актуальному протоколу Bluetooth.

Комплектация

Компактная коробка из плотного картона с традиционным оформлением. На ее гранях приведены данные по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнены в компактном корпусе из черного пластика. Габариты у них компактные, оптимально для размещения по краям от планшета или ноутбука.

Лицевая панель их расположена под углом. Всю площадь занимает металлическая с логотипом бренда в углу.

За решеткой расположен динамик диаметром 47 мм с мощностью 3 Вт. Такое исполнение с угловым размещением динамика, оптимально при распространении звука.

Задняя часть корпуса со скошенными углами. Качество сборки хорошее, огрехов в изучаемом нами экземпляре замечено не было.

Между собой колонки соединены кабелем. Все органы управления перенесены на пульт ДУ, зафиксированный на кабеле. Тут поворотный регулятор громкости и кнопка переключения источника сигнала, а также проведения синхронизации.

На выходе у SVEN 340 разъем USB, используемый для подачи питания, а также аудиоразъем.

Тесты

Поддерживается как проводной способ передачи звука, так и беспроводной. Большую часть времени тестовой эксплуатации использовали их в Bluetooth соединении с Xiaomi Mi Pad 5 и ноутбуком MacBook Air 13. Соединение работало стабильно, звук передавался без видимых задержек. При этом используя беспроводной вариант соединения можно разместить акустику на расстоянии до 10 метров от источника сигнала.

Звук здесь с акцентом на верхние частоты. Звонкий, хорошо звучит голосовой контент. Если сравнивать со встроенной акустикой в ноутбуке, сцена шире и детальнее. Больше и запас по громкости. Просматривали с ними сериалы, ролики на Youtube.

Итоги

SVEN 340 – акустика формата 2.0 для ноутбука, планшета или моноблока. Проводной и беспроводной способ подключения, компактные габариты, невысокая стоимость.