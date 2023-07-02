Обзор SVEN 340. Беспроводные 2.0 колонки для ноутбука, планшета и моноблока

Изучаемые сегодня колонки SVEN 340 оптимизированы для использования с ноутбуком и планшетом. Эта акустика формата 2.0 получает питание по интерфейсу USB, не требуя наличия обязательного наличия розетки, а звук можно передавать по актуальному протоколу Bluetooth.

SVEN 340

Комплектация

SVEN 340

Компактная коробка из плотного картона с традиционным оформлением. На ее гранях приведены данные по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN 340

Внешний вид

Выполнены в компактном корпусе из черного пластика. Габариты у них компактные, оптимально для размещения по краям от планшета или ноутбука.

SVEN 340

Лицевая панель их расположена под углом. Всю площадь занимает металлическая с логотипом бренда в углу.

SVEN 340

За решеткой расположен динамик диаметром 47 мм с мощностью 3 Вт. Такое исполнение с угловым размещением динамика, оптимально при распространении звука.

SVEN 340

Задняя часть корпуса со скошенными углами. Качество сборки хорошее, огрехов в изучаемом нами экземпляре замечено не было.

SVEN 340

Между собой колонки соединены кабелем. Все органы управления перенесены на пульт ДУ, зафиксированный на кабеле. Тут поворотный регулятор громкости и кнопка переключения источника сигнала, а также проведения синхронизации.

SVEN 340

На выходе у SVEN 340 разъем USB, используемый для подачи питания, а также аудиоразъем.

SVEN 340

Тесты

Поддерживается как проводной способ передачи звука, так и беспроводной. Большую часть времени тестовой эксплуатации использовали их в Bluetooth соединении с Xiaomi Mi Pad 5 и ноутбуком MacBook Air 13. Соединение работало стабильно, звук передавался без видимых задержек. При этом используя беспроводной вариант соединения можно разместить акустику на расстоянии до 10 метров от источника сигнала.

SVEN 340

Звук здесь с акцентом на верхние частоты. Звонкий, хорошо звучит голосовой контент. Если сравнивать со встроенной акустикой в ноутбуке, сцена шире и детальнее. Больше и запас по громкости. Просматривали с ними сериалы, ролики на Youtube.

SVEN 340

Итоги

SVEN 340 – акустика формата 2.0 для ноутбука, планшета или моноблока. Проводной и беспроводной способ подключения, компактные габариты, невысокая стоимость.
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