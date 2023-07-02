Обзор SVEN 340. Беспроводные 2.0 колонки для ноутбука, планшета и моноблока

Компактная коробка из плотного картона с традиционным оформлением. На ее гранях приведены данные по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.
Лицевая панель их расположена под углом. Всю площадь занимает металлическая с логотипом бренда в углу.
За решеткой расположен динамик диаметром 47 мм с мощностью 3 Вт. Такое исполнение с угловым размещением динамика, оптимально при распространении звука.
Задняя часть корпуса со скошенными углами. Качество сборки хорошее, огрехов в изучаемом нами экземпляре замечено не было.
Между собой колонки соединены кабелем. Все органы управления перенесены на пульт ДУ, зафиксированный на кабеле. Тут поворотный регулятор громкости и кнопка переключения источника сигнала, а также проведения синхронизации.
На выходе у SVEN 340 разъем USB, используемый для подачи питания, а также аудиоразъем.
Звук здесь с акцентом на верхние частоты. Звонкий, хорошо звучит голосовой контент. Если сравнивать со встроенной акустикой в ноутбуке, сцена шире и детальнее. Больше и запас по громкости. Просматривали с ними сериалы, ролики на Youtube.