Обзор SVEN 410. Недорогая акустика для игрового ноутбука

За последние 2-3 года заметно оживился сегмент игровых ноутбуков, видеокарты нового поколения позволили получить не только стабильный фреймрейт в современных играх, но и сохранить преимущество в виде компактности и легкого веса. Изучаемые же сегодня колонки SVEN 410 дадут возможность насладиться спецэффектами в играх и при просмотре блокбастеров.

SVEN 410

Это недорогая акустическая система с динамической подсветкой и линией питания через USB-порт.

Комплектация

SVEN 410

Упакована акустика в коробку из плотного картона с изображением системы и примером работы. Комплект ее включает руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN 410

SVEN 410 обзор

Внешний вид

Колонки формата 2.0, корпус которых выполнен из пластика черного цвета. Они относительно легкие, общий вес составляет 610 граммов.

SVEN 410

Лицевая панель с полигональными рамками. Расположены динамики под углом, обеспечивая оптимальное направление распространения звуковых волн.

SVEN 410

Модель позиционируется как игровая, здесь это отразилось в динамической подсветке в двух зонах, расположенных под металлической сеткой.

SVEN 410

Отдельного управления цветами и эффектами тут нет. Цвета из палитры RGB сменяют друг друга через интервалы времени.

SVEN 410

Предусмотрено только изменение громкости с помощью поворотного регулятора на правой колонке.

SVEN 410

Между собой они соединяются кабелем с несъемным креплением. SVEN 410 для работы требует задействования двух разъемов на источнике звука, это USB и аудиоразъем.

SVEN 410

Запас по длине кабеля достаточен для размещения колонок как на удалении от источника, так и друг от друга.

SVEN 410

На обратной стороне корпуса нанесена наклейка с технической информацией. Предполагается для них только вертикальное размещение на ровной поверхности.

Тесты

Эта акустическая система не требует для работы предварительной установки драйвера, достаточно подключить питающий и интерфейсный кабели. Как в и двух рассмотренных ранее системах этого производителя, использование только ветки USB технически не предусмотрено. Ветка USB используется только для передачи питания. С учетом недороговизны данной системы, такой подход позволяет исключить наводку и посторонние шумы.

SVEN 410

Мы использовали SVEN 410 для игры Overwatch 2 и Spider Man. Звук в играх был заметно лучше, чем при игре на встроенной акустике в ноутбуках. Есть эффект объема, отметим также басы, которые стали слышны во время выстрелов и взрывов. Несмотря на суммарную мощность в 6 Вт, ее хватает для того, чтобы эксплуатировать в типовой комнате.

SVEN 410

Итоги

SVEN 410 – недорогая акустика формата 2.0 с динамической подсветкой, получающая питание по USB. Хорошее качество исполнения, регулятор громкости на лицевой панели, динамики под защитной металлической сеткой. Не устроить может задействование сразу двух интерфейсных разъёмов на источнике звука.
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