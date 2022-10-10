Обзор SVEN 410. Недорогая акустика для игрового ноутбука…

За последние 2-3 года заметно оживился сегмент игровых ноутбуков, видеокарты нового поколения позволили получить не только стабильный фреймрейт в современных играх, но и сохранить преимущество в виде компактности и легкого веса. Изучаемые же сегодня колонки SVEN 410 дадут возможность насладиться спецэффектами в играх и при просмотре блокбастеров.

Комплектация

Это недорогая акустическая система с динамической подсветкой и линией питания через USB-порт.

Упакована акустика в коробку из плотного картона с изображением системы и примером работы. Комплект ее включает руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN 410 обзор

Внешний вид

Колонки формата 2.0, корпус которых выполнен из пластика черного цвета. Они относительно легкие, общий вес составляет 610 граммов.

Лицевая панель с полигональными рамками. Расположены динамики под углом, обеспечивая оптимальное направление распространения звуковых волн.

Модель позиционируется как игровая, здесь это отразилось в динамической подсветке в двух зонах, расположенных под металлической сеткой.

Отдельного управления цветами и эффектами тут нет. Цвета из палитры RGB сменяют друг друга через интервалы времени.

Предусмотрено только изменение громкости с помощью поворотного регулятора на правой колонке.

Между собой они соединяются кабелем с несъемным креплением. SVEN 410 для работы требует задействования двух разъемов на источнике звука, это USB и аудиоразъем.

Запас по длине кабеля достаточен для размещения колонок как на удалении от источника, так и друг от друга.

Тесты

На обратной стороне корпуса нанесена наклейка с технической информацией. Предполагается для них только вертикальное размещение на ровной поверхности.Эта акустическая система не требует для работы предварительной установки драйвера, достаточно подключить питающий и интерфейсный кабели. Как в и двух рассмотренных ранее системах этого производителя, использование только ветки USB технически не предусмотрено. Ветка USB используется только для передачи питания. С учетом недороговизны данной системы, такой подход позволяет исключить наводку и посторонние шумы.

Мы использовали SVEN 410 для игры Overwatch 2 и Spider Man. Звук в играх был заметно лучше, чем при игре на встроенной акустике в ноутбуках. Есть эффект объема, отметим также басы, которые стали слышны во время выстрелов и взрывов. Несмотря на суммарную мощность в 6 Вт, ее хватает для того, чтобы эксплуатировать в типовой комнате.

Итоги

SVEN 410 – недорогая акустика формата 2.0 с динамической подсветкой, получающая питание по USB. Хорошее качество исполнения, регулятор громкости на лицевой панели, динамики под защитной металлической сеткой. Не устроить может задействование сразу двух интерфейсных разъёмов на источнике звука.