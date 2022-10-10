Обзор SVEN 410. Недорогая акустика для игрового ноутбука…

Это недорогая акустическая система с динамической подсветкой и линией питания через USB-порт.
Упакована акустика в коробку из плотного картона с изображением системы и примером работы. Комплект ее включает руководство пользователя и гарантийный талон.
Лицевая панель с полигональными рамками. Расположены динамики под углом, обеспечивая оптимальное направление распространения звуковых волн.
Модель позиционируется как игровая, здесь это отразилось в динамической подсветке в двух зонах, расположенных под металлической сеткой.
Отдельного управления цветами и эффектами тут нет. Цвета из палитры RGB сменяют друг друга через интервалы времени.
Предусмотрено только изменение громкости с помощью поворотного регулятора на правой колонке.
Между собой они соединяются кабелем с несъемным креплением. SVEN 410 для работы требует задействования двух разъемов на источнике звука, это USB и аудиоразъем.
Запас по длине кабеля достаточен для размещения колонок как на удалении от источника, так и друг от друга.
На обратной стороне корпуса нанесена наклейка с технической информацией. Предполагается для них только вертикальное размещение на ровной поверхности.
Мы использовали SVEN 410 для игры Overwatch 2 и Spider Man. Звук в играх был заметно лучше, чем при игре на встроенной акустике в ноутбуках. Есть эффект объема, отметим также басы, которые стали слышны во время выстрелов и взрывов. Несмотря на суммарную мощность в 6 Вт, ее хватает для того, чтобы эксплуатировать в типовой комнате.