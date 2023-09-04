Компактный и недорогой саундбар. Обзор SVEN 422…

Ранее мы проводили тестирование новых акустических систем формата 2.0 от компании SVEN, особенностью которых было получение питание по USB. Сегодня в центре внимания будет SVEN 422 в формате саундбара. Новинка оснащена двумя динамиками диаметром 52 мм и выдает звук с мощностью 6 Вт в диапазоне от 80 до 20 000 Гц.

Комплектация

Поставляется в коробке вытянутой формы из плотного картона. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN 422 обзор

Внешний вид

Формат саундбара позволяет органично разместить его в пространстве между панелью телевизора или монитора и ножкой, не отнимая полезную площадь рабочего стола.

При этом здесь сохраняется преимущество в виде стереосцены. Динамиков тут два и они располагаются по краям корпуса, направляя звук на слушателя.

Лицевая панель стилизована под сетку. В центре регулятор громкости с кольцевой подсветкой синего цвета.

На тыльной стороне SVEN 422 два отверстия фазоинвертора. За счет того что сама эта грань расположена под углом, они не будут перекрываться при близком расположении со стеной

По центру двойной кабель. Одна линия с разъемом USB, отвечающим за подачу питания для работы системы, вторая с аудиоразъемом.

По краям основания нанесены резиновые ножки, а в центре наклейка с техническими данными и серийным номером.

Тесты

Для передачи звука используется традиционный аудиоразъем, который можно подключать к различным системам, включая смартфоны и планшеты. Работа возможна только при соединении питающего кабеля с USB разъемом.

Звуковая сцена тут без изысков, но и огрехов в ней нет. Ровный звук с акцентом на средние частоты. При этом его качество лучше, чем у встроенных в ноутбук и монитор. Хорошо подходит под просмотр роликов c Youtube, сериалов и прослушивания фоновой музыки во время работы.

Итоги

SVEN 422 – компактный и недорогой саундбар для вывода звука с ПК, ноутбука и планшета. Достаточная громкость, стереозвучание, удобное расположение регулятора громкости, универсальное подключение и отсутствие необходимости подключения к розетке.