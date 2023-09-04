Компактный и недорогой саундбар. Обзор SVEN 422

Ранее мы проводили тестирование новых акустических систем формата 2.0 от компании SVEN, особенностью которых было получение питание по USB. Сегодня в центре внимания будет SVEN 422 в формате саундбара. Новинка оснащена двумя динамиками диаметром 52 мм и выдает звук с мощностью 6 Вт в диапазоне от 80 до 20 000 Гц.

SVEN 422

Комплектация

Поставляется в коробке вытянутой формы из плотного картона. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN 422

SVEN 422 обзор

Внешний вид

Формат саундбара позволяет органично разместить его в пространстве между панелью телевизора или монитора и ножкой, не отнимая полезную площадь рабочего стола.

SVEN 422

При этом здесь сохраняется преимущество в виде стереосцены. Динамиков тут два и они располагаются по краям корпуса, направляя звук на слушателя.

SVEN 422

Лицевая панель стилизована под сетку. В центре регулятор громкости с кольцевой подсветкой синего цвета.

SVEN 422

На тыльной стороне SVEN 422 два отверстия фазоинвертора. За счет того что сама эта грань расположена под углом, они не будут перекрываться при близком расположении со стеной

SVEN 422

По центру двойной кабель. Одна линия с разъемом USB, отвечающим за подачу питания для работы системы, вторая с аудиоразъемом.

SVEN 422

По краям основания нанесены резиновые ножки, а в центре наклейка с техническими данными и серийным номером.

SVEN 422

Тесты

SVEN 422

Для передачи звука используется традиционный аудиоразъем, который можно подключать к различным системам, включая смартфоны и планшеты. Работа возможна только при соединении питающего кабеля с USB разъемом.

SVEN 422

Звуковая сцена тут без изысков, но и огрехов в ней нет. Ровный звук с акцентом на средние частоты. При этом его качество лучше, чем у встроенных в ноутбук и монитор. Хорошо подходит под просмотр роликов c Youtube, сериалов и прослушивания фоновой музыки во время работы.

SVEN 422

Итоги

SVEN 422 – компактный и недорогой саундбар для вывода звука с ПК, ноутбука и планшета. Достаточная громкость, стереозвучание, удобное расположение регулятора громкости, универсальное подключение и отсутствие необходимости подключения к розетке.
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