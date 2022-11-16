Обзор SVEN 450. Недорогой саундбар с Bluetooth и подсветкой…

Приобрести ее можно в среднем за 2800 рублей.
Коробка вытянутой формы из плотного картона с изображением колонки и данными по техническим характеристикам. Комплект ее включает различную документацию.
Основную часть площади лицевой стороны занимает металлическая сетка. В центре регулятор громкости, гармонично дополняющий общий внешний вид.
По краям в корпус интегрированы вставки из полуматового пластика с многоцветной управляемой подсветкой.
Есть несколько предустановленных эффектов, для переключения которых используется сенсорная зона на верхней грани. Три статичных цвета и многоцветная, также ее можно выключить.
Помимо кнопки управления подсветкой на верхней грани у SVEN 450, сенсорная кнопка проведения сопряжения при беспроводном подключении.
На лицевую сторону выведены два динамика, распределенных по боковым граням. Диаметр их 46 мм по 5 Вт каждый.
С обратной стороны в центре место выхода спаренного кабеля. У него два вида интерфейсных разъемов. Это USB - для подачи питания и аудиоразъем.
Систему можно размещать как штатную для ПК, разместив под монитором, либо в дальней стороне рабочего стола, а также как отдельную систему, подключаясь к ней с планшета или смартфона для просмотра фильмов, прослушивания музыки. Подойдет и для телевизоров. Отдельной настройки она не требует, работает сразу после подключения.
Да, тут по уровню максимальной громкости в соседней квартире не будет слышно того, что происходит на экране, но мощности в 10 Вт вполне хватает для обычной эксплуатации. Отсутствуют помехи или посторонние шумы. Основной акцент сделан на средние частоты, басы умеренные. Использовали ее во время игры в Dying Light 2 Bloody Ties DLC и FARMING SIMULATOR 22, а также с ним посмотрели последние выпуски сериала Дом Дракона.