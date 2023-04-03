Обзор SVEN AP-B380MV. Недорогие беспроводные наушники с MP3 и FM

Уже чувствуется приближение лета, а значит и возможности проводить больше времени на свежем воздухе. В изучаемой сегодня беспроводной гарнитуре SVEN AP-B380MV это можно будет совместить с прослушиванием аудиокниг, радиостанций, подкастов или любимой музыки. Для этого в ней помимо модуля Bluetooth есть встроенный FM-тюнер и MP3-плеер со слотом для карты памяти формата microSD.

SVEN AP-B380MV

Комплектация

SVEN AP-B380MV

Традиционная по оформлению коробка из плотного картона с пластиковой ручкой. Комплект включает кабели с USB и аудиоразъемом, используемых для зарядки и передачи звука.

SVEN AP-B380MV

SVEN AP-B380MV обзор

Внешний вид

Визуально они смотрятся воздушными, в отличие от игровых моделей они легче и компактнее. Этот эффект подчеркивает способ крепления чашек с помощью изогнутых стальных направляющих.

SVEN AP-B380MV

Для сокращения места при переноске чашки здесь складываются, а также помимо этого можно менять длину оголовья. Исполнение такое понравилось.

SVEN AP-B380MV

Оголовье из металлической пластины обтянуто экокожей. По периметру аккуратный стежок, внутри мягкий наполнитель.

SVEN AP-B380MV

Чашки овальной формы, внешняя их поверхность софт-тач, со временем будет загрязняться следами пальцев. По периметру хромированная окантовка, в центре логотип бренда.

SVEN AP-B380MV

Основные элементы в SVEN AP-B380MV размещены на левой чашке. Тут группа механических кнопок, с помощью которых можно управлять как воспроизведением на смартфоне, так и внутренним плеером.

SVEN AP-B380MV

На нижнем торце аудиоразъем и microUSB разъем, используемый для заряда. Есть слот для карты памяти формата microSD.

SVEN AP-B380MV

Амбушюры из экокожи с наполнителем. Приятны тактильно, прижим к ушам у них без излишнего сдавливания головы.

Тесты

Это беспроводная гарнитура, которую можно подключить к устройствам, поддерживающим передачу звука по Bluetooth. Процесс сопряжения традиционный и мы не сталкивались с проблемами при эксплуатации со смартфоном и планшетом.

SVEN AP-B380MV

Помимо прослушивания музыки, наушники можно использовать для ответа на входящие вызовы и общения в мессенджерах. И для примера предлагаем оценить его работу в отдельном ролике.

Тест микрофона SVEN AP-B380MV

Но SVEN AP-B380MV можно использовать и без смартфона, что может быть удобно при тренировках или для того, чтобы не занимать память, сохранив коллекцию музыкальных треков на флешке или прослушивая радиостанции.

SVEN AP-B380MV

Звучание с заметным смещением акцента на верхние частоты лучше раскрывает в этой гарнитуре вокальный контент, аудиокниги и подкасты. Артефактов и шумов не было. Лимит регулировки громкости позволит подобрать комфортный уровень в широком диапазоне.

SVEN AP-B380MV

Аккумулятора хватает надолго. С оставленным воспроизведением с флешки они работали около 9 часов. При беспроводном соединении получали 7.5 часов с уровнем громкости выше среднего. К условным минусам отнесем необходимость брать с собой дополнительный кабель, microUSB сейчас встречается все реже.

SVEN AP-B380MV

Итоги

SVEN AP-B380MV – недорогие игровые беспроводные наушники с MP3 и FM, выполненные в «воздушном» исполнении со складываемыми чашками и предлагающими отличные показатели автономной работы. Хороший вариант для прогулок и тренировок с умеренной интенсивностью.
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