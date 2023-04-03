Обзор SVEN AP-B380MV. Недорогие беспроводные наушники с MP3 и FM

Традиционная по оформлению коробка из плотного картона с пластиковой ручкой. Комплект включает кабели с USB и аудиоразъемом, используемых для зарядки и передачи звука.
Для сокращения места при переноске чашки здесь складываются, а также помимо этого можно менять длину оголовья. Исполнение такое понравилось.
Оголовье из металлической пластины обтянуто экокожей. По периметру аккуратный стежок, внутри мягкий наполнитель.
Чашки овальной формы, внешняя их поверхность софт-тач, со временем будет загрязняться следами пальцев. По периметру хромированная окантовка, в центре логотип бренда.
Основные элементы в SVEN AP-B380MV размещены на левой чашке. Тут группа механических кнопок, с помощью которых можно управлять как воспроизведением на смартфоне, так и внутренним плеером.
На нижнем торце аудиоразъем и microUSB разъем, используемый для заряда. Есть слот для карты памяти формата microSD.
Амбушюры из экокожи с наполнителем. Приятны тактильно, прижим к ушам у них без излишнего сдавливания головы.
Помимо прослушивания музыки, наушники можно использовать для ответа на входящие вызовы и общения в мессенджерах. И для примера предлагаем оценить его работу в отдельном ролике.
Звучание с заметным смещением акцента на верхние частоты лучше раскрывает в этой гарнитуре вокальный контент, аудиокниги и подкасты. Артефактов и шумов не было. Лимит регулировки громкости позволит подобрать комфортный уровень в широком диапазоне.
Аккумулятора хватает надолго. С оставленным воспроизведением с флешки они работали около 9 часов. При беспроводном соединении получали 7.5 часов с уровнем громкости выше среднего. К условным минусам отнесем необходимость брать с собой дополнительный кабель, microUSB сейчас встречается все реже.