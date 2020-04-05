Обзор SVEN AP-B500MV. Недорогие беспроводные наушники

2020-04-05, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - SVEN AP-B500MV; [148]
На прошлой неделе мы проводили тестирование недорогих SVEN AP-B530MV, тестируемые сегодня беспроводные наушники SVEN AP-B500MV с поддержкой Bluetooth 4.2 оснащены встроенным микрофоном. За воспроизведение в них отвечают 40 мм динамики с частотным диапазоном воспроизведения от 20 до 20 000 Гц.

SVEN AP-B500MV

Они находятся в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляются в коробке из плотного картона с изображением наушников и данными по характеристикам.

SVEN AP-B500MV

Комплект включает аудиокабель, USB кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN AP-B500MV

Внешний вид

Классическое исполнение с широким оголовьем и круглыми чашками. Данную модель отличает легкий вес конструкции.

SVEN AP-B500MV

Чашки к оголовью крепятся при помощи металлической проволоки. Выбранное положение во время ношения на голове не смещаются.

SVEN AP-B500MV

Основным материалом у SVEN AP-B500MV выступает пластик с софт-тач покрытием. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

SVEN AP-B500MV

На правом наушнике выведены три механические кнопки управления. С помощью них можно менять громкость воспроизведения, переключать треки, включать и выключать.

SVEN AP-B500MV

На этой же чашки разъем microUSB и аудиоразъем. Отверстие встроенного микрофона. Внешний периметр чашки с текстурным рисунком в виде мелких волн.

SVEN AP-B500MV

Амбушюры из экокожи. Периметр с аккуратным стежком. Мягкий наполнитель. Эти же материалы в оголовье. Внешний вид разбавляют мелкие соты на внешней стороне оголовья.

SVEN AP-B500MV

Для удобства хранения предусмотрели возможность складывания чашек. В собранном состоянии занимают ограниченное пространство в сумке или рюкзаке.

SVEN AP-B500MV

Тесты

Для подключения используется Bluetooth 4.2. поддерживается кодек SBC. Процесс сопряжения без каких-либо отличий. Звук передается без слышимых задержек и артефактов. Дальность сопряжения до 10 метров.

SVEN AP-B500MV

Встроенного аккумулятора в SVEN AP-B500MV хватает примерно на 11-12 часов в зависимости от установленного уровня громкости. Зарядка проводится через разъем microUSB. На восстановление уходит примерно 1.5 часа.

SVEN AP-B500MV

Основной акцент в звуковой сцене сделан на верхние частоты. Средние и низкие частоты выражены слабее. Помимо беспроводного подключения есть и поддержка проводного источника.

SVEN AP-B500MV

Микрофон голос передает без искажений. Можно смело использовать для телефонных звонков и голосовых мессенджеров.

SVEN AP-B500MV обзор

Итоги по SVEN AP-B500MV

SVEN AP-B500MV – недорогие беспроводные наушники, выполненные в аккуратном корпусе со складываемыми чашками. Микрофон, кнопки управления, длительное время автономной работы, легкий вес.

Комментарии и отзывы SVEN AP-B500MV
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