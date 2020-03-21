Обзор SVEN AP-B530MV. Недорогие беспроводные наушники

2020-03-21, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - SVEN AP-B530MV; [245]
К сожалению, реальность такова, что зарплаты не успевают расти за ценниками. Неудивительно, что немалый интерес представляют модели электроники с невысоким ценником. Но даже с ним всегда хочется получить хорошее техническое оснащение и корректно работающие опции. Тестируемая сегодня беспроводная гарнитура SVEN AP-B530MV доступна всего за 1 000 рублей.

SVEN AP-B530MV

Продажи ее уже стартовали. Мы собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает наушники упакованными в коробке, оформленной в традиционных цветах компании. Откидная крышка и прозрачное окошко. Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN AP-B530MV

Внешний вид

Несмотря на недорогой сегмент, в продуктах Sven всегда уделяют повышенное внимание качеству сборки и используемым материалам. Тестируемые наушники не стали исключением.

SVEN AP-B530MV

Аккуратное исполнение. Интересно смотрятся декоративные накладки на чашках под шлифованный металл.

SVEN AP-B530MV

На правой чашке под этой накладкой скрываются четыре механические кнопки. Соответствующая маркировка нанесена по углам.

SVEN AP-B530MV

Сами чашки прямоугольной формы с закругленными углами. Амбушюры из кожзама с мягким уплотнителем. Решетка динамика защищена тканью.

SVEN AP-B530MV

Крепление к оголовью позволяет менять угол наклона, обеспечивая оптимальный прижим SVEN AP-B530MV к ушам владельца.

SVEN AP-B530MV

Предусмотрели регулировку по длине. Подойдут наушники людям с разным объемом головы. Так же можно сложить чашки, уменьшив общие габариты конструкции на время транспортировки.

SVEN AP-B530MV

Оголовье обтянуто экокожей. На внешней стороне нанесен логотип производителя, а также отметки по левой и правой стороне. Оголовье крепкое, устойчиво к деформациям. На боковой грани правой чашки отверстие микрофона, аудиоразъем и microUSB, используемый для зарядки.

Тесты

Конструкция легкая, на голове сидят комфортно. На уши не давят, длительное ношение не вызывает чувства дискомфорта. За счет того, что чашки обхватывают уши не полностью, отсутствует проблема с запотеванием. Предлагается необходимая свобода регулировки по длине и обхвату.

SVEN AP-B530MV

Наушники могут работать в беспроводном и проводном вариантах работы. Для подключения используется Bluetooth. Соединение стабильное. Заметных сбоев в передаче музыки замечено не было. В проводном подключении не будет расходоваться заряд аккумулятора.

SVEN AP-B530MV

Тут его хватает примерно на 12 часов беспрерывного прослушивания музыки. Сеанс зарядки надо будет проводить 1-2 раза в течение недели. Восстанавливается заряд с помощью USB-кабеля в течение часа.

SVEN AP-B530MV

Звучат хорошо. Основной акцент сделан на средние частоты. Басы выражены слабо. Громкость регулируется в широком диапазоне. Звукоизоляция неидеальна, при прослушивании в метро будет слышен окружающий шум. Есть встроенный микрофон для использования во время разговора, не доставая смартфон из кармана.

SVEN AP-B530MV обзор

Итоги по SVEN AP-B530MV

SVEN AP-B530MV – хороший пример того, что даже при скромных финансовых вложениях можно найти достойные беспроводные наушники. Длительное время автономной работы, проводное и беспроводное подключение, аккуратный внешний вид, складываемые чашки.

Комментарии и отзывы SVEN AP-B530MV
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