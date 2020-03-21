Обзор SVEN AP-B530MV. Недорогие беспроводные наушники

К сожалению, реальность такова, что зарплаты не успевают расти за ценниками. Неудивительно, что немалый интерес представляют модели электроники с невысоким ценником. Но даже с ним всегда хочется получить хорошее техническое оснащение и корректно работающие опции. Тестируемая сегодня беспроводная гарнитура SVEN AP-B530MV доступна всего за 1 000 рублей.

Комплектация

Продажи ее уже стартовали. Мы собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Покупатель получает наушники упакованными в коробке, оформленной в традиционных цветах компании. Откидная крышка и прозрачное окошко. Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Несмотря на недорогой сегмент, в продуктах Sven всегда уделяют повышенное внимание качеству сборки и используемым материалам. Тестируемые наушники не стали исключением.

Аккуратное исполнение. Интересно смотрятся декоративные накладки на чашках под шлифованный металл.

На правой чашке под этой накладкой скрываются четыре механические кнопки. Соответствующая маркировка нанесена по углам.

Сами чашки прямоугольной формы с закругленными углами. Амбушюры из кожзама с мягким уплотнителем. Решетка динамика защищена тканью.

Крепление к оголовью позволяет менять угол наклона, обеспечивая оптимальный прижим SVEN AP-B530MV к ушам владельца.

Предусмотрели регулировку по длине. Подойдут наушники людям с разным объемом головы. Так же можно сложить чашки, уменьшив общие габариты конструкции на время транспортировки.

Тесты

Оголовье обтянуто экокожей. На внешней стороне нанесен логотип производителя, а также отметки по левой и правой стороне. Оголовье крепкое, устойчиво к деформациям. На боковой грани правой чашки отверстие микрофона, аудиоразъем и microUSB, используемый для зарядки.Конструкция легкая, на голове сидят комфортно. На уши не давят, длительное ношение не вызывает чувства дискомфорта. За счет того, что чашки обхватывают уши не полностью, отсутствует проблема с запотеванием. Предлагается необходимая свобода регулировки по длине и обхвату.

Наушники могут работать в беспроводном и проводном вариантах работы. Для подключения используется Bluetooth. Соединение стабильное. Заметных сбоев в передаче музыки замечено не было. В проводном подключении не будет расходоваться заряд аккумулятора.

Тут его хватает примерно на 12 часов беспрерывного прослушивания музыки. Сеанс зарядки надо будет проводить 1-2 раза в течение недели. Восстанавливается заряд с помощью USB-кабеля в течение часа.

SVEN AP-B530MV обзор

Звучат хорошо. Основной акцент сделан на средние частоты. Басы выражены слабо. Громкость регулируется в широком диапазоне. Звукоизоляция неидеальна, при прослушивании в метро будет слышен окружающий шум. Есть встроенный микрофон для использования во время разговора, не доставая смартфон из кармана.

Итоги по SVEN AP-B530MV

SVEN AP-B530MV – хороший пример того, что даже при скромных финансовых вложениях можно найти достойные беспроводные наушники. Длительное время автономной работы, проводное и беспроводное подключение, аккуратный внешний вид, складываемые чашки.