Обзор SVEN AP-B780MV. Беспроводные наушники для жителей мегаполиса с ANC

Ритм городской суеты и привычный для мегаполиса шум не дает возможности сосредоточиться на прослушивании любимой музыки, аудиокниг или подкастов. Отсечь его от себя сможет система активного шумоподавления, поддерживаемая изучаемыми сегодня беспроводными наушниками SVEN AP-B780MV. Суть ее заключается в создании звуковой волны с зеркально отображенной фазой исходного звука, захваченного дополнительным микрофоном.

Комплектация

Комплект включает кабели с аудиоджеком и USB, руководство пользователя и гарантийный талон. Все это аккуратно упаковано в коробке с традиционным оформлением.

SVEN AP-B780MV обзор

Внешний вид

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Классическая конструкция накладных полноразмерных наушников со строгим внешним исполнением. В основе у них используется пластик черного цвета с софт-тач покрытием.

Общий стиль хорошо подчеркнула пара хромированных вставок по краям, расположенных в месте соединения с чашками. На внутренней стороне этих элементов пометки по левой и правой сторонам. Как для удобства ношения, так и хранения, чашки тут можно поворачивать на 90 градусов и складывать.

Предусмотрена возможность увеличения длины оголовья, позволяя подобрать оптимальную посадку под разный объем головы. Как итог, смогут носить и взрослые, и подростки.

Овальные чашки с логотипом бренда на внешней части. Тут можно обратить внимание, что у SVEN AP-B780MV на внешней стороне размещен дополнительный микрофон, отвечающий за анализ окружающего шума.

Мягкие амбушюры из экокожи, обволакивающие уши и приятные тактильно. За время эксплуатации не заметили тенденции к растрескиванию структуры.

На нижней грани правой чашки аудиоразъем и тумблер управления активным шумоподавлением (ANC). Слева USB-C для проведения зарядки, кнопки управления воспроизведением, проведения синхронизации. Есть отдельные индикаторы питания и ANC.

Тесты

Основным вариантом подключения использует модуль Bluetooth 4.1, устарел по современным меркам, но проблем в его работе не было. Резервным вариантом будет проводное подключение, для него в комплекте идет кабель с плоской оплеткой и пультом ДУ с кнопками и микрофоном.

SVEN AP-B780MV оснащены динамиком 40 мм с частотой воспроизведения от 20 до 20 тысяч Гц. Звуковую сцену можем оценить как сбалансированную. Есть звонкие верхние частоты, разборчивая середина и мягкие басы. Использовали их чаще всего для прослушивания разножанровой музыки с Яндекс.Музыки. Диапазона регулировки громкости достаточно для подбора комфортного уровня.

В метро или автобусе можно будет переключателем включить активное шумоподавление, в этом случае прослушиванию не будет мешать шум двигателя и разговоры в салоне. Работает технология корректно, из особенностей отметим общее снижение детализации сцены.

Все отлично по времени автономной работы. Установленный здесь аккумулятор давал около 9 часов работы без шумоподавления на громкости выше среднего и 8 часов при включении шумоподавления.

Тест микрофона SVEN AP-B780MV

Итоги

Основной микрофон в этих наушниках используется и для ответа на входящие вызовы. По традиции, приводим запись с него без дополнительной обработки.SVEN AP-B780MV – беспроводные наушники для жителей мегаполисов или тех, кто часто пользуется общественным транспортом. Для модели с поддержкой ANC они стоят недорого, при этом предлагают эргономичное исполнение конструкции со складываемыми чашами, актуальный USB-C для зарядки, хорошее звучание и длительное время автономной работы. К минусам отнесем модуль Bluetooth 4.2 и посредственное качество передачи голоса при разговорах.