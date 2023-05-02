Обзор SVEN AP-B780MV. Беспроводные наушники для жителей мегаполиса с ANC

Классическая конструкция накладных полноразмерных наушников со строгим внешним исполнением. В основе у них используется пластик черного цвета с софт-тач покрытием.
Общий стиль хорошо подчеркнула пара хромированных вставок по краям, расположенных в месте соединения с чашками. На внутренней стороне этих элементов пометки по левой и правой сторонам. Как для удобства ношения, так и хранения, чашки тут можно поворачивать на 90 градусов и складывать.
Предусмотрена возможность увеличения длины оголовья, позволяя подобрать оптимальную посадку под разный объем головы. Как итог, смогут носить и взрослые, и подростки.
Овальные чашки с логотипом бренда на внешней части. Тут можно обратить внимание, что у SVEN AP-B780MV на внешней стороне размещен дополнительный микрофон, отвечающий за анализ окружающего шума.
Мягкие амбушюры из экокожи, обволакивающие уши и приятные тактильно. За время эксплуатации не заметили тенденции к растрескиванию структуры.
На нижней грани правой чашки аудиоразъем и тумблер управления активным шумоподавлением (ANC). Слева USB-C для проведения зарядки, кнопки управления воспроизведением, проведения синхронизации. Есть отдельные индикаторы питания и ANC.
Основным вариантом подключения использует модуль Bluetooth 4.1, устарел по современным меркам, но проблем в его работе не было. Резервным вариантом будет проводное подключение, для него в комплекте идет кабель с плоской оплеткой и пультом ДУ с кнопками и микрофоном.
SVEN AP-B780MV оснащены динамиком 40 мм с частотой воспроизведения от 20 до 20 тысяч Гц. Звуковую сцену можем оценить как сбалансированную. Есть звонкие верхние частоты, разборчивая середина и мягкие басы. Использовали их чаще всего для прослушивания разножанровой музыки с Яндекс.Музыки. Диапазона регулировки громкости достаточно для подбора комфортного уровня.
В метро или автобусе можно будет переключателем включить активное шумоподавление, в этом случае прослушиванию не будет мешать шум двигателя и разговоры в салоне. Работает технология корректно, из особенностей отметим общее снижение детализации сцены.
Все отлично по времени автономной работы. Установленный здесь аккумулятор давал около 9 часов работы без шумоподавления на громкости выше среднего и 8 часов при включении шумоподавления.
Основной микрофон в этих наушниках используется и для ответа на входящие вызовы. По традиции, приводим запись с него без дополнительной обработки.