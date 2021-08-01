Обзор SVEN AP-G300MV. Недорогие игровые наушники

Тестируемые сегодня игровые наушники SVEN AP-G300MV относятся к недорогому ценовому сегменту. Относятся они к полноразмерному формату с накладными чашами. Оснащены микрофоном и используют для подключения универсальные аудиоразъемы с раздельными каналами.

Комплектация

Средняя стоимость составляет 1 290 рублей.Укомплектованы в коробку с традиционным оформлением. На ее гранях помимо изображения выведены данные по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя на русском языке.

SVEN AP-G300MV обзор

Внешний вид

В оформлении гарнитуры используется сочетание красного и черного. Выглядит привлекательно.

Нацеленность на геймеров выдают также массивные чаши со сложной геометрией внешней поверхности.

Основным материалом наушников выступает пластик софт-тач. Из этого же материала выполнены направляющие для изменения длины оголовья.

В тестируемой нами модели соединение оголовья было достаточно тугое, требующее дополнительное усилие для вытягивания и возврата положения. Стоит быть аккуратным.

На внутренней части оголовья у SVEN AP-G300MV вставка с мягким наполнителем, обтянутая экокожей. Такой же материал используется на амбушюрах.

Микрофон несъемный, расположен он на левой чашке. Место выхода усилено. Капсюль из пластика и гибкая ножка. На боковой грани барабан регулировки громкости.

Интерфейсный кабель находится на этой же чашке. Он с защитной нейлоновой оплеткой с тем же сочетанием цветов, как и в основной части.

Тесты

Раздельные каналы для подключения линий динамиков и микрофона. Переходника на спаренный аудиоразъем в комплекте нет.Посадка на голове удобная. Уши обхватывают полностью. Обеспечивает хороший уровень пассивной звукоизоляции. Ожидаемо, с учетом используемых материалов, при длительной эксплуатации в теплом помещении уши запотевают.

По звуковой сцене акцент сделан на средние и низкие частоты. Хорошо себя показали в шутерах и динамичных играх. В сетевых играх позволяли ориентироваться в происходящем на карте, оценивая направления выстрелов и фоновых звуков.

Используют они для подключения универсальный аудиоразъем. Обработка звука при таком подключении идет силами звуковой карты источника звука.

Встроенный микрофон передает звук без искажения. Подойдет для общения в играх. Из ограничений отметим отсутствие механической кнопки управления.

Итоги

SVEN AP-G300MV – недорогие игровые наушники с микрофоном. Характерная агрессивная стилистика, кабель в тканевой оплетке с универсальными разъемами, регулятор громкости. Для своей невысокой стоимости они продемонстрировали хорошее качество звука и микрофона. Не устроить может отсутствие встроенного инструмента управления микрофоном и переходника на спаренный разъем в комплекте.