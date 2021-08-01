Обзор SVEN AP-G300MV. Недорогие игровые наушники

Средняя стоимость составляет 1 290 рублей.
Нацеленность на геймеров выдают также массивные чаши со сложной геометрией внешней поверхности.
Основным материалом наушников выступает пластик софт-тач. Из этого же материала выполнены направляющие для изменения длины оголовья.
В тестируемой нами модели соединение оголовья было достаточно тугое, требующее дополнительное усилие для вытягивания и возврата положения. Стоит быть аккуратным.
На внутренней части оголовья у SVEN AP-G300MV вставка с мягким наполнителем, обтянутая экокожей. Такой же материал используется на амбушюрах.
Микрофон несъемный, расположен он на левой чашке. Место выхода усилено. Капсюль из пластика и гибкая ножка. На боковой грани барабан регулировки громкости.
Интерфейсный кабель находится на этой же чашке. Он с защитной нейлоновой оплеткой с тем же сочетанием цветов, как и в основной части.
Раздельные каналы для подключения линий динамиков и микрофона. Переходника на спаренный аудиоразъем в комплекте нет.
По звуковой сцене акцент сделан на средние и низкие частоты. Хорошо себя показали в шутерах и динамичных играх. В сетевых играх позволяли ориентироваться в происходящем на карте, оценивая направления выстрелов и фоновых звуков.
Используют они для подключения универсальный аудиоразъем. Обработка звука при таком подключении идет силами звуковой карты источника звука.
Встроенный микрофон передает звук без искажения. Подойдет для общения в играх. Из ограничений отметим отсутствие механической кнопки управления.