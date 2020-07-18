Обзор SVEN AP-G555MV. Игровые наушники с микрофоном

Средняя стоимость составляет 1 490 рублей. Продажи уже стартовали. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
SVEN AP-G555MV обзор
КомплектацияУпакованы в коробку с привлекательным оформлением. На ней приведены подробные технические характеристики и особенности работы. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВ оформлении используются характерные для игровой периферии элементы, сочетающие черный и красный цвета.
Чашки прямоугольной формы с закругленными углами. Внешние поверхности глянцевые.
Амбушюры из экокожи с мягкой подкладкой. Внутри тканевая сетка, защищающая динамик.
На левой чашке несъемный микрофон с гибкой ножкой. На конце пластиковый капсюль. С тыльной стороны барабан регулировки громкости.
Фиксируются чашки к оголовью в SVEN AP-G555MV с помощью металлической проволоки. Есть возможность изменения длины для оптимального обхвата.
Кабель подключения несъемный. Место выхода усилено и защищено от перегиба. Кабель в нейлоновой оплетке.
На конце два отдельных канала под микрофон и динамик с 3.5 мм аудио разъемами. В комплекте отсутствует переходник на спаренный разъем.
Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Визуально наушники производят приятное впечатление.
ТестыИспользование такого способа подключения позволяет использовать наушники не только с ПК, но и игровыми консолями и планшетами. Но ряд устройств потребует приобретение переходника на 4-пиновый разъем.
Звук сбалансирован. Подойдут не только для игр, но и прослушивания музыки, а также просмотра фильмов. Есть эффект объемной сцены. Запас по громкости присутствует. При выходе на верхние уровни не дребезжат.
На голове сидят удобно. Движениям головы в стороны не мешают. При длительном ношении есть проблемы с запотеванием. Уровень пассивной звукоизоляции хороший.
Есть всенаправленный микрофон. Позволит общаться в играх. Голос не искажает, но собеседникам будет слышен весь окружающий шум.