Обзор SVEN AP-G555MV. Игровые наушники с микрофоном

Сегодня в центре внимания игровые наушники SVEN AP-G555MV с универсальным подключением и совместимостью с разными платформами. Из особенностей производитель выделяет пассивную систему шумоподавления, тканевую оплетку кабеля, высокое качество звучания и комфортную посадку.

Средняя стоимость составляет 1 490 рублей. Продажи уже стартовали. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

SVEN AP-G555MV обзор

Комплектация

Упакованы в коробку с привлекательным оформлением. На ней приведены подробные технические характеристики и особенности работы. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

В оформлении используются характерные для игровой периферии элементы, сочетающие черный и красный цвета.

Чашки прямоугольной формы с закругленными углами. Внешние поверхности глянцевые.

Амбушюры из экокожи с мягкой подкладкой. Внутри тканевая сетка, защищающая динамик.

На левой чашке несъемный микрофон с гибкой ножкой. На конце пластиковый капсюль. С тыльной стороны барабан регулировки громкости.

Фиксируются чашки к оголовью в SVEN AP-G555MV с помощью металлической проволоки. Есть возможность изменения длины для оптимального обхвата.

Кабель подключения несъемный. Место выхода усилено и защищено от перегиба. Кабель в нейлоновой оплетке.

На конце два отдельных канала под микрофон и динамик с 3.5 мм аудио разъемами. В комплекте отсутствует переходник на спаренный разъем.

Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Визуально наушники производят приятное впечатление.

Тесты

Использование такого способа подключения позволяет использовать наушники не только с ПК, но и игровыми консолями и планшетами. Но ряд устройств потребует приобретение переходника на 4-пиновый разъем.

Звук сбалансирован. Подойдут не только для игр, но и прослушивания музыки, а также просмотра фильмов. Есть эффект объемной сцены. Запас по громкости присутствует. При выходе на верхние уровни не дребезжат.

На голове сидят удобно. Движениям головы в стороны не мешают. При длительном ношении есть проблемы с запотеванием. Уровень пассивной звукоизоляции хороший.

Есть всенаправленный микрофон. Позволит общаться в играх. Голос не искажает, но собеседникам будет слышен весь окружающий шум.

Итоги по SVEN AP-G555MV

SVEN AP-G555MV при своей невысокой стоимости демонстрируют высокое качество исполнения и звучания. Привлекательный внешний вид, микрофон, кабель в нейлоновой оплетке. К условным минусам отнесем отсутствие в комплекте переходника на спаренный канал, отсутствие кнопки выключения микрофона и глянцевые поверхности.
Комментарии и отзывы SVEN AP-G555MV
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