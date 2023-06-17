Обзор SVEN AP-U910MV. Игровые наушники с 7.1 звуком и подсветкой

В центре внимания сегодня будут игровые наушники SVEN AP-U910MV, оснащены они 40 мм неодимовыми излучателями, поддерживающими виртуальное 7.1-звучание и настраиваемый эквалайзер. Из особенностей также выделяются подсветка, кабель в тканевой оплетке и чувствительный микрофон.

Комплектация

Упакована гарнитура в коробку из плотного картона с подробной информацией по характеристикам и особенностям исполнения. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN AP-U910MV обзор

Внешний вид

Широкое оголовье и чашки овальной формы в преимущественно черном цвете. Для игровых наушников у них довольно строгое внешнее исполнение.

Весят 316 граммов. Вес хорошо сбалансирован, при длительном ношении не было чувства дискомфорта.

На внутренней стороне оголовья вставка из экокожи с мягким наполнителем внутри. Направляющие для увеличения длины выполнены из металла, выбранное положение фиксируется за счет насечек.

На чашках логотип бренда и полоса вдоль периметра RGB-подсветка. Лаконично и сдержанно, ее можно отключить.

Мягкие амбушюры с наполнителем внутри. Решетка динамика защищена тканью. Есть пометки по правой и левой сторонам.

На левой чашке у SVEN AP-U910MV зафиксирован микрофон. Гибкая ножка и капсюль.

Подключаются при помощи кабеля в тканевой оплетке. Длина 2.2 метра дает свободное перемещение от источника сигнала.

Софт

На кабеле есть пульт с набором кнопок для управления воспроизведением, изменения громкости, отключения микрофона и подсветки. Он легкий, кабель не оттягивает.Владелец гарнитуры сможет с официального сайта загрузить утилиту управления. Интерфейс ее на русском языке. С помощью нее можно изменять пресет эквалайзера.

Есть предустановленные эффекты: театр, ванная, гостиная, коридор.

Управление уровнем усилением микрофона.

Виртуальный объемный звук с тестом сцены.

Электронное подавление помех.

Тесты

Изменение голоса: мальчик, девочка, монстр, ребенок.Для подключения наушники используют интерфейс USB. Определяются и работают сразу после соединения, не требуя предварительной настройки и установки драйвера. Поддерживают различные операционные системы и типы устройств.

Звучание характерное для игровых наушников. В SVEN AP-U910MV есть заметный акцент на нижние частоты, басы отлично подчеркивают спецэффекты в играх и фильмах. С ними мы играли в World of Tanks и Battlefield 2042. Хорошо себя показала реализация виртуального объемного звучания, позволяющая погрузиться в происходящее на экране. Для типовых сценариев, таких как прослушивание музыки и просмотр мультимедиа контента на стриминговых сервисах тоже подходят. С эквалайзером и программным обеспечением можно будет изменить баланс под свои предпочтения.

Уши в них не запотевали. Проводили в гарнитуре длительное время. Отметим хороший уровень пассивной звукоизоляции. Сами наушники подходят для людей разного возраста.

Тест микрофона SVEN AP-U910MV

Итоги

Микрофон с диапазоном от 50 до 20 000 Гц. По традиции приводим отдельно пример его работы.SVEN AP-U910MV – игровые наушники с виртуальным 7.1 звуком, микрофоном и подсветкой. Эргономичная конструкция, программное обеспечение, кабель в тканевой оплетке, пульт управления.