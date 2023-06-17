Обзор SVEN AP-U910MV. Игровые наушники с 7.1 звуком и подсветкой

Упакована гарнитура в коробку из плотного картона с подробной информацией по характеристикам и особенностям исполнения. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.
Весят 316 граммов. Вес хорошо сбалансирован, при длительном ношении не было чувства дискомфорта.
На внутренней стороне оголовья вставка из экокожи с мягким наполнителем внутри. Направляющие для увеличения длины выполнены из металла, выбранное положение фиксируется за счет насечек.
На чашках логотип бренда и полоса вдоль периметра RGB-подсветка. Лаконично и сдержанно, ее можно отключить.
Мягкие амбушюры с наполнителем внутри. Решетка динамика защищена тканью. Есть пометки по правой и левой сторонам.
На левой чашке у SVEN AP-U910MV зафиксирован микрофон. Гибкая ножка и капсюль.
Подключаются при помощи кабеля в тканевой оплетке. Длина 2.2 метра дает свободное перемещение от источника сигнала.
На кабеле есть пульт с набором кнопок для управления воспроизведением, изменения громкости, отключения микрофона и подсветки. Он легкий, кабель не оттягивает.
Есть предустановленные эффекты: театр, ванная, гостиная, коридор.
Управление уровнем усилением микрофона.
Виртуальный объемный звук с тестом сцены.
Электронное подавление помех.
Изменение голоса: мальчик, девочка, монстр, ребенок.
Звучание характерное для игровых наушников. В SVEN AP-U910MV есть заметный акцент на нижние частоты, басы отлично подчеркивают спецэффекты в играх и фильмах. С ними мы играли в World of Tanks и Battlefield 2042. Хорошо себя показала реализация виртуального объемного звучания, позволяющая погрузиться в происходящее на экране. Для типовых сценариев, таких как прослушивание музыки и просмотр мультимедиа контента на стриминговых сервисах тоже подходят. С эквалайзером и программным обеспечением можно будет изменить баланс под свои предпочтения.
Уши в них не запотевали. Проводили в гарнитуре длительное время. Отметим хороший уровень пассивной звукоизоляции. Сами наушники подходят для людей разного возраста.
Микрофон с диапазоном от 50 до 20 000 Гц. По традиции приводим отдельно пример его работы.