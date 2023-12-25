Игровые 7.1 наушники с подсветкой. Обзор SVEN AP-U980MV

Игровые наушники SVEN AP-U980MV поддерживают виртуальный 7.1 звук с объемным звучанием. Из особенностей гарнитуры выделяются RGB-подсветка, пассивная система шумоподавления и оптимизация для профессионального гейминга.

Комплектация

Коробка с традиционным цветовым оформлением. На гранях коробки приведены данные по ее характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон. Программное обеспечение записано на диск, который сейчас стал экзотикой, но все можно загрузить с официального сайта производителя.

SVEN AP-U980MV обзор

Внешний вид

У наушников габаритная конструкция. Это широкое оголовье и чаши полигональной формы. Основная часть площади с софт-тач покрытием.

Интересно смотрится сочетание черного с акцентирующими вставками синего цвета. это внутренняя сторона оголовья и периметр чашек.

В этой же стилистике интерфейсный кабель с USB-разъемом. Его оплетка в черно-синем сочетании. Длина 2.2 метра.

На чашках нанесен рисунок в виде молний. Они, как и логотип на боковой грани, при работе подсвечиваются. Это RGB с эффектами.

Амбушюры у SVEN AP-U980MV выполнены из экокожи. Решетку динамика закрывает ткань с сеткой.

На нижнем торце регулятор громкости, он хорошо определяется слепым методом. На этой же чашке усиленное место выхода кабеля. И гибкая ножка микрофона, для него тут есть отдельная кнопка для отключения в один клик.

Софт

Конструкцией предусмотрена регулировка длины оголовья. Направляющие выполнены из металла. Диапазон позволит подобрать оптимальную посадку под разный объем головы.На официальном сайте доступно программное обеспечение, позволяющее провести детальную настройку. Интерфейс на русском языке.

Регулируется громкость динамика, контроль громкости. Можно изменить баланс для правого и левого канала в отдельности.

Вкладка для изменения эффекта звучания. Можно создать ощущения концертного зала и отрегулировать виртуальной расстояние до динамиков в помещении.

Эквалайзер с ручной регулировкой. Готовые пресеты под разные жанры.

Тесты

Включение или отключение технологии Xear Surround Max. Усиление микрофона.Подходят наушники людям разного возраста и пола. На голове сидят удобно, вес не ощущается. В них проводили более 4-5 часов беспрерывно в играх. За счет плотного прилегания к ушам обеспечивается хороший уровень пассивной звукоизоляции. Отметим запотевание ушей при таких длительных сессиях в теплом помещении.

Звуковая сцена достаточно сбалансирована. Есть эффект объема при воспроизведении. При этом помимо прослушивания музыки мы их использовали в Escape from Tarkov и в этой игре они позволяли корректно определять направления источников выстрелов и шума.

Тест микрофона SVEN AP-U980MV

Итоги

В сетевых играх можно будет общаться с командой используя встроенный микрофон. Пример его работы можно оценить ниже.SVEN AP-U980MV – игровые наушники с 7.1 звуком и подсветкой. Отключаемый микрофон с хорошей чувствительностью, программное обеспечение, кабель в нейлоновой оплетке длиной 2.2 метра. Из особенностей отметим не отключаемую подсветку.