Игровые 7.1 наушники с подсветкой. Обзор SVEN AP-U980MV

Игровые наушники SVEN AP-U980MV поддерживают виртуальный 7.1 звук с объемным звучанием. Из особенностей гарнитуры выделяются RGB-подсветка, пассивная система шумоподавления и оптимизация для профессионального гейминга.

SVEN AP-U980MV

Комплектация

Коробка с традиционным цветовым оформлением. На гранях коробки приведены данные по ее характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон. Программное обеспечение записано на диск, который сейчас стал экзотикой, но все можно загрузить с официального сайта производителя.

SVEN AP-U980MV

SVEN AP-U980MV обзор

Внешний вид

У наушников габаритная конструкция. Это широкое оголовье и чаши полигональной формы. Основная часть площади с софт-тач покрытием.

SVEN AP-U980MV

Интересно смотрится сочетание черного с акцентирующими вставками синего цвета. это внутренняя сторона оголовья и периметр чашек.

SVEN AP-U980MV

В этой же стилистике интерфейсный кабель с USB-разъемом. Его оплетка в черно-синем сочетании. Длина 2.2 метра.

SVEN AP-U980MV

На чашках нанесен рисунок в виде молний. Они, как и логотип на боковой грани, при работе подсвечиваются. Это RGB с эффектами.

SVEN AP-U980MV

Амбушюры у SVEN AP-U980MV выполнены из экокожи. Решетку динамика закрывает ткань с сеткой.

SVEN AP-U980MV

На нижнем торце регулятор громкости, он хорошо определяется слепым методом. На этой же чашке усиленное место выхода кабеля. И гибкая ножка микрофона, для него тут есть отдельная кнопка для отключения в один клик.

SVEN AP-U980MV

Конструкцией предусмотрена регулировка длины оголовья. Направляющие выполнены из металла. Диапазон позволит подобрать оптимальную посадку под разный объем головы.

Софт

На официальном сайте доступно программное обеспечение, позволяющее провести детальную настройку. Интерфейс на русском языке.

SVEN AP-U980MV

Регулируется громкость динамика, контроль громкости. Можно изменить баланс для правого и левого канала в отдельности.

SVEN AP-U980MV

Вкладка для изменения эффекта звучания. Можно создать ощущения концертного зала и отрегулировать виртуальной расстояние до динамиков в помещении.

SVEN AP-U980MV

Эквалайзер с ручной регулировкой. Готовые пресеты под разные жанры.

SVEN AP-U980MV

Включение или отключение технологии Xear Surround Max. Усиление микрофона.

Тесты

Подходят наушники людям разного возраста и пола. На голове сидят удобно, вес не ощущается. В них проводили более 4-5 часов беспрерывно в играх. За счет плотного прилегания к ушам обеспечивается хороший уровень пассивной звукоизоляции. Отметим запотевание ушей при таких длительных сессиях в теплом помещении.

SVEN AP-U980MV

Звуковая сцена достаточно сбалансирована. Есть эффект объема при воспроизведении. При этом помимо прослушивания музыки мы их использовали в Escape from Tarkov и в этой игре они позволяли корректно определять направления источников выстрелов и шума.

SVEN AP-U980MV

В сетевых играх можно будет общаться с командой используя встроенный микрофон. Пример его работы можно оценить ниже.

Тест микрофона SVEN AP-U980MV

Итоги

SVEN AP-U980MV – игровые наушники с 7.1 звуком и подсветкой. Отключаемый микрофон с хорошей чувствительностью, программное обеспечение, кабель в нейлоновой оплетке длиной 2.2 метра. Из особенностей отметим не отключаемую подсветку.
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