Игровые 7.1 наушники с подсветкой. Обзор SVEN AP-U980MV

Интересно смотрится сочетание черного с акцентирующими вставками синего цвета. это внутренняя сторона оголовья и периметр чашек.
В этой же стилистике интерфейсный кабель с USB-разъемом. Его оплетка в черно-синем сочетании. Длина 2.2 метра.
На чашках нанесен рисунок в виде молний. Они, как и логотип на боковой грани, при работе подсвечиваются. Это RGB с эффектами.
Амбушюры у SVEN AP-U980MV выполнены из экокожи. Решетку динамика закрывает ткань с сеткой.
На нижнем торце регулятор громкости, он хорошо определяется слепым методом. На этой же чашке усиленное место выхода кабеля. И гибкая ножка микрофона, для него тут есть отдельная кнопка для отключения в один клик.
Конструкцией предусмотрена регулировка длины оголовья. Направляющие выполнены из металла. Диапазон позволит подобрать оптимальную посадку под разный объем головы.
Регулируется громкость динамика, контроль громкости. Можно изменить баланс для правого и левого канала в отдельности.
Вкладка для изменения эффекта звучания. Можно создать ощущения концертного зала и отрегулировать виртуальной расстояние до динамиков в помещении.
Эквалайзер с ручной регулировкой. Готовые пресеты под разные жанры.
Включение или отключение технологии Xear Surround Max. Усиление микрофона.
Звуковая сцена достаточно сбалансирована. Есть эффект объема при воспроизведении. При этом помимо прослушивания музыки мы их использовали в Escape from Tarkov и в этой игре они позволяли корректно определять направления источников выстрелов и шума.
В сетевых играх можно будет общаться с командой используя встроенный микрофон. Пример его работы можно оценить ниже.