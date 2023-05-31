Обзор SVEN E-282M. Недорогие внутриканальные наушники с кабелем

Проводные внутриканальные наушники остаются актуальными и даже в сценариях когда на смартфоне нет аудиоразъема, производители сохраняют возможность их подключения добавляя в комплект переходник с USB-C на аудиоджек. Изучаемые сегодня SVEN E-282M дают возможность ответа на звонок, управления воспроизведением и громкостью.

Комплектация

Покупатель получает их упакованными в компактную коробку с изображением наушников и данными по их характеристикам. Комплект включает две дополнительные пары амбушюров.

Внешний вид

Это традиционное исполнение для внутриканальных наушников с проводным способом подключения. Классический внешний вид и преобладание черного цвета в оформлении.

Чашки каплевидной формы с вытянутой ножкой, выполненные из пластика с глянцевым покрытием. В основании ножки хромированная вставка.

Наушники идут с силиконовыми амбушюрами. В комплекте с SVEN E-282M владелец получает три пары, отличия между которыми заключаются в габаритах, позволяя подобрать оптимальную посадку под себя.

Кабель длиной 1.2 метра. На нем зафиксирован пульт управления с парой кнопок, отвечающих за управление громкостью и переключение треков при воспроизведении.

Коннектор изогнут, снижая риск его поломки при ношении смартфона в кармане.

Тесты

Мы использовали их со смартфоном Pixel 7 Pro, подключая через переходник. Длина кабеля у них оптимальна, не мешается и можно провести кабель под одеждой. По посадке проблем нет, при движении из ушей не выпадали.

Оснащены SVEN E-282M динамиком диаметром 10 мм с диапазоном воспроизведения от 20 до 20 000 Гц. Звучание с заметным акцентированием верхних частот, лучше всего подходят под прослушивание аудиокниг и подкастов.

Есть микрофон, который даст возможность ответить на входящий вызов. Голос передают без искажения.

Итоги

SVEN E-282M – недорогие внутриканальные наушники с проводным подключением. Пульт управления громкостью и воспроизведением, микрофон, три пары амбушюр в комплекте.