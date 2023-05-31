Обзор SVEN E-282M. Недорогие внутриканальные наушники с кабелем

Проводные внутриканальные наушники остаются актуальными и даже в сценариях когда на смартфоне нет аудиоразъема, производители сохраняют возможность их подключения добавляя в комплект переходник с USB-C на аудиоджек. Изучаемые сегодня SVEN E-282M дают возможность ответа на звонок, управления воспроизведением и громкостью.

SVEN E-282M

Комплектация

Покупатель получает их упакованными в компактную коробку с изображением наушников и данными по их характеристикам. Комплект включает две дополнительные пары амбушюров.

SVEN E-282M

Внешний вид

Это традиционное исполнение для внутриканальных наушников с проводным способом подключения. Классический внешний вид и преобладание черного цвета в оформлении.

SVEN E-282M

Чашки каплевидной формы с вытянутой ножкой, выполненные из пластика с глянцевым покрытием. В основании ножки хромированная вставка.

SVEN E-282M

Наушники идут с силиконовыми амбушюрами. В комплекте с SVEN E-282M владелец получает три пары, отличия между которыми заключаются в габаритах, позволяя подобрать оптимальную посадку под себя.

SVEN E-282M

Кабель длиной 1.2 метра. На нем зафиксирован пульт управления с парой кнопок, отвечающих за управление громкостью и переключение треков при воспроизведении.

SVEN E-282M

Коннектор изогнут, снижая риск его поломки при ношении смартфона в кармане.

SVEN E-282M

Тесты

Мы использовали их со смартфоном Pixel 7 Pro, подключая через переходник. Длина кабеля у них оптимальна, не мешается и можно провести кабель под одеждой. По посадке проблем нет, при движении из ушей не выпадали.

SVEN E-282M

Оснащены SVEN E-282M динамиком диаметром 10 мм с диапазоном воспроизведения от 20 до 20 000 Гц. Звучание с заметным акцентированием верхних частот, лучше всего подходят под прослушивание аудиокниг и подкастов.

SVEN E-282M

Есть микрофон, который даст возможность ответить на входящий вызов. Голос передают без искажения.

SVEN E-282M

Итоги

SVEN E-282M – недорогие внутриканальные наушники с проводным подключением. Пульт управления громкостью и воспроизведением, микрофон, три пары амбушюр в комплекте.
Представлены наушники Oppo Enco Free 3…
Компания Oppo пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Oppo Enco Free 3, которая появится в к…
Samsung существенно улучшила Galaxy Buds 2 Pro…
Сегодня компания Samsung официально заявила, что она добавляет больше функций и гибкости в режим простран…
Выбираем недорогие наушники на Озон…
Наушники стали неотъемлемым аксессуаром в …
Обзор SVEN AP-B780MV. Беспроводные наушники для жителей мега…
Ритм городской суеты и привычный для мегаполиса шум не дает возможности сосредоточиться на прослушивании …
Обзор GMNG HS-L850G. Игровые наушники с 7.1 звуком, подсветк…
Установленные в игровых наушниках GMNG HS-L850G излучатели диаметром 50 мм поддерживают виртуальный 7.1 з…
Nothing Ear (2) официально представлены…
Как и обещали инсайдеры, сегодня были представлены новые беспроводные наушники Nothing Ear (2), которые в…
Sony представила наушники WF-1000XM5…
Современные беспроводные наушники — довольно сложная конструкция, потому что в маленький корпус производи…
Обзор HUAWEI FreeBuds 5. TWS-наушники с шумоподавлением ново…
Форм-фактор TWS-наушников уже успел сильно стандартизироваться, от этого складывается впечатление, что ни…
Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 2. Эталонные беспроводные наушники?Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 2. Эталонные беспроводные наушники?
Обзор SVEN E-282M. Недорогие внутриканальные наушники с кабелемОбзор SVEN E-282M. Недорогие внутриканальные наушники с кабелем
Обзор Creative OUTLIER PRO. TWS-наушники с Hybrid ANC и Super X-FiОбзор Creative OUTLIER PRO. TWS-наушники с Hybrid ANC и Super X-Fi
Обзор XPG EMIX-H20. Недорогие игровые наушники с 7.1 звуком и подсветкойОбзор XPG EMIX-H20. Недорогие игровые наушники с 7.1 звуком и подсветкой
Обзор SVEN E-727BT. Недорогие внутриканальные наушникиОбзор SVEN E-727BT. Недорогие внутриканальные наушники
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor