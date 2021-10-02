Обзор SVEN E-700B. Недорогие TWS-наушники

Тестируемые сегодня наушники SVEN E-700B относятся к недорогому сегменту. Это беспроводной формат TWS с актуальным модулем Bluetooth и возможностями дистанционного переключения треков и ответа входящие вызовы. Для них заявлены до 4 часов работы от аккумулятора и до 15 часов с учетом использования зарядного кейса.

SVEN E-700B

Средняя стоимость – 2000 рублей.

Комплектация

Упакованы в коробку из плотного картона, внутри которой зафиксированы в подложку. Плюс защиту от возможных повреждений обеспечивает изначальная установка в зарядный кейс.

SVEN E-700B

Комплект включает две дополнительные пары силиконовых амбушюр, кабель USB-C, руководство пользователя на русском языке, гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус наушников выполнен из черного пластика. Состоит он из основной части и вытянутой ножкой.

SVEN E-700B

На внешней части расположен светодиодный индикатор. Рядом с ней зона с мультифункциональной сенсорной клавишей.

SVEN E-700B

Одно касание пальцем к этой зоне выполняет ответ на входящий вызов или постановку воспроизведения на паузу. Также можно переключать треки или активировать голосовой помощник. Ограничения касается регулировки громкости.

SVEN E-700B

На ножку динамика установлены силиконовые амбушюры. Владелец получает три пары таких амбушюров с разными габаритами для подбора оптимальной посадки в ушах.

SVEN E-700B

С внутренней стороны ножек SVEN E-700B группа медных контактов. В основание отверстие микрофона.

SVEN E-700B

Вес у них легкий. В ушах сидят удобно, качество исполнения, несмотря невысокую стоимость, хорошее.

SVEN E-700B

В комплектном зарядном кейсе располагаются наушники в горизонтальном положении. Применяется магнитный замок.

SVEN E-700B

На боковой грани светодиодные индикаторы, отображающие уровень заряда аккумулятора. Хранение и переноска проходит с закрытой крышкой.

SVEN E-700B

Зарядка и подключение к источнику питания проходит через актуальный USB-C, соответствующий кабель также предусмотрели в комплекте.

Тесты

В ходе тестового периода эксплуатировали наушники в паре со смартфоном OnePlus 8T. В режим сопряжения они переходят после извлечения из зарядного кейса. Помимо телефона также использовали с MacBook Air. Соединение стабильное, посторонних помех при воспроизведении замечено не было.

SVEN E-700B

За счет наличия силиконовых амбушюр в ушах сидят плотно. Не выскальзывают и не выпадают. Подойдут пользователям разного возраста и пола. Дискомфорта при длительном ношении не было.

SVEN E-700B

Оснащаются динамиком диаметром 7 дюймов и сопротивление 16 Ом. Звуковой баланс с акцентом на средние частоты. Хорошо справляются с аудиоподкастами, роликами со стриминговых сервисов.

SVEN E-700B

Заявленная в 4 часа громкость соответствует работе на низких уровнях громкости. Выход на верхние уровни сокращает время до 3 часов. В комплектном чехле можно провести три полных цикла зарядки.

SVEN E-700B

Итоги

SVEN E-700B – недорогие TWS-наушники с сенсорным управлением воспроизведением и голосовыми вызовами, стабильной передачей сигнала и актуальным USB-C на зарядном кейсе.
Комментарии и отзывы SVEN E-700B
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