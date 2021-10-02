Обзор SVEN E-700B. Недорогие TWS-наушники

Тестируемые сегодня наушники SVEN E-700B относятся к недорогому сегменту. Это беспроводной формат TWS с актуальным модулем Bluetooth и возможностями дистанционного переключения треков и ответа входящие вызовы. Для них заявлены до 4 часов работы от аккумулятора и до 15 часов с учетом использования зарядного кейса.

Комплектация

Средняя стоимость – 2000 рублей.Упакованы в коробку из плотного картона, внутри которой зафиксированы в подложку. Плюс защиту от возможных повреждений обеспечивает изначальная установка в зарядный кейс.

Внешний вид

Комплект включает две дополнительные пары силиконовых амбушюр, кабель USB-C, руководство пользователя на русском языке, гарантийный талон.Корпус наушников выполнен из черного пластика. Состоит он из основной части и вытянутой ножкой.

На внешней части расположен светодиодный индикатор. Рядом с ней зона с мультифункциональной сенсорной клавишей.

Одно касание пальцем к этой зоне выполняет ответ на входящий вызов или постановку воспроизведения на паузу. Также можно переключать треки или активировать голосовой помощник. Ограничения касается регулировки громкости.

На ножку динамика установлены силиконовые амбушюры. Владелец получает три пары таких амбушюров с разными габаритами для подбора оптимальной посадки в ушах.

С внутренней стороны ножек SVEN E-700B группа медных контактов. В основание отверстие микрофона.

Вес у них легкий. В ушах сидят удобно, качество исполнения, несмотря невысокую стоимость, хорошее.

В комплектном зарядном кейсе располагаются наушники в горизонтальном положении. Применяется магнитный замок.

На боковой грани светодиодные индикаторы, отображающие уровень заряда аккумулятора. Хранение и переноска проходит с закрытой крышкой.

Тесты

Зарядка и подключение к источнику питания проходит через актуальный USB-C, соответствующий кабель также предусмотрели в комплекте.В ходе тестового периода эксплуатировали наушники в паре со смартфоном OnePlus 8T. В режим сопряжения они переходят после извлечения из зарядного кейса. Помимо телефона также использовали с MacBook Air. Соединение стабильное, посторонних помех при воспроизведении замечено не было.

За счет наличия силиконовых амбушюр в ушах сидят плотно. Не выскальзывают и не выпадают. Подойдут пользователям разного возраста и пола. Дискомфорта при длительном ношении не было.

Оснащаются динамиком диаметром 7 дюймов и сопротивление 16 Ом. Звуковой баланс с акцентом на средние частоты. Хорошо справляются с аудиоподкастами, роликами со стриминговых сервисов.

Заявленная в 4 часа громкость соответствует работе на низких уровнях громкости. Выход на верхние уровни сокращает время до 3 часов. В комплектном чехле можно провести три полных цикла зарядки.

Итоги

SVEN E-700B – недорогие TWS-наушники с сенсорным управлением воспроизведением и голосовыми вызовами, стабильной передачей сигнала и актуальным USB-C на зарядном кейсе.