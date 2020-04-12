Обзор SVEN HT-202. Акустика формата 5.1 с Bluetooth и MP3

К сожалению, пока нет понимания и точных по срокам снятия ограничений по выходу на улицу и восстановлению привычных режимов заведений в городах. На этом фоне растет популярность онлайн сервисов, это же коснулось кинотеатров, домашний просмотр фильмов и сериалов. Причем можно даже на любимом диване ощутить объемный звук и спецэффекты, но не со встроенной в телевизоры акустикой, оптимальна установка внешней системы. Тестируемая сегодня SVEN HT-202 выполнена в формате 5.1.

Комплектация

Её можно свободно приобрести в российских магазинах, включая бесконтактную доставку до двери. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Комплект включает три аудиокабеля, внешнюю FM-антенну, пульт ДУ, пару мизинчиковых батареек, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона. Изучив информацию на коробке, можно будет составить полное представление по техническим характеристикам.

Внешний вид

Выглядит система привлекательно. Сочетаются панели с глянцевым и матовым покрытиями. Состоит из пяти колонок и одного центрального блока.

Корпус собран из МДФ, окрашенного в черный цвет. Динамик на фронтальной панели с декоративной накладкой. В верхней части логотип производителя.

Подключаются при помощи кабеля с AUX разъемов. Центральную и фронтальную можно будет разместить на удаление от центрального блока.

Для тыловых колонок при распределении по комнате потребуется кабель удлинитель. Использование распространённого типа разъема не вызовет затруднений с его поиском.

Мощность каждый из колонок составляет 16 Вт. За воспроизведение отвечает 77 мм динамик. Общие габариты составляют 105x170x110 мм.

Основной блок в SVEN HT-202 совмещен с сабвуфером. Расположен низкочастотны динамик на боковой грани. Он защищен накладкой.

Отверстие фазоинвертора на противоположной стороне. Они не будут перекрываться при близком расположении возле стены.

На тыльной стороне сгруппирован набор разъемов. Отдельная группа для подключения многоканального источника сигнала, есть вход для стереозвука. Отдельные RCA выходы под подключение всех колонок.

Кабель питания несъемный. Блок питания в системе несъемный. Рядом с кабелем механический тумблер. Нанесена наклейка с техническими данными.

На фронтальной панели барабан регулировки, оформленной в той же стилистике, что и накладка на сателлитах. Под ним в ряд четыре механических кнопок управления с нанесенной маркировкой.

Дополнительное акустика оснащается пультом ДУ с полным набором клавиш. Питается от двух мизинчиковых батареек.

Тесты

Суммарная мощность системы составляет 100 Вт. Частота воспроизведения от 40 до 22000 Гц. За низкие частоты отвечает сабвуфер, за средние и высокие частоты – сателлиты. Запаса громкости тут с запасом для эксплуатации даже в комнате с большой площадью. Диапазон регулировки широкий, позволяя подобрать комфортны уровень под текущие требования.

Тест звучания SVEN HT-202

Работать SVEN HT-202 может в двух режимах воспроизведения: 2.1 и 5.1. Подключать можно и источники, изначально не поддерживающие раздельное объемное звучание. Есть программная обработка в раздельное 5.1 звучание. Активируется оно нажатием на кнопку «Pro Logic». В фильмах и играх такой режим дает эффект погружения в происходящее на экране. Объемный и живой звук.

Выступать может также в качестве самостоятельной мультимедийной системы. На верхней грани расположены слот для карты памяти SD и полноразмерный USB под флешки. Распознаются накопители в файловых системах FAT и FAT32. Считываются популярные аудиоформаты корректно. Также есть FM-радио со съемной антенной.

SVEN HT-202 обзор

Поддерживается Bluetooth с возможностью передачи звука со смартфона и планшета. Проблем с соединением не возникало. Кодек A2DP. Звук передается без слышимых задержек и искажения.

Итоги по SVEN HT-202

SVEN HT-202 – акустика для киноманов и геймеров. Объемный и насыщенный звук, встроенный MP3-плеер с USB и картой памятью, FM-радио и Bluetooth, комплектный пульт ДУ, современный дизайн.