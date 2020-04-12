Обзор SVEN HT-202. Акустика формата 5.1 с Bluetooth и MP3

2020-04-12, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - SVEN HT-202; [160]
К сожалению, пока нет понимания и точных по срокам снятия ограничений по выходу на улицу и восстановлению привычных режимов заведений в городах. На этом фоне растет популярность онлайн сервисов, это же коснулось кинотеатров, домашний просмотр фильмов и сериалов. Причем можно даже на любимом диване ощутить объемный звук и спецэффекты, но не со встроенной в телевизоры акустикой, оптимальна установка внешней системы. Тестируемая сегодня SVEN HT-202 выполнена в формате 5.1.

SVEN HT-202

Её можно свободно приобрести в российских магазинах, включая бесконтактную доставку до двери. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает три аудиокабеля, внешнюю FM-антенну, пульт ДУ, пару мизинчиковых батареек, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона. Изучив информацию на коробке, можно будет составить полное представление по техническим характеристикам.

SVEN HT-202

Внешний вид

Выглядит система привлекательно. Сочетаются панели с глянцевым и матовым покрытиями. Состоит из пяти колонок и одного центрального блока.

SVEN HT-202

Корпус собран из МДФ, окрашенного в черный цвет. Динамик на фронтальной панели с декоративной накладкой. В верхней части логотип производителя.

SVEN HT-202

Подключаются при помощи кабеля с AUX разъемов. Центральную и фронтальную можно будет разместить на удаление от центрального блока.

SVEN HT-202

Для тыловых колонок при распределении по комнате потребуется кабель удлинитель. Использование распространённого типа разъема не вызовет затруднений с его поиском.

SVEN HT-202

Мощность каждый из колонок составляет 16 Вт. За воспроизведение отвечает 77 мм динамик. Общие габариты составляют 105x170x110 мм.

SVEN HT-202

Основной блок в SVEN HT-202 совмещен с сабвуфером. Расположен низкочастотны динамик на боковой грани. Он защищен накладкой.

SVEN HT-202

Отверстие фазоинвертора на противоположной стороне. Они не будут перекрываться при близком расположении возле стены.

SVEN HT-202

На тыльной стороне сгруппирован набор разъемов. Отдельная группа для подключения многоканального источника сигнала, есть вход для стереозвука. Отдельные RCA выходы под подключение всех колонок.

SVEN HT-202

Кабель питания несъемный. Блок питания в системе несъемный. Рядом с кабелем механический тумблер. Нанесена наклейка с техническими данными.

SVEN HT-202

На фронтальной панели барабан регулировки, оформленной в той же стилистике, что и накладка на сателлитах. Под ним в ряд четыре механических кнопок управления с нанесенной маркировкой.

SVEN HT-202

Дополнительное акустика оснащается пультом ДУ с полным набором клавиш. Питается от двух мизинчиковых батареек.

SVEN HT-202

Тесты

SVEN HT-202

Суммарная мощность системы составляет 100 Вт. Частота воспроизведения от 40 до 22000 Гц. За низкие частоты отвечает сабвуфер, за средние и высокие частоты – сателлиты. Запаса громкости тут с запасом для эксплуатации даже в комнате с большой площадью. Диапазон регулировки широкий, позволяя подобрать комфортны уровень под текущие требования.

SVEN HT-202

Работать SVEN HT-202 может в двух режимах воспроизведения: 2.1 и 5.1. Подключать можно и источники, изначально не поддерживающие раздельное объемное звучание. Есть программная обработка в раздельное 5.1 звучание. Активируется оно нажатием на кнопку «Pro Logic». В фильмах и играх такой режим дает эффект погружения в происходящее на экране. Объемный и живой звук.

Тест звучания SVEN HT-202

Выступать может также в качестве самостоятельной мультимедийной системы. На верхней грани расположены слот для карты памяти SD и полноразмерный USB под флешки. Распознаются накопители в файловых системах FAT и FAT32. Считываются популярные аудиоформаты корректно. Также есть FM-радио со съемной антенной.

SVEN HT-202

Поддерживается Bluetooth с возможностью передачи звука со смартфона и планшета. Проблем с соединением не возникало. Кодек A2DP. Звук передается без слышимых задержек и искажения.

SVEN HT-202 обзор

Итоги по SVEN HT-202

SVEN HT-202 – акустика для киноманов и геймеров. Объемный и насыщенный звук, встроенный MP3-плеер с USB и картой памятью, FM-радио и Bluetooth, комплектный пульт ДУ, современный дизайн.

Комментарии и отзывы SVEN HT-202
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