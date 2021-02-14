Обзор SVEN MS-1095. Колонки 2.1 для компьютера и ноутбука

Рекомендованная стоимость 4 990 рублей. Продажи новинки уже стартовали.
SVEN MS-1095 обзор
КомплектацияУпакована в коробку из плотного картона с общей информацией по особенностям работы и изображением системы в нескольких ракурсах. Стартовый набор включает AUX-кабель, аудиокабель 3.5 мм, саму акустическую систему и набор документации.
Внешний видКорпус колонки и сателлитов выполнен из МДФ, окрашенного в черный цвет. Внешний вид строгий и выдержанный.
Основной блок совмещает усилитель и сабфувер. В центральной части круглая хромированная вставка.
Зафиксирован несъемный пульт управления с проводным подключением. Выполнен он в виде шайбы с круговой подсветкой синего цвета.
С помощью нее можно регулировать уровень громкости. На лицевой части вход под источник сигнала с 3.5 мм разъемом и выход на наушники.
На панели разъемов у SVEN MS-1095 выведены RCA выхода под сателлиты, стереовход AUX. В комплекте идут все типы кабелей. Выведен регулятор громкости сабвуфера.
Сателлиты выполнены в стилистике основной части. Глянцевая лицевая панель с открытыми излучателями.
Подключаются с помощью кабеля с RCA-разъемом. Его длина позволяет разместить его на удаление от сабвуфера.
На основании у основного корпуса и саттелитов резиновые ножки, гасящие вибрацию и предотвращающие скольжение по ровной поверхности.
Питание подается в сабфувер. Это евровилка без заземления. Места выхода кабелей с усилением.
ТестыДля SVEN MS-1095 основными источниками сигнала являются носимые и настольные устройства с 3.5 мм аудиоразъемом. Мы за время тестирования использовали эту акустическую систему с ПК, ноутбуком, планшетом и плеером. Есть возможность разместить сабфувер под рабочим столом, а сателлиты по краям от монитора. При этом под рукой будет пульт управления громкостью.
Сателлиты оснащены двумя динамиками это низкочастотный 75 мм излучатель и высокочастотный 25 мм. Сабфувер оснащен излучателем 125 мм. Мощность по 14 Вт и 20 Вт соответственно. Есть хороший запас по громкости.
Стихией этой акустической системы являются игры, фильмы со спецэффектами, а также современная музыка. Насыщенный и чистый бас. Общий акцент на низкие частоты можно смягчать с помощью регулятора. Шумы и артефакты отсутствуют.