Обзор SVEN MS-1095. Колонки 2.1 для компьютера и ноутбука

Тестируемая сегодня акустическая система SVEN MS-1095 выполнена в формате 2.1 и ориентирована она на использование с проводными источниками сигнала. Из особенностей отмечают регулировку сабвуфера, двухполосные сателлиты и проводной пульт управления. Суммарная мощность для нее заявлена на уровне 48 Вт.

SVEN MS-1095

Рекомендованная стоимость 4 990 рублей. Продажи новинки уже стартовали.

SVEN MS-1095 обзор

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона с общей информацией по особенностям работы и изображением системы в нескольких ракурсах. Стартовый набор включает AUX-кабель, аудиокабель 3.5 мм, саму акустическую систему и набор документации.

SVEN MS-1095

Внешний вид

Корпус колонки и сателлитов выполнен из МДФ, окрашенного в черный цвет. Внешний вид строгий и выдержанный.

SVEN MS-1095

Основной блок совмещает усилитель и сабфувер. В центральной части круглая хромированная вставка.

SVEN MS-1095

Зафиксирован несъемный пульт управления с проводным подключением. Выполнен он в виде шайбы с круговой подсветкой синего цвета.

SVEN MS-1095

С помощью нее можно регулировать уровень громкости. На лицевой части вход под источник сигнала с 3.5 мм разъемом и выход на наушники.

SVEN MS-1095

На панели разъемов у SVEN MS-1095 выведены RCA выхода под сателлиты, стереовход AUX. В комплекте идут все типы кабелей. Выведен регулятор громкости сабвуфера.

SVEN MS-1095

Сателлиты выполнены в стилистике основной части. Глянцевая лицевая панель с открытыми излучателями.

SVEN MS-1095

Подключаются с помощью кабеля с RCA-разъемом. Его длина позволяет разместить его на удаление от сабвуфера.

SVEN MS-1095

На основании у основного корпуса и саттелитов резиновые ножки, гасящие вибрацию и предотвращающие скольжение по ровной поверхности.

SVEN MS-1095

Питание подается в сабфувер. Это евровилка без заземления. Места выхода кабелей с усилением.

Тесты

Для SVEN MS-1095 основными источниками сигнала являются носимые и настольные устройства с 3.5 мм аудиоразъемом. Мы за время тестирования использовали эту акустическую систему с ПК, ноутбуком, планшетом и плеером. Есть возможность разместить сабфувер под рабочим столом, а сателлиты по краям от монитора. При этом под рукой будет пульт управления громкостью.

SVEN MS-1095

Сателлиты оснащены двумя динамиками это низкочастотный 75 мм излучатель и высокочастотный 25 мм. Сабфувер оснащен излучателем 125 мм. Мощность по 14 Вт и 20 Вт соответственно. Есть хороший запас по громкости.

SVEN MS-1095

Стихией этой акустической системы являются игры, фильмы со спецэффектами, а также современная музыка. Насыщенный и чистый бас. Общий акцент на низкие частоты можно смягчать с помощью регулятора. Шумы и артефакты отсутствуют.

Тест звука SVEN MS-1095

Итоги по SVEN MS-1095

SVEN MS-1095 станет хорошим вариантом при поиске акустики формата 2.1 для ноутбука или настольного ПК. Аккуратный внешний вид, классический вариант подключения источника звука, выносной пульт ДУ с подсветкой, высокая громкость, регулировка насыщенности басов, общая высока мощность, корпус из МДФ. Не устроить может неотсоединяемый пульт ДУ.
Комментарии и отзывы SVEN MS-1095
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