Обзор SVEN MS-2080. Универсальная акустика 2.1

Тестируемая сегодня акустическая система SVEN MS-2080 формата 2.1, выступает универсальной домашней акустикой, предлагая поддержку разных источников звука, а также и как самостоятельная система. FM-тюнер, беспроводное и проводное подключение, встроенный плеер с поддержкой внешних накопителей.

SVEN MS-2080

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 6 000 рублей.

SVEN MS-2080 обзор

Комплектация

Упакована в коробку с изображением акустики и сводной таблицей с характеристиками. Комплект включает основной блок, пару сателлитов, крепеж для стен, внешнюю антенну, пульт ДУ с батарейками, инструкцию и гарантийный талон.

SVEN MS-2080

Внешний вид

Корпус сателлитов и основного блока выполнены из мдф, окрашенного в черный цвет. Лицевая сторона динамиков защищена металлической сеткой.

SVEN MS-2080

На основании четыре резиновые ножки, обеспечивающие устойчивое расположение на ровной поверхности. Для них также предусмотрели также возможность фиксации на стене.

SVEN MS-2080

Пластиковый кронштейн с набором винтов. Длина кабелей подключения позволяет разместить их на удалении от основного блока и друг друга. Например, по краям от монитора или телевизора.

SVEN MS-2080

Основной блок заметно больше по размерам. Он выполняет в SVEN MS-2080 функцию сабвуфера. Тут установлен 145 мм динамик. Также сопровождается металлической защитной сеткой, предотвращая повреждения при неаккуратном использовании.

SVEN MS-2080

На лицевой стороне отверстие фазоинвертора. Не перекрывается при близком размещении со стеной. Управляется при помощи группы из пяти механических кнопок. Для быстрого освоения и понимания возможностей управления они подписаны.

SVEN MS-2080

Выше скрывается зона с цифровым дисплеем. На него во время работы выводится информация по режиму и параметрам. Хорошо читается при эксплуатации в помещении с искусственным или естественным освещением, в ночное время не отвлекает.

SVEN MS-2080

На обратной стороне выведены раздельные RCA-гнезда для подачи звука и вывода на сателлиты. Стерео каналы. Отдельное гнездо под внешнюю антенну.

SVEN MS-2080

Блок питания встроенный. При продолжительной нагрузке не нагревается и не шумит. Есть механический тумблер.

SVEN MS-2080

Устойчивое расположение и отсутствие вибрации обеспечивают четыре резиновые ножки на основании.

SVEN MS-2080

Можно обратить внимание на выступ на лицевой стороне приподнимающий корпус. Так улучшается восприятие басов при напольном размещении.

SVEN MS-2080

В комплекте с SVEN MS-2080 идет пульт управления со всем необходимым набором кнопок.

Тесты

Рассмотрим ключевые сценарии эксплуатации. Современную акустику сложно считать полноценной без Bluetooth. Так можно будет подключить современные телевизоры, смартфоны и планшеты. Соединение продемонстрировало стабильность и отсутствие зависаний.

SVEN MS-2080

Встроенный mp3-плеер. Для его работы на боковой грани выведены слот для карты памяти SD и полноразмерный USB для флешек и внешнего диска. Корректно считываются файлы вложенные в папки. Распознаются популярные форматы.

SVEN MS-2080

Есть FM-тюнер. Для улучшения качества приема потребуется установка внешней антенны. Диапазон частот соответствует российским радиостанциям. ПК или ноутбук можно будет подключить с помощью аудиокабеля.

SVEN MS-2080

Суммарная мощность SVEN MS-2080 составляет 70 Вт. На низкочастотный излучатель 40 Вт. И по 15 Вт на сателлиты. Запас по громкости очень высокий. Шумы отсутствуют даже при воспроизведении на высоких уровнях громкости. Живой и насыщенный звук.

Тест звука SVEN MS-2080

Хорошо себя показала в динамичных шутерах и фильмах со спецэффектами. Расположение сателлитов на расстоянии дает эффект объемной сцены. В отличие от систем формата 2.0, есть глубокий бас.

Итоги по SVEN MS-2080

SVEN MS-2080 – добротная акустическая система формата 2.1, которую можно рассматривать и как самостоятельную систему, так и как акустика для ПК или телевизора. Высокое качество исполнение, пульт ДУ, возможность фиксации сателлитов на стене, встроенный плеер с поддержкой разных типов накопителей, немаркие внешние поверхности.
Комментарии и отзывы SVEN MS-2080
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