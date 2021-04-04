Обзор SVEN MS-2080. Универсальная акустика 2.1

Тестируемая сегодня акустическая система SVEN MS-2080 формата 2.1, выступает универсальной домашней акустикой, предлагая поддержку разных источников звука, а также и как самостоятельная система. FM-тюнер, беспроводное и проводное подключение, встроенный плеер с поддержкой внешних накопителей.

SVEN MS-2080 обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 6 000 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку с изображением акустики и сводной таблицей с характеристиками. Комплект включает основной блок, пару сателлитов, крепеж для стен, внешнюю антенну, пульт ДУ с батарейками, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус сателлитов и основного блока выполнены из мдф, окрашенного в черный цвет. Лицевая сторона динамиков защищена металлической сеткой.

На основании четыре резиновые ножки, обеспечивающие устойчивое расположение на ровной поверхности. Для них также предусмотрели также возможность фиксации на стене.

Пластиковый кронштейн с набором винтов. Длина кабелей подключения позволяет разместить их на удалении от основного блока и друг друга. Например, по краям от монитора или телевизора.

Основной блок заметно больше по размерам. Он выполняет в SVEN MS-2080 функцию сабвуфера. Тут установлен 145 мм динамик. Также сопровождается металлической защитной сеткой, предотвращая повреждения при неаккуратном использовании.

На лицевой стороне отверстие фазоинвертора. Не перекрывается при близком размещении со стеной. Управляется при помощи группы из пяти механических кнопок. Для быстрого освоения и понимания возможностей управления они подписаны.

Выше скрывается зона с цифровым дисплеем. На него во время работы выводится информация по режиму и параметрам. Хорошо читается при эксплуатации в помещении с искусственным или естественным освещением, в ночное время не отвлекает.

На обратной стороне выведены раздельные RCA-гнезда для подачи звука и вывода на сателлиты. Стерео каналы. Отдельное гнездо под внешнюю антенну.

Блок питания встроенный. При продолжительной нагрузке не нагревается и не шумит. Есть механический тумблер.

Устойчивое расположение и отсутствие вибрации обеспечивают четыре резиновые ножки на основании.

Можно обратить внимание на выступ на лицевой стороне приподнимающий корпус. Так улучшается восприятие басов при напольном размещении.

Тесты

В комплекте с SVEN MS-2080 идет пульт управления со всем необходимым набором кнопок.Рассмотрим ключевые сценарии эксплуатации. Современную акустику сложно считать полноценной без Bluetooth. Так можно будет подключить современные телевизоры, смартфоны и планшеты. Соединение продемонстрировало стабильность и отсутствие зависаний.

Встроенный mp3-плеер. Для его работы на боковой грани выведены слот для карты памяти SD и полноразмерный USB для флешек и внешнего диска. Корректно считываются файлы вложенные в папки. Распознаются популярные форматы.

Есть FM-тюнер. Для улучшения качества приема потребуется установка внешней антенны. Диапазон частот соответствует российским радиостанциям. ПК или ноутбук можно будет подключить с помощью аудиокабеля.

Тест звука SVEN MS-2080

Суммарная мощность SVEN MS-2080 составляет 70 Вт. На низкочастотный излучатель 40 Вт. И по 15 Вт на сателлиты. Запас по громкости очень высокий. Шумы отсутствуют даже при воспроизведении на высоких уровнях громкости. Живой и насыщенный звук.

Итоги по SVEN MS-2080

Хорошо себя показала в динамичных шутерах и фильмах со спецэффектами. Расположение сателлитов на расстоянии дает эффект объемной сцены. В отличие от систем формата 2.0, есть глубокий бас.SVEN MS-2080 – добротная акустическая система формата 2.1, которую можно рассматривать и как самостоятельную систему, так и как акустика для ПК или телевизора. Высокое качество исполнение, пульт ДУ, возможность фиксации сателлитов на стене, встроенный плеер с поддержкой разных типов накопителей, немаркие внешние поверхности.