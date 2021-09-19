Обзор SVEN MS-2085. Сочная и яркая акустика 2.1 с Bluetooth и FM

Средняя стоимость – 6999 рублей.
Оформление коробки, характерное для игровых девайсов этого производителя. Вся информация по характеристикам и особенностям работы нанесена на русском языке. Комплект включает AUX-кабель, внешнюю антенну для радио, пульт ДУ с батарейками, руководство пользователя и инструкцию.
Его наличие позволяет не тянуться к набору клавиш, размещенному в центральной зоне сабвуфера.
Актуально с учетом того, что чаще всего центральный блок размещается на полу и к нему не нужно будет тянуться. Также большее количество клавиш на нем дает доступ к целому ряду опций управления в один клик.
Как и отмечали выше, система состоит из двух сателлитов и сабвуфера. Корпус выполнен из МФД черного цвета.
От центрального модуля к колонкам идут по два кабеля. Один из них отвечает за передачу звука, а второй за подсветку. Если подсветка не требуется, его можно не подключать.
Синяя заполняющая подсветка по всей площади излучателей. Выглядит футуристично. Плюс поддерживается общий тренд с внедрением компонентов в разные компоненты ПК.
По центру основного блока островок с LED-дисплеем, на нем выводится актуальная техническая информация в зависимости от текущего режима воспроизведения.
Периметр этого дисплея с механическими кнопками управления. Они гармонично дополняют общий внешний вид SVEN MS-2085.
Установлен 145 мм низкочастотный излучатель. Мощность 30 Вт. Он дополнен фазоинвертором на боковой грани. Не перекрывается при близком расположении к стене.
На тыльной стороне панель портов ввода/вывода. Тут AUX входы и выходы на сателлит, выход на внешнюю радиоантенну, а также выходы для подключения кабеля питания подсветки.
Сбоку выведен полноразмерный USB для подключения флешки с аудиотреками. Также есть слот для карты памяти формата SD.
Отдельная линия, отвечающая за подсветку, как показала практика эксплуатации, исключила дополнительные наводки, которые мы встречали сразу в целом ряде акустических систем.
Блок питания у акустики встроенный. Есть отдельный механический тумблер питания.
Два сателлита выполнены в схожей стилистике. Лицевая сторона защищена металлической сеткой.
Оснащены они динамиками диаметром 70 мм. Мощность каждой 15 Вт.
Помимо этого, есть встроенный FM-тюнер с внешней антенной. Качество его приема при эксплуатации в городе и пригороде отличное. Также доступен встроенный mp3-плеер, считывающий треки с флешки или карты памяти.
У системы есть большой запас по громкости. При выходе примерно на уровень 70% заметен насыщенный бас, звучащий на уровень выше, чем в системах формата 2.0. Детализированная середина и смещение акцента по верхним частотам на нижнюю часть спектра. Наиболее эффектно звучат динамичные композиции. Отлично показала себя в блокбастерах, современных сериалах и играх.