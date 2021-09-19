Обзор SVEN MS-2085. Сочная и яркая акустика 2.1 с Bluetooth и FM

Акустическая система SVEN MS-2085 позволяет играть в игры, смотреть фильмы и слушать музыку. Поддерживается актуальный набор источников воспроизведения, включая Bluetooth и FM-радио. Выполнена в формате 2.1, из интересного также отмечается светодиодная подсветка у сателлитов и сабвуфера.

Комплектация

Средняя стоимость – 6999 рублей.

Оформление коробки, характерное для игровых девайсов этого производителя. Вся информация по характеристикам и особенностям работы нанесена на русском языке. Комплект включает AUX-кабель, внешнюю антенну для радио, пульт ДУ с батарейками, руководство пользователя и инструкцию.

SVEN MS-2085 обзор

Внешний вид

Комплектный пульт управления включает набор клавиш для быстрого переключения между источниками воспроизведения, управления громкостью, переключения треков и отключения подсветки.

Его наличие позволяет не тянуться к набору клавиш, размещенному в центральной зоне сабвуфера.

Актуально с учетом того, что чаще всего центральный блок размещается на полу и к нему не нужно будет тянуться. Также большее количество клавиш на нем дает доступ к целому ряду опций управления в один клик.

Как и отмечали выше, система состоит из двух сателлитов и сабвуфера. Корпус выполнен из МФД черного цвета.

От центрального модуля к колонкам идут по два кабеля. Один из них отвечает за передачу звука, а второй за подсветку. Если подсветка не требуется, его можно не подключать.

Синяя заполняющая подсветка по всей площади излучателей. Выглядит футуристично. Плюс поддерживается общий тренд с внедрением компонентов в разные компоненты ПК.

По центру основного блока островок с LED-дисплеем, на нем выводится актуальная техническая информация в зависимости от текущего режима воспроизведения.

Периметр этого дисплея с механическими кнопками управления. Они гармонично дополняют общий внешний вид SVEN MS-2085.

Установлен 145 мм низкочастотный излучатель. Мощность 30 Вт. Он дополнен фазоинвертором на боковой грани. Не перекрывается при близком расположении к стене.

На тыльной стороне панель портов ввода/вывода. Тут AUX входы и выходы на сателлит, выход на внешнюю радиоантенну, а также выходы для подключения кабеля питания подсветки.

Сбоку выведен полноразмерный USB для подключения флешки с аудиотреками. Также есть слот для карты памяти формата SD.

Отдельная линия, отвечающая за подсветку, как показала практика эксплуатации, исключила дополнительные наводки, которые мы встречали сразу в целом ряде акустических систем.

Блок питания у акустики встроенный. Есть отдельный механический тумблер питания.

Два сателлита выполнены в схожей стилистике. Лицевая сторона защищена металлической сеткой.

Тесты

Оснащены они динамиками диаметром 70 мм. Мощность каждой 15 Вт.ПК или ноутбук можно подключить аудиокабелем или по Bluetooth, второй вариант позволит удалить кабели с рабочего стола. Но если система используется для игр, в шутерах беспроводной канал уступает по скорости кабелю. Также к системе мы подключали смартфон, медиаплеер Apple TV 4K 2021 и консоль PlayStation 5. Соединение было стабильное. Радиус до 10 метров.

Помимо этого, есть встроенный FM-тюнер с внешней антенной. Качество его приема при эксплуатации в городе и пригороде отличное. Также доступен встроенный mp3-плеер, считывающий треки с флешки или карты памяти.

Тест колонок SVEN MS-2085

Итоги

У системы есть большой запас по громкости. При выходе примерно на уровень 70% заметен насыщенный бас, звучащий на уровень выше, чем в системах формата 2.0. Детализированная середина и смещение акцента по верхним частотам на нижнюю часть спектра. Наиболее эффектно звучат динамичные композиции. Отлично показала себя в блокбастерах, современных сериалах и играх.SVEN MS-2085 – акустика формата 2.1 с высоким качеством звука и встроенной подсветкой без наводок при ее работе. Ее можно эксплуатировать с настольными ПК, ноутбуками, медиаплеерами, телевизорами, смартфонами и планшетами, консолями, а также в качестве самостоятельной мультимедийной системы.