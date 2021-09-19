Обзор SVEN MS-2085. Сочная и яркая акустика 2.1 с Bluetooth и FM

Акустическая система SVEN MS-2085 позволяет играть в игры, смотреть фильмы и слушать музыку. Поддерживается актуальный набор источников воспроизведения, включая Bluetooth и FM-радио. Выполнена в формате 2.1, из интересного также отмечается светодиодная подсветка у сателлитов и сабвуфера.

SVEN MS-2085

Средняя стоимость – 6999 рублей.

Комплектация

SVEN MS-2085

Оформление коробки, характерное для игровых девайсов этого производителя. Вся информация по характеристикам и особенностям работы нанесена на русском языке. Комплект включает AUX-кабель, внешнюю антенну для радио, пульт ДУ с батарейками, руководство пользователя и инструкцию.

SVEN MS-2085

SVEN MS-2085 обзор

Внешний вид

Комплектный пульт управления включает набор клавиш для быстрого переключения между источниками воспроизведения, управления громкостью, переключения треков и отключения подсветки.

SVEN MS-2085

Его наличие позволяет не тянуться к набору клавиш, размещенному в центральной зоне сабвуфера.

SVEN MS-2085

Актуально с учетом того, что чаще всего центральный блок размещается на полу и к нему не нужно будет тянуться. Также большее количество клавиш на нем дает доступ к целому ряду опций управления в один клик.

SVEN MS-2085

Как и отмечали выше, система состоит из двух сателлитов и сабвуфера. Корпус выполнен из МФД черного цвета.

SVEN MS-2085

От центрального модуля к колонкам идут по два кабеля. Один из них отвечает за передачу звука, а второй за подсветку. Если подсветка не требуется, его можно не подключать.

SVEN MS-2085

Синяя заполняющая подсветка по всей площади излучателей. Выглядит футуристично. Плюс поддерживается общий тренд с внедрением компонентов в разные компоненты ПК.

SVEN MS-2085

По центру основного блока островок с LED-дисплеем, на нем выводится актуальная техническая информация в зависимости от текущего режима воспроизведения.

SVEN MS-2085

Периметр этого дисплея с механическими кнопками управления. Они гармонично дополняют общий внешний вид SVEN MS-2085.

SVEN MS-2085

Установлен 145 мм низкочастотный излучатель. Мощность 30 Вт. Он дополнен фазоинвертором на боковой грани. Не перекрывается при близком расположении к стене.

SVEN MS-2085

На тыльной стороне панель портов ввода/вывода. Тут AUX входы и выходы на сателлит, выход на внешнюю радиоантенну, а также выходы для подключения кабеля питания подсветки.

SVEN MS-2085

Сбоку выведен полноразмерный USB для подключения флешки с аудиотреками. Также есть слот для карты памяти формата SD.

SVEN MS-2085

Отдельная линия, отвечающая за подсветку, как показала практика эксплуатации, исключила дополнительные наводки, которые мы встречали сразу в целом ряде акустических систем.

SVEN MS-2085

Блок питания у акустики встроенный. Есть отдельный механический тумблер питания.

SVEN MS-2085

Два сателлита выполнены в схожей стилистике. Лицевая сторона защищена металлической сеткой.

SVEN MS-2085

Оснащены они динамиками диаметром 70 мм. Мощность каждой 15 Вт.

Тесты

ПК или ноутбук можно подключить аудиокабелем или по Bluetooth, второй вариант позволит удалить кабели с рабочего стола. Но если система используется для игр, в шутерах беспроводной канал уступает по скорости кабелю. Также к системе мы подключали смартфон, медиаплеер Apple TV 4K 2021 и консоль PlayStation 5. Соединение было стабильное. Радиус до 10 метров.

SVEN MS-2085

Помимо этого, есть встроенный FM-тюнер с внешней антенной. Качество его приема при эксплуатации в городе и пригороде отличное. Также доступен встроенный mp3-плеер, считывающий треки с флешки или карты памяти.

SVEN MS-2085

У системы есть большой запас по громкости. При выходе примерно на уровень 70% заметен насыщенный бас, звучащий на уровень выше, чем в системах формата 2.0. Детализированная середина и смещение акцента по верхним частотам на нижнюю часть спектра. Наиболее эффектно звучат динамичные композиции. Отлично показала себя в блокбастерах, современных сериалах и играх.

Тест колонок SVEN MS-2085

Итоги

SVEN MS-2085 – акустика формата 2.1 с высоким качеством звука и встроенной подсветкой без наводок при ее работе. Ее можно эксплуатировать с настольными ПК, ноутбуками, медиаплеерами, телевизорами, смартфонами и планшетами, консолями, а также в качестве самостоятельной мультимедийной системы.
Комментарии и отзывы SVEN MS-2085
Sony представила беспроводной динамик SRS-NB10 с микрофоном...
Sony представила беспроводной динамик SRS-NB10 с микрофономБеспроводной динамик с микрофон Sony SRS-NB10 призван обеспечить комфорт и здоровье пользователю благодар...
Sony представила беспроводную акустику LSPX-S3 с объемным зв...
Sony представила беспроводную акустику LSPX-S3 с объемным звSony представила беспроводной динамик LSPX-S3 с уникальным дизайном, отличающийся от стандартных колонок....
Представлена настольная акустика Creative T60...
Представлена настольная акустика Creative T60Creative Technology объявляет о выпуске компактной настольной акустической Hi-Fi стереосистемы Creative T...
JBL представила обновленные колонки для вечеринок PartyBox 1...
JBL представила обновленные колонки для вечеринок PartyBox 1В рамках осенней онлайн-презентации HARMAN ExPLORE 2021 были представлены колонки JBL PartyBox 110 и JBL ...
Обзор SVEN SPS-614. Полочная акустика 2.0 с беспроводным и п...
Обзор SVEN SPS-614. Полочная акустика 2.0 с беспроводным и пФормат акустики 2.0 является наиболее распространённым при выборе решения для вывода звука с настольного ...
SVEN PS-290 - портативная колонка по доступной цене...
SVEN PS-290 - портативная колонка по доступной ценеХорошая музыка способна порадовать нас в любое время и в любой ситуации. Но для этого устройство для ее в...
AKG представила микрофон за 99 долларов для стримеров...
AKG представила микрофон за 99 долларов для стримеровТеперь у вас будет лучший выбор доступных микрофонов, если вы захотите начать прямую трансляцию или запис...
Sonos объявил о выпуске нового саундбара Beam (Gen 2) с Dolb...
Sonos объявил о выпуске нового саундбара Beam (Gen 2) с DolbSonos Beam (Gen 2) с новым захватывающим звуком и поддержкой Dolby Atmos. Новый саундбар Beam обеспечивае...
Обзор HIPER Retro L. Винтажная портативная колонкаОбзор HIPER Retro L. Винтажная портативная колонка
Обзор HYUNDAI H-PAC500. Портативная колонка с TWSОбзор HYUNDAI H-PAC500. Портативная колонка с TWS
Обзор CREATIVE BT-W3. USB адаптер Bluetooth 5.0 с aptX HDОбзор CREATIVE BT-W3. USB адаптер Bluetooth 5.0 с aptX HD
Обзор HIPER Protey. Портативная колонка для пляжа и дачиОбзор HIPER Protey. Портативная колонка для пляжа и дачи
Лучшая компьютерная акустика. Razer NommoЛучшая компьютерная акустика. Razer Nommo
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor