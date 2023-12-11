Продвинутая игровая 2.1 акустика. Обзор SVEN MS-312…

Комплект включает металлические кронштейны, антенну для радиоприемника, аудиокабель, пульт ДУ и батарейки, пользовательский мануал и руководство пользователя. Упакована в коробку с яркой полиграфией.
Выполнены они в общей стилистике. Это корпус из МДФ черного цвета и лицевой панели из глянцевого пластика. У центрального элемента в акустической группе интересное внешнее исполнение, когда часть динамика закрывается декоративной панелью внешнего отверстия фазоинвертора.
При этом мембрана низкочастотного 92 мм динамика сабфувера с RGB-подсветкой, заполняющей всю ее площадь. Выше находится LED-дисплей и шесть механических кнопок, используемых для управления воспроизведением, громкостью и переключением источников воспроизведения.
Также в комплекте у SVEN MS-312 есть пульт ДУ, дублирующий как кнопки с лицевой панели, так и включающий цифровую клавиатуру, упрощающую настройку радиостанций, а также управление эквалайзером.
На обратной стороне находятся разъемы для подключения сателлитов, вход для внешней антенны. Поворотный усилитель баса, а также механический тумблер питания.
Корпус сателлитов меньше по габаритам. Длина кабеля позволит разместить их на удалении друг от друга и от сабвуфера. На лицевой их стороне излучатель диаметром 70 мм. Для них в комплекте предусмотрели металлические кронштейны, которые можно будет использовать для монтажа на стену.
Также система оснащена встроенным MP3-плеером, считывающим данные с USB-накопителя, разъем для которого находится на правой грани. Работа плеера была проверена с накопителем объемом 64 Гбайт. А установив внешнюю проводную антенну, можно будет без помех принимать сигнал радиостанций в FM-радиостанции.
Суммарная мощность 40 Вт. В отличие от систем формата 2.0, тут в звуковой сцене выделяется объемный бас, при этом часть спектра со средними и высокими частотами не «зажимается». Отлично подходит для игр, фильмов и сериалов, а также прослушивания современной музыки.