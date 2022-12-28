Обзор SVEN PS-160. Яркая и сочная портативная колонка с защитой от воды

Сегодня детально рассмотрим компактную портативную колонку SVEN PS-160 с защитой от воды уровня IPX5. Помимо этого тут есть многоцветная интерактивная подсветка, FM-радио, встроенный плеер со слотом для карты памяти и USB, возможность объединения двух колонок в стереопару.

SVEN PS-160

Приобрести можно за 2000 рублей. Уже доступна для покупки в ключевых магазинах.

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением системы и данными по техническим характеристикам. Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN PS-160

Внешний вид

Выполнен в корпусе цилиндрической формы, боковая часть которой обтянута плотной тканью с сеткой. Остальная часть прорезинена.

SVEN PS-160

На верхней грани выступающий бортик и на основании здесь пассивный излучатель, периметр которого подсвечиваемый и логотип бренда в центре. Это яркая RGB-подсветка, играющая в такт воспроизводимой музыке. Также для экономии заряда ее можно отключить.

SVEN PS-160

На боковой грани кнопки управления, включающей традиционный набор из кнопки включения, переключения режимов, изменения громкости и переключения треков, постановки воспроизведения на паузу.

SVEN PS-160

Разъемы у SVEN PS-160 скрываются под заглушкой. Тут microUSB для проведения зарядки, аудиоразъем, слот для microSD карточки и полноразмерный USB.

SVEN PS-160

На боковой грани ушко под ремешок с ним ее можно удобно перехватить в руке, зафиксировать на лямке рюкзака или ремне.

SVEN PS-160

Как и отмечали вначале, корпус не боится воды. Она не повредится при прослушивании музыки под дождем или снегом, брать ее на природу или пляж.

SVEN PS-160

Тесты

Поддерживает разные источники воспроизведения, при чем можно использовать как внешнюю акустику для смартфона, планшета или других устройств с Bluetooth и аудиоразъемом, а также самостоятельную акустическую систему с FM-радио и MP3-плеером.

SVEN PS-160

Опробовали все режимы работы. Беспроводное соединение в SVEN PS-160 с возможностью объединения двух в стереопару (TWS). Аудиокабель в свою очередь может использоваться как для передачи звука, так и использования в качестве антенны для FM-радио. Размещенные здесь слот для карты памяти microSD и USB связаны со встроенным MP3-плеером, считывающим аудиофайлы в популярных форматах с накопителя.

SVEN PS-160

За воспроизведение в ней отвечают два активных динамика диаметром 45 мм с мощностью по 6 Вт каждый и пассивный излучатель. Звук достаточно объемный и звонкий для тех габаритов, в которых она выполнена, есть басы. Подходит для воспроизведение современной и динамичной музыки.

SVEN PS-160

Установлен в них аккумулятор с емкостью 1200 мАч, которого на средней громкости хватает в среднем на 7 часов воспроизведения без подсветки и 6.5 часов с работающей подсветкой.

Итоги

SVEN PS-160 – яркая и сочная портативная колонка с защитой от воды, поддерживающая проводной и беспроводной способ передачи звука, а также FM-тюнер и MP3-плеер. Живой звук, хорошие показатели автономной работы, RGB-подсветка в такт музыки.
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