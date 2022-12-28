Обзор SVEN PS-160. Яркая и сочная портативная колонка с защитой от воды

Сегодня детально рассмотрим компактную портативную колонку SVEN PS-160 с защитой от воды уровня IPX5. Помимо этого тут есть многоцветная интерактивная подсветка, FM-радио, встроенный плеер со слотом для карты памяти и USB, возможность объединения двух колонок в стереопару.

Комплектация

Приобрести можно за 2000 рублей. Уже доступна для покупки в ключевых магазинах.Коробка из плотного картона с изображением системы и данными по техническим характеристикам. Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен в корпусе цилиндрической формы, боковая часть которой обтянута плотной тканью с сеткой. Остальная часть прорезинена.

На верхней грани выступающий бортик и на основании здесь пассивный излучатель, периметр которого подсвечиваемый и логотип бренда в центре. Это яркая RGB-подсветка, играющая в такт воспроизводимой музыке. Также для экономии заряда ее можно отключить.

На боковой грани кнопки управления, включающей традиционный набор из кнопки включения, переключения режимов, изменения громкости и переключения треков, постановки воспроизведения на паузу.

Разъемы у SVEN PS-160 скрываются под заглушкой. Тут microUSB для проведения зарядки, аудиоразъем, слот для microSD карточки и полноразмерный USB.

На боковой грани ушко под ремешок с ним ее можно удобно перехватить в руке, зафиксировать на лямке рюкзака или ремне.

Как и отмечали вначале, корпус не боится воды. Она не повредится при прослушивании музыки под дождем или снегом, брать ее на природу или пляж.

Тесты

Поддерживает разные источники воспроизведения, при чем можно использовать как внешнюю акустику для смартфона, планшета или других устройств с Bluetooth и аудиоразъемом, а также самостоятельную акустическую систему с FM-радио и MP3-плеером.

Опробовали все режимы работы. Беспроводное соединение в SVEN PS-160 с возможностью объединения двух в стереопару (TWS). Аудиокабель в свою очередь может использоваться как для передачи звука, так и использования в качестве антенны для FM-радио. Размещенные здесь слот для карты памяти microSD и USB связаны со встроенным MP3-плеером, считывающим аудиофайлы в популярных форматах с накопителя.

За воспроизведение в ней отвечают два активных динамика диаметром 45 мм с мощностью по 6 Вт каждый и пассивный излучатель. Звук достаточно объемный и звонкий для тех габаритов, в которых она выполнена, есть басы. Подходит для воспроизведение современной и динамичной музыки.

Итоги

Установлен в них аккумулятор с емкостью 1200 мАч, которого на средней громкости хватает в среднем на 7 часов воспроизведения без подсветки и 6.5 часов с работающей подсветкой.SVEN PS-160 – яркая и сочная портативная колонка с защитой от воды, поддерживающая проводной и беспроводной способ передачи звука, а также FM-тюнер и MP3-плеер. Живой звук, хорошие показатели автономной работы, RGB-подсветка в такт музыки.