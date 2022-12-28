Обзор SVEN PS-160. Яркая и сочная портативная колонка с защитой от воды

Приобрести можно за 2000 рублей. Уже доступна для покупки в ключевых магазинах.
На верхней грани выступающий бортик и на основании здесь пассивный излучатель, периметр которого подсвечиваемый и логотип бренда в центре. Это яркая RGB-подсветка, играющая в такт воспроизводимой музыке. Также для экономии заряда ее можно отключить.
На боковой грани кнопки управления, включающей традиционный набор из кнопки включения, переключения режимов, изменения громкости и переключения треков, постановки воспроизведения на паузу.
Разъемы у SVEN PS-160 скрываются под заглушкой. Тут microUSB для проведения зарядки, аудиоразъем, слот для microSD карточки и полноразмерный USB.
На боковой грани ушко под ремешок с ним ее можно удобно перехватить в руке, зафиксировать на лямке рюкзака или ремне.
Как и отмечали вначале, корпус не боится воды. Она не повредится при прослушивании музыки под дождем или снегом, брать ее на природу или пляж.
Опробовали все режимы работы. Беспроводное соединение в SVEN PS-160 с возможностью объединения двух в стереопару (TWS). Аудиокабель в свою очередь может использоваться как для передачи звука, так и использования в качестве антенны для FM-радио. Размещенные здесь слот для карты памяти microSD и USB связаны со встроенным MP3-плеером, считывающим аудиофайлы в популярных форматах с накопителя.
За воспроизведение в ней отвечают два активных динамика диаметром 45 мм с мощностью по 6 Вт каждый и пассивный излучатель. Звук достаточно объемный и звонкий для тех габаритов, в которых она выполнена, есть басы. Подходит для воспроизведение современной и динамичной музыки.
Установлен в них аккумулятор с емкостью 1200 мАч, которого на средней громкости хватает в среднем на 7 часов воспроизведения без подсветки и 6.5 часов с работающей подсветкой.