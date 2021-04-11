Обзор SVEN PS-205. Портативная колонка с защитой от воды

Затянувшаяся зима сдала позиции и уже в скором времени нас ждет лето с возможностью проводить много времени на улице. Изучаемая сейчас портативная акустическая система SVEN PS-205 позволит прослушивать музыку на улице, на природе и даже на пляже. Ее корпус защищен от попадания воды и пыли, предлагается поддержка разных источников звука.

SVEN PS-205

К моменту публикации ее продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 3 000 рублей.

SVEN PS-205 обзор

Комплектация

Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке, оформленной в фирменной стилистике. Приведено описание особенностей и ключевые характеристики.

SVEN PS-205

Внешний вид

По габаритам она немногим больше 0.5 литровой банки газировки. Сама форма с закругленными боковыми гранями позволяет разместить ее в боковом кармане рюкзака или креплении на велосипедной раме.

SVEN PS-205

Большая часть корпуса обтянута тканью с текстурой, улучшающей хват. Одна из граней из прорезиненного пластика.

SVEN PS-205

Интересно оформлены кнопки изменения громкости, это увеличенные в габаритах иконки. Смотрится эффектно и молодежно.

SVEN PS-205

Остальные элементы управления у SVEN PS-205 на боковой грани. Тут под резиновой поверхностью находятся кнопки переключения треков, постановки на паузу и воспроизведения, смены режимов.

SVEN PS-205

Одна из сторон — это крышка, скрывающая панель портов ввода/вывода. Это microUSB, аудиоразъем, полноразмерный USB и слот для карты памяти microSD. Есть отдельный индикатор активности.

SVEN PS-205

Противоположная сторона — фазоинвертор. Центральная его часть хромирована и тут нанесен логотип производителя.

SVEN PS-205

Корпус колонки устойчив к попаданию воды. Его защита соответствует стандарту IPx6. Можно будет брать с собой на пляж и прослушивать музыку под дождем.

SVEN PS-205

Для удобства ношения и повышения надежности фиксации зафиксирован ремешок. Степень обхвата можно регулировать.

SVEN PS-205

Качество сборки у колонки высокое. Выглядит привлекательно. Без кабелей весит 660 граммов. Общий вес 75 × 75 × 203 мм.

Тесты

С модулем беспроводной связи все отлично. SVEN PS-205 оснащен модулем Bluetooth 5.0 с базовым набором кодеков. Есть возможность две такие колонки связать в стерео пару, режим TWS. Мы тестирование проводили с актуальным смартфоном. Проблем в ходе тестов выявлено не было.

SVEN PS-205

Используется два динамика по 6 Вт каждый. Они дополнены фазоинвертором. Звучание у нее понравилось. Акцент в сцене сделан на средние и низкие частоты. Подойдет для современной музыки.

Тест звука SVEN PS-205

Поддерживается воспроизведение музыкальных файлов с карты памяти или флешки. Соответствующие разъемы есть на боковой грани. Оптимальнее будет карта памяти, она не будет отгибать защитную заглушку, сохраняя защиту от попадания воды на разъемы. Есть FM-тюнер с хорошим качеством приема, для его работы нужна установка аудиокабеля, он выступает антенной.

SVEN PS-205

За автономную работу отвечает батарея с емкостью 2400 мАч. Она дает около 5 часов работы на высоких уровнях громкости. Восстановление заряда проходит через microUSB.

Итоги по SVEN PS-205

Золото. Выбор редакции MegaObzorSVEN PS-205 можно рекомендовать тем, кто при не ограничивает эксплуатацию портативной акустикой домом или закрытыми помещениями, наличие в ней защиты IPx6 позволяет наслаждаться музыкой под проливным дождем или под лучами солнца на пляже. Выбор источников сигнала с актуальным модулем Bluetooth, FM-тюнером, MP3-плеером. Хорошие показатели автономной работы и насыщенное звучание.
SVEN PS-205 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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