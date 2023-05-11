Обзор SVEN PS-215. Портативная колонка с защитой от воды

Самое время для выбора портативной колонки, впереди нас ждет возможность проводить больше времени на улице и природе, а изучаемую сегодня колонку SVEN PS-215 можно будет взять еще и на пляж, она не боится брызг воды (защита IPx6). Из особенностей отмечается воспроизведение музыки с флешки и карты памяти, шнурок для переноски и FM-радио.

Комплектация

Комплект включает USB- и аудиокабель, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон. Колонка и комплект упакован в коробку из плотного картона с изображением и данными по характеристикам.

SVEN PS-215 обзор

Внешний вид

У корпуса удобный формат исполнения в виде бочонка, по габаритам сопоставимого с банкой газировки. Свободно размещается в боковом кармане рюкзака или держателе под питьевую бутылку на раме велосипеда.

Если сюда еще добавить ремешок, позволяющий зафиксировать колонку на крючке, ремне или перехватить рукой то продумали даже мелочи, упрощающие эксплуатацию.

Боковая часть корпуса обтянута плотной тканью. Приятно тактильно, практично и хорошо смотрится с учетом того это не дорогая акустика.

Интересно исполнены боковые кнопки управления, выполненные в виде габаритных и ярко-красных символов «+» и «–». Остальная группа находится на верхней грани.

Весь этот набор позволяет владельцу SVEN PS-215 полноценно управлять как беспроводным воспроизведением, но и встроенным MP3-плеером и FM-тюнером.

Для предотвращения попадания воды в разъемы они расположены под защитной резиновой заглушкой. Набор здесь включает USB-C, полноразмерный USB, аудиоразъем и слот для карты памяти формата microSD.

На нижней грани ножки, обеспечивающие устойчивое размещение в горизонтальном положении. Тут находится пассивный излучатель с логотипом бренда в центре.

Тесты

Динамиков на борту два, диаметром 45 мм с частотным диапазоном от 100 до 20000 Гц. Мощность каждого 6 Вт, суммарная 12 Вт.SVEN PS-215 поддерживает проводное и беспроводное подключение с помощью модуля Bluetooth. Проверили оба варианта, проблем в работе выявлено не было. Комплектный аудиокабель используется также как внешняя антенна для FM-тюнера. В условиях города и пригорода демонстрировала хорошее качество приема. При этом выбранные радиостанции можно будет сохранить в памяти после проведения сканирования с быстрым переключением между ними.

С учетом поддержки считывания аудиофайлов с карты памяти или флешки, можно будет заранее записать библиотеку треков и воспроизводить их без необходимости задействования смартфона. А если брать в расчет наличие видеозащиты оптимальным в качестве накопителя выбрать карту памяти, ее установка не мешает плотному прилеганию заглушки разъемов.

Звуковая сцена у нее динамичная и живая, есть заметное смещение акцента на средние и низкие частоты. Отлично подойдет под танцевальную и современную музыку. Есть эффект объемного звучания, с запасом по громкости тоже все в порядке.

Встроенного в них аккумулятора с емкостью 2400 мАч хватает на 10 часов беспрерывного воспроизведения. Для зарядки используется распространённый USB-C.

Итоги

SVEN PS-215 –портативная колонка, выполненная в корпусе с защитой от воды и поддерживающие воспроизведение музыки со съемного накопителя, а также оснащенная FM-тюнером. С учетом стоимости в 2900 рублей, станет отличным выбором для повседневной эксплуатации вне дома.