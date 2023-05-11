Обзор SVEN PS-215. Портативная колонка с защитой от воды

Если сюда еще добавить ремешок, позволяющий зафиксировать колонку на крючке, ремне или перехватить рукой то продумали даже мелочи, упрощающие эксплуатацию.
Боковая часть корпуса обтянута плотной тканью. Приятно тактильно, практично и хорошо смотрится с учетом того это не дорогая акустика.
Интересно исполнены боковые кнопки управления, выполненные в виде габаритных и ярко-красных символов «+» и «–». Остальная группа находится на верхней грани.
Весь этот набор позволяет владельцу SVEN PS-215 полноценно управлять как беспроводным воспроизведением, но и встроенным MP3-плеером и FM-тюнером.
Для предотвращения попадания воды в разъемы они расположены под защитной резиновой заглушкой. Набор здесь включает USB-C, полноразмерный USB, аудиоразъем и слот для карты памяти формата microSD.
На нижней грани ножки, обеспечивающие устойчивое размещение в горизонтальном положении. Тут находится пассивный излучатель с логотипом бренда в центре.
Динамиков на борту два, диаметром 45 мм с частотным диапазоном от 100 до 20000 Гц. Мощность каждого 6 Вт, суммарная 12 Вт.
С учетом поддержки считывания аудиофайлов с карты памяти или флешки, можно будет заранее записать библиотеку треков и воспроизводить их без необходимости задействования смартфона. А если брать в расчет наличие видеозащиты оптимальным в качестве накопителя выбрать карту памяти, ее установка не мешает плотному прилеганию заглушки разъемов.
Звуковая сцена у нее динамичная и живая, есть заметное смещение акцента на средние и низкие частоты. Отлично подойдет под танцевальную и современную музыку. Есть эффект объемного звучания, с запасом по громкости тоже все в порядке.
Встроенного в них аккумулятора с емкостью 2400 мАч хватает на 10 часов беспрерывного воспроизведения. Для зарядки используется распространённый USB-C.