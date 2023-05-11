Обзор SVEN PS-215. Портативная колонка с защитой от воды

Самое время для выбора портативной колонки, впереди нас ждет возможность проводить больше времени на улице и природе, а изучаемую сегодня колонку SVEN PS-215 можно будет взять еще и на пляж, она не боится брызг воды (защита IPx6). Из особенностей отмечается воспроизведение музыки с флешки и карты памяти, шнурок для переноски и FM-радио.

SVEN PS-215

Комплектация

Комплект включает USB- и аудиокабель, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон. Колонка и комплект упакован в коробку из плотного картона с изображением и данными по характеристикам.

SVEN PS-215

SVEN PS-215 обзор

Внешний вид

У корпуса удобный формат исполнения в виде бочонка, по габаритам сопоставимого с банкой газировки. Свободно размещается в боковом кармане рюкзака или держателе под питьевую бутылку на раме велосипеда.

SVEN PS-215

Если сюда еще добавить ремешок, позволяющий зафиксировать колонку на крючке, ремне или перехватить рукой то продумали даже мелочи, упрощающие эксплуатацию.

SVEN PS-215

Боковая часть корпуса обтянута плотной тканью. Приятно тактильно, практично и хорошо смотрится с учетом того это не дорогая акустика.

SVEN PS-215

Интересно исполнены боковые кнопки управления, выполненные в виде габаритных и ярко-красных символов «+» и «–». Остальная группа находится на верхней грани.

SVEN PS-215

Весь этот набор позволяет владельцу SVEN PS-215 полноценно управлять как беспроводным воспроизведением, но и встроенным MP3-плеером и FM-тюнером.

SVEN PS-215

Для предотвращения попадания воды в разъемы они расположены под защитной резиновой заглушкой. Набор здесь включает USB-C, полноразмерный USB, аудиоразъем и слот для карты памяти формата microSD.

SVEN PS-215

На нижней грани ножки, обеспечивающие устойчивое размещение в горизонтальном положении. Тут находится пассивный излучатель с логотипом бренда в центре.

SVEN PS-215

Динамиков на борту два, диаметром 45 мм с частотным диапазоном от 100 до 20000 Гц. Мощность каждого 6 Вт, суммарная 12 Вт.

Тесты

SVEN PS-215 поддерживает проводное и беспроводное подключение с помощью модуля Bluetooth. Проверили оба варианта, проблем в работе выявлено не было. Комплектный аудиокабель используется также как внешняя антенна для FM-тюнера. В условиях города и пригорода демонстрировала хорошее качество приема. При этом выбранные радиостанции можно будет сохранить в памяти после проведения сканирования с быстрым переключением между ними.

SVEN PS-215

С учетом поддержки считывания аудиофайлов с карты памяти или флешки, можно будет заранее записать библиотеку треков и воспроизводить их без необходимости задействования смартфона. А если брать в расчет наличие видеозащиты оптимальным в качестве накопителя выбрать карту памяти, ее установка не мешает плотному прилеганию заглушки разъемов.

SVEN PS-215

Звуковая сцена у нее динамичная и живая, есть заметное смещение акцента на средние и низкие частоты. Отлично подойдет под танцевальную и современную музыку. Есть эффект объемного звучания, с запасом по громкости тоже все в порядке.

SVEN PS-215

Встроенного в них аккумулятора с емкостью 2400 мАч хватает на 10 часов беспрерывного воспроизведения. Для зарядки используется распространённый USB-C.

SVEN PS-215

Итоги

SVEN PS-215 –портативная колонка, выполненная в корпусе с защитой от воды и поддерживающие воспроизведение музыки со съемного накопителя, а также оснащенная FM-тюнером. С учетом стоимости в 2900 рублей, станет отличным выбором для повседневной эксплуатации вне дома.
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