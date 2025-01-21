Портативная колонка с беспроводным микрофоном. Обзор SVEN PS-255

Портативные колонки мы изучаем достаточно часто, это популярный тип акустики, неограничивающий пользователя привязкой к розетке, но изучаемая сегодня SVEN PS-255 предлагает уникальную особенность в виде комплектного беспроводного микрофона с функцией караоке. Все это в компактных габаритах, позволяющих носить ее с собой.

Комплектация

Коробка из плотного картона с пластиковой ручки для переноски. Привычное для производителя внешнее оформление с предоставлением подробной информации по техническим характеристикам. Комплект включает USB-кабель, микрофон, батарейки, руководство пользователя, гарантийный талон.

Внешний вид

Основа корпуса из пластика с шероховатым рисунком. Конструкция достаточно прочная. На верхней грани текстурированная поверхность. Предусмотрели тряпичную ручную для переноски.

На левой стороне мягкий фиксатор, используемый для хранения комплектного микрофона. Держится в ней прочно, при движении риск случайного извлечения сведен к минимуму. При этом в тех сценариях когда микрофон не нужен, этот фиксатор не будет мешаться и не ухудшает общий внешний вид.

Лицевая сторона обтянута плотной тканью, за которой находится динамик. В центральной части зона со светодиодной подсветкой. Ниже логотип бренда.

Разместить колонку можно в горизонтальном положении на паре прорезиненных ножках, а также вертикально и для этого на противоположной стороне крепления для микрофона есть противоскользящее покрытие.

Разъемы у SVEN PS-255 под резиновой защитной заглушкой. Тут USB-C, используемый для зарядки встроенного аккумулятора с емкостью 600 мАч, а также USB, поддерживающий подключение флешки с музыкальными треками.

Тесты

На верхней грани панель с шестью механическими кнопками. С помощью них идет управление громкостью, воспроизведением и переключение источников воспроизведения.Микрофон беспроводной. Предустановлен POP-фильтр. На лицевой стороне кнопки включения, отключения передачи голоса, а также управления эхо. Соединяется с колонкой автоматически после включения. Качество исполнения хорошее, а уровень передачи голоса позволит петь караоке с друзьями на природе или даже использовать для небольших любительских вечеринок. При этом звуковую дорожку и треки можно заранее записать на флешку и подключить к колонке. Доступно радио в FM-диапазоне, работающее без подключения внешнего кабеля.

При этом это полноценная портативная колонка с Bluetooth, которую можно соединить со смартфоном или другими устройствами. Стабильное соединение обеспечивается на расстоянии до 10 метров.

Итоги

Установлены пара динамиков с общей мощностью 10 Вт. Для такого компактного размера у нее высокий уровень громкости. Звуковая сцена не перегружена, хорошо звучат современные композиции, динамичная музыка, вокал.SVEN PS-255 – недорогая портативная колонка с беспроводным микрофоном. Подсветка, компактные габариты, ручка для переноски, FM-радио, MP3-плеер с чтением файлов со флешки, зарядка через USB-C.