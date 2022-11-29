Обзор SVEN PS-260. Портативная колонка с яркой подсветкой

Портативная колонка SVEN PS-260 получила оригинальное внешнее исполнение с полупрозрачной боковой поверхностью, за которой скрывается подсвечиваемая основа. Помимо этого, поддерживает беспроводное и проводное соединения, читает мультимедиа файлы с карты памяти и флешки, а также дает возможность прослушивать радиостанции в FM-диапазоне.

SVEN PS-260

Комплектация

Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Поставляется в коробке из плотного картона с изображением системы и данными по техническим характеристикам.

SVEN PS-260

SVEN PS-260 обзор

Внешний вид

Представлена в черном и белом вариантах исполнения. Объединяет их полупрозрачная центральная часть, занимающая основную площадь.

SVEN PS-260

Внутри подсвечиваемый элемент с заполняющей многоцветной подсветкой. Эффектное исполнение, которое хорошо смотрится как в дневное, так и ночное время. Для ее управления есть отдельная кнопка, последовательным нажатием на которую идет смена режимов ее работы, длительным можно выключить, например, для увеличения времени автономной работы. Всего поддерживает 12 режимов работы подсветки.

SVEN PS-260

Помимо этого, есть кнопки для изменения громкости, переключения треков и смены источников воспроизведения.

SVEN PS-260

Под защитной заглушкой у SVEN PS-260 панель портов ввода/вывода, включающая аудиоразъем, гнездо USB-C, слот для карты памяти microSD и полноразмерный USB, а также скрытая кнопка перезагрузки.

SVEN PS-260

На верхнем торце решетка динамика с логотипом бренда по центру. Оснащается 52 мм динамиком с частотой воспроизведения от 120 до 20 000 Гц.

SVEN PS-260

Основание прорезинено. Стоит устойчиво, не вибрирует и не смещается при воспроизведении на высокой громкости.

Тесты

Акустика может подключаться к источнику звука по Bluetooth 5.0 или кабелем, также выступает самостоятельной системой с FM и MP3-плеером. Все источники полноценны и работают без сбоев. Отдельно отметим возможность соединения двух систем, используя технологию TWS.

SVEN PS-260

При относительно небольших габаритах SVEN PS-260 дает хороший запас по громкости. Басы мягкие, без явного перегиба во время воспроизведения. Средние частоты выражены сильнее, чем высокие. Система хорошо справляется с современной музыкой.

SVEN PS-260

У нее относительно компактные габариты и оптимальная форма исполнения, удобно носить в рюкзаке, можно зафиксировать на раме велосипеда или установить на полке дома. Подойдет для прослушивания на природе. Наличие подсветки заметно оживляет внешний вид.

SVEN PS-260

Встроенного аккумулятора с емкостью 2000 мАч у нее хватало на 6 часов воспроизведения с работающей подсветкой и еще примерно час можно добавить, отключив подсветку. Отметим удобство зарядки распространенным типом кабеля.

Итоги

SVEN PS-260 – яркая портативная колонка с поддержкой разных источников воспроизведения. 12 эффектов подсветки, режим объединения в TWS, USB и слот для карты памяти, FM-радио, хорошие показатели автономной работы, возможность использования в качестве ночника в интерьере.
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