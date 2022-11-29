Обзор SVEN PS-260. Портативная колонка с яркой подсветкой…

Портативная колонка SVEN PS-260 получила оригинальное внешнее исполнение с полупрозрачной боковой поверхностью, за которой скрывается подсвечиваемая основа. Помимо этого, поддерживает беспроводное и проводное соединения, читает мультимедиа файлы с карты памяти и флешки, а также дает возможность прослушивать радиостанции в FM-диапазоне.

Комплектация

Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Поставляется в коробке из плотного картона с изображением системы и данными по техническим характеристикам.

SVEN PS-260 обзор

Внешний вид

Представлена в черном и белом вариантах исполнения. Объединяет их полупрозрачная центральная часть, занимающая основную площадь.

Внутри подсвечиваемый элемент с заполняющей многоцветной подсветкой. Эффектное исполнение, которое хорошо смотрится как в дневное, так и ночное время. Для ее управления есть отдельная кнопка, последовательным нажатием на которую идет смена режимов ее работы, длительным можно выключить, например, для увеличения времени автономной работы. Всего поддерживает 12 режимов работы подсветки.

Помимо этого, есть кнопки для изменения громкости, переключения треков и смены источников воспроизведения.

Под защитной заглушкой у SVEN PS-260 панель портов ввода/вывода, включающая аудиоразъем, гнездо USB-C, слот для карты памяти microSD и полноразмерный USB, а также скрытая кнопка перезагрузки.

На верхнем торце решетка динамика с логотипом бренда по центру. Оснащается 52 мм динамиком с частотой воспроизведения от 120 до 20 000 Гц.

Тесты

Основание прорезинено. Стоит устойчиво, не вибрирует и не смещается при воспроизведении на высокой громкости.Акустика может подключаться к источнику звука по Bluetooth 5.0 или кабелем, также выступает самостоятельной системой с FM и MP3-плеером. Все источники полноценны и работают без сбоев. Отдельно отметим возможность соединения двух систем, используя технологию TWS.

При относительно небольших габаритах SVEN PS-260 дает хороший запас по громкости. Басы мягкие, без явного перегиба во время воспроизведения. Средние частоты выражены сильнее, чем высокие. Система хорошо справляется с современной музыкой.

У нее относительно компактные габариты и оптимальная форма исполнения, удобно носить в рюкзаке, можно зафиксировать на раме велосипеда или установить на полке дома. Подойдет для прослушивания на природе. Наличие подсветки заметно оживляет внешний вид.

Итоги

Встроенного аккумулятора с емкостью 2000 мАч у нее хватало на 6 часов воспроизведения с работающей подсветкой и еще примерно час можно добавить, отключив подсветку. Отметим удобство зарядки распространенным типом кабеля.SVEN PS-260 – яркая портативная колонка с поддержкой разных источников воспроизведения. 12 эффектов подсветки, режим объединения в TWS, USB и слот для карты памяти, FM-радио, хорошие показатели автономной работы, возможность использования в качестве ночника в интерьере.