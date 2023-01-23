Обзор SVEN PS-275. Беспроводная колонка с защитой от брызг воды

Изучаемая сегодня портативная акустика SVEN PS-275 выполнена в корпусе с защитой от воды Ipx5 и может похвастать динамичной RGB подсветкой. Из особенностей выделяют встроенный плеер со слотом для карты памяти и флешки, оснащена встроенным FM-тюнером и позволяет объединить две колонки к одному источнику (TWS).

SVEN PS-275

Комплектация

В комплекте с акустикой идут аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Упаковано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по характеристикам на нескольких языках, включая русский.

SVEN PS-275

SVEN PS-275 обзор

Внешний вид

По форме и габаритам близка к банке газировке. Такое исполнение позволяет удобно разместить ее в боковом кармане рюкзака или в специальном креплении на раме велосипеда.

SVEN PS-275

И для нее это актуально с учетом того, что есть защита от брызг воды и ее можно эксплуатировать на улице или пляже. Панель разъемов здесь под защитной резиновой заглушкой. Она включает USB-C для проведения зарядки, полноразмерный USB, аудиоразъем и слот для карты памяти microSD.

SVEN PS-275

Рядом кнопки, отвечающие за смену режима подсветки и ее отключения, кнопка переключения режимов работы и поиска радиостанций, а также проведение подключения внешнего устройства по Bluetooth.

SVEN PS-275

Дополнен этот набор хромированным регулятором громкости, периметр которого у SVEN PS-275 подсвечивается RGB подсветкой с последовательным изменением цветов.

SVEN PS-275

На передней стороне две клавиши. Это стилизованные стрелки, с помощью которых идет переключение треков и смена радиостанций.

SVEN PS-275

Предусмотрели ремешок, с которым колонку удобно перехватывать рукой или цеплять на крючок. Основная часть площадь корпуса обтянута тканью.

SVEN PS-275

Тесты

Для беспроводного соединения SVEN PS-275 использует Bluetooth с возможностью объединения двух колонок в стереопару, по аналогии с наушниками TWS. Процесс сопряжения традиционный, тесты проводились со смартфоном. Проблем в ходе эксплуатации выявлено не было.

SVEN PS-275

Слушать музыку также можно и без смартфона, записав треки на карту памяти или флешку. Умеет считывать все распространённые аудиоформаты, а также файлы со вложенных папок. Комплектный аудиокабель может в свою очередь использоваться как для подключения источника звука с 3.5мм аудиоразъемом, так и использовать в качестве антенны для FM-тюнера.

SVEN PS-275

За вывод звука отвечают два динамика диаметром 52 мм с мощностью по 6 Вт каждый с частотой воспроизведения от 120 до 20000 Гц, дополненные пассивным излучателем в основании. Качество выводимого звука понравилось, живой и динамичный, отлично подходит под современную и танцевальную музыку. По запасу громкости все в порядке, хватает и для помещения, и для улицы.

SVEN PS-275

Встроенного аккумулятора хватает на 6-7 часов работы, обеспечивает это время батарея с емкостью 2400 мАч. Зарядка проходит через USB-C, поэтому можно будет воспользоваться кабелем и зарядным устройством от смартфона или планшета.

SVEN PS-275

Итоги

SVEN PS-275 – портативная акустика с защитой от брызг воды, актуальным набором разъемов, поддерживающая проводные и беспроводные источники звука. Отличное звучание и качественное исполнение в недорогом ценовом сегменте.
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