Обзор SVEN PS-300. Беспроводная колонка с защитой от воды и живым звуком

Корпус защищен от воды соответствуя требования класса IPX7 и помимо самой его сборки здесь защищены оба разъема, расположенные под защитной заглушкой. Включает этот набор USB-C и аудиоразъем.
Рядом можно обратить внимание на логотип NFC, которая соответствует расположению соответствующей метки используемой для быстрой синхронизации. При этом запустить процесс соединения можно будет и традиционным нажатием на механическую кнопку.
Управлять воспроизведением, переключать треки и изменять громкости с помощью стилизованных кнопок на той же грани.
Металлическое ушко с зафиксированным ремешком, который позволит перехватить SVEN PS-300 на рук или зафиксировать на трубе, ремне, крючке и дереве.
На боковых гранях пассивный излучатель, отвечающим за низкие частоты. Они немного утоплены относительно основной плоскости, предотвращая перекрытие при вертикальном размещении.
Передавать звук на колонку можно проводным через AUX-разъем и беспроводным способом через Bluetooth. Основное время эксплуатировали ее в беспроводном режиме работы, проблем с ним замечено не было. Отметим, что здесь упрощена синхронизация со смартфонами, поддерживающими NFC, достаточно просто соединить крышку с отметкой на боковой грани корпуса.
Оснащена система двумя динамиками диаметром 46 мм с общей мощностью 24 Вт, дополненные пассивными излучателями. Несмотря на компактные габариты у нее хороший запас по максимальной громкости. Выдает живой и насыщенный звук с басами, отлично подходящий под современную музыку. Есть детализация и даже эффект объема.
Полностью заряженного аккумулятора на среднем уровне громкости хватало на 7 часов работы, на максимальном разряжалась через 4 часа. Заряжается через разъем USB-C.