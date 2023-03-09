Обзор SVEN PS-300. Беспроводная колонка с защитой от воды и живым звуком

Готовь сани летом, а портативную колонку весной. Уже скоро сойдет снег и можно будет проводить больше времени на свежем воздухе, а если еще совмещать с прослушиванием любимой музыки делать это будет вдвойне приятнее. Изучаемую сегодня новинку SVEN PS-300 можно брать с собой в походы, на пляж и носить с собой в боковом кармане рюкзака, не боясь выхода из строя при попадании капель дождя, снега и воды.

Комплектация

В комплекте с акустикой идут аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Упаковано все в коробке из плотного картона с изображением системы и данными по техническим характеристикам.

SVEN PS-300 обзор

Внешний вид

Выполнена в виде «бочонка», боковая грань которого с плотной тканевой сеткой, в основе корпуса пластик с матовым покрытием.

Корпус защищен от воды соответствуя требования класса IPX7 и помимо самой его сборки здесь защищены оба разъема, расположенные под защитной заглушкой. Включает этот набор USB-C и аудиоразъем.

Рядом можно обратить внимание на логотип NFC, которая соответствует расположению соответствующей метки используемой для быстрой синхронизации. При этом запустить процесс соединения можно будет и традиционным нажатием на механическую кнопку.

Управлять воспроизведением, переключать треки и изменять громкости с помощью стилизованных кнопок на той же грани.

Металлическое ушко с зафиксированным ремешком, который позволит перехватить SVEN PS-300 на рук или зафиксировать на трубе, ремне, крючке и дереве.

Тесты

На боковых гранях пассивный излучатель, отвечающим за низкие частоты. Они немного утоплены относительно основной плоскости, предотвращая перекрытие при вертикальном размещении.

Передавать звук на колонку можно проводным через AUX-разъем и беспроводным способом через Bluetooth. Основное время эксплуатировали ее в беспроводном режиме работы, проблем с ним замечено не было. Отметим, что здесь упрощена синхронизация со смартфонами, поддерживающими NFC, достаточно просто соединить крышку с отметкой на боковой грани корпуса.

Оснащена система двумя динамиками диаметром 46 мм с общей мощностью 24 Вт, дополненные пассивными излучателями. Несмотря на компактные габариты у нее хороший запас по максимальной громкости. Выдает живой и насыщенный звук с басами, отлично подходящий под современную музыку. Есть детализация и даже эффект объема.

Полностью заряженного аккумулятора на среднем уровне громкости хватало на 7 часов работы, на максимальном разряжалась через 4 часа. Заряжается через разъем USB-C.

Итоги

SVEN PS-300 – портативная колонка с защитой от воды и длительным временем автономной работы. Проводное и беспроводное подключение, USB-C для зарядки, удобная форма исполнения корпуса, привлекательный внешний вид, NFC для быстрого сопряжения.