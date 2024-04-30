Портативная колонка с защитой от воды. Обзор SVEN PS-315…

На боковой стороне есть ремешок с помощью которого можно будет перехватить колонку в руках, зацепить на ветке дерева или перевязать на ремне.
Большая часть корпуса обтянута металлической сеткой переплетенной с тканью. Общий внешний вид у нее выдержанный.
Сбоку прорезиненная грань с размещенными в ряд механическими кнопками управления, выполненные в виде силуэтов. Помимо традиционного набора для управления воспроизведением и громкостью есть кнопка отвечающая за переключение эффектов подсветки.
Подсвечивается у SVEN PS-315 зона на боковой грани. Подсветка заполняет всю площадь пассивного излучателя. Противоположная сторона используется как опора для вертикального размещения, при этом разместить ее можно и горизонтально.
Для предотвращения попадания воды, под заглушкой располагаются полноразмерный USB, слот для карты памяти microSD, аудиоразъем и USB-C.
При это поддерживает проводное подключение аудиокабелем, беспроводное по Bluetooth. Есть возможность объединения двух таких колонок в стереопару (TWS). Соединение стабильное, использовали ее как со смартфоном, так и ноутбуком.
Верхних частот в меру, басы звуковую сцену не перегружают. Средние частоты выражены слабее. В целом колонка выдает звук хорошего качества. Подходит под воспроизведение музыки различных жанров, аудиокниг и просмотра фильмов. Громкость достаточная для комфортного прослушивания. Есть микрофон, который можно использовать для громкой связи или отправки команд голосовому помощнику.
Встроенный аккумулятор с емкостью 2000 мАч и его на среднем уровне громкости хватает на 4.5 часа. Восстановление заряда проходит через распространённый тип разъема – USB-C. Полный цикл зарядки занимает 2 часа.