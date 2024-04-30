Портативная колонка с защитой от воды. Обзор SVEN PS-315…

Изучаемая сегодня колонка SVEN PS-315 может эксплуатироваться не только в помещении, но и на природе, пляже и улице. Ее корпус защищен от дождя и брызг воды, соответствуя классу защиты IPx6. Оснащена акустика динамиками 45 мм и пассивными излучателями, общая мощность 20 Вт.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона на гранях которой описаны особенности исполнения и технические характеристики. Комплект включает двухсторонний аудиокабель,USB-С кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус в форме цилиндра, сопоставим по габаритам с питьевой бутылкой. И такая форма позволяет размещать его в боковом кармане рюкзака.

На боковой стороне есть ремешок с помощью которого можно будет перехватить колонку в руках, зацепить на ветке дерева или перевязать на ремне.

Большая часть корпуса обтянута металлической сеткой переплетенной с тканью. Общий внешний вид у нее выдержанный.

Сбоку прорезиненная грань с размещенными в ряд механическими кнопками управления, выполненные в виде силуэтов. Помимо традиционного набора для управления воспроизведением и громкостью есть кнопка отвечающая за переключение эффектов подсветки.

Подсвечивается у SVEN PS-315 зона на боковой грани. Подсветка заполняет всю площадь пассивного излучателя. Противоположная сторона используется как опора для вертикального размещения, при этом разместить ее можно и горизонтально.

Для предотвращения попадания воды, под заглушкой располагаются полноразмерный USB, слот для карты памяти microSD, аудиоразъем и USB-C.

Тесты

Это универсальная мультидийная система с выбором источников воспроизведения. Среди них доступен встроенный плеер, который поддерживает считывание аудиофайлов с карты памяти или USB-флешки. Можно заранее записать библиотеку любимой музыки, установить карту и слушать музыку на природе не задействуя смартфон.

При это поддерживает проводное подключение аудиокабелем, беспроводное по Bluetooth. Есть возможность объединения двух таких колонок в стереопару (TWS). Соединение стабильное, использовали ее как со смартфоном, так и ноутбуком.

Верхних частот в меру, басы звуковую сцену не перегружают. Средние частоты выражены слабее. В целом колонка выдает звук хорошего качества. Подходит под воспроизведение музыки различных жанров, аудиокниг и просмотра фильмов. Громкость достаточная для комфортного прослушивания. Есть микрофон, который можно использовать для громкой связи или отправки команд голосовому помощнику.

Итоги

Встроенный аккумулятор с емкостью 2000 мАч и его на среднем уровне громкости хватает на 4.5 часа. Восстановление заряда проходит через распространённый тип разъема – USB-C. Полный цикл зарядки занимает 2 часа.SVEN PS-315 – портативная колонка с защитой от дождя, поддерживающая проводное и беспроводное подключение, встроенный плеер. Удобная форма корпуса с ремешком, зарядка через USB-C, хорошее качество звука, поддержка TWS, микрофон. Проблем и сбоев в ходе тестов обнаружено не было.