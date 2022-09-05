Обзор SVEN PS-340. Портативная колонка с защитой от воды

Тестируемая сегодня портативная акустика SVEN PS-340 ориентирована на меломанов и любителей активного образа жизни. В ней сочетаются эргономичный корпус, защита от воды уровня IPx6, аккумулятор с повышенной емкостью, зоны с подсветкой и пара динамиков общей мощностью 24 Вт. Помимо этого она поддерживает различные источники воспроизведения контента.

Комплектация

Приобрести ее можно за 3 800 рублей.Акустика упакована в коробку из плотного картона с пластиковой ручкой на крышке. На гранях коробки приведены данные по техническим характеристикам и особенностям работы.

Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, ремень, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Форма в виде бочонка, большая часть площади которого обтянута сетчатой тканью. В центре и по краям прорезиненный пластик. Колонка собрана качественно.

Корпус ее не боится брызг воды, капель дождя и снега. Помимо общей защиты корпуса, разъемы у нее скрываются под защитной заглушкой, кнопки прорезинены.

Набор портов включает полноразмерный USB и USB-C, используемый для проведения зарядки. Последний станет большим плюсом в общем удобстве эксплуатации, не нужно будет брать дополнительный тип кабеля, подойдет тот, что заряжает смартфоны, планшеты и ультрабуки.

Панель управления включает семь кнопок управления. С помощью них проводится включение/выключение, изменение громкости, сопряжение и настройка TWS-режима, переключение треков, поиск радиостанций, активируется голосовой помощник.

В этой же зоне у SVEN PS-340 индикатор заряда батареи с шагом отображения в 25%.

Два динамика диаметром 70 мм мощностью по 12 Вт каждый дополнены пассивными излучателями, выведенными по краям.

Периметр этих излучателей с многоцветной подсветкой. Она не управляемая, цвета последовательно сменяют друг друга, заметно преображает внешний вид системы.

На верхней грани корпуса металлические ушки для карабина. В комплекте владелец получает плечевой ремешок, позволяющий носить ее с собой и эксплуатировать на открытом воздухе.

Тесты

SVEN PS-340 поддерживает проводное и беспроводное подключение к источнику звука. Это аудиокабель или Bluetooth. У нее есть встроенный плеер, распознающий популярные музыкальные форматы файлов, считывает с внешнего диска или флешки, а также встроенный FM-тюнер с диапазоном частот российских операторов.

Все они работали корректно, сбоев замечено не было. Беспроводное соединение с кодеком SBC. Поддерживается возможность объединения двух таких колонок в стереопару (TWS).

Отлично звучит танцевальная музыка. Есть выраженные басы и достаточная детализация по верхним частотам. Запаса по громкости хватает как для эксплуатации, в квартире, так и для организации вечеринки на открытом воздухе.

Итоги

За автономную работу акустики отвечает аккумулятор с емкостью 3500 мАч. На практике получали 8-9 часов беспрерывного прослушивания музыки. Можно совместить прослушивание музыки с проведением зарядки.SVEN PS-340 – портативная акустическая система с поддержкой различных источников контента, живым звучанием с басами, многоцветной подсветкой и защищенным от воды корпусом. Молодежный стиль, удобный плечевой ремень, хорошие показатели автономной работы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".