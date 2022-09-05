Обзор SVEN PS-340. Портативная колонка с защитой от воды

Тестируемая сегодня портативная акустика SVEN PS-340 ориентирована на меломанов и любителей активного образа жизни. В ней сочетаются эргономичный корпус, защита от воды уровня IPx6, аккумулятор с повышенной емкостью, зоны с подсветкой и пара динамиков общей мощностью 24 Вт. Помимо этого она поддерживает различные источники воспроизведения контента.

SVEN PS-340

Приобрести ее можно за 3 800 рублей.

Комплектация

Акустика упакована в коробку из плотного картона с пластиковой ручкой на крышке. На гранях коробки приведены данные по техническим характеристикам и особенностям работы.

SVEN PS-340

Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, ремень, руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN PS-340

Внешний вид

Форма в виде бочонка, большая часть площади которого обтянута сетчатой тканью. В центре и по краям прорезиненный пластик. Колонка собрана качественно.

SVEN PS-340

Корпус ее не боится брызг воды, капель дождя и снега. Помимо общей защиты корпуса, разъемы у нее скрываются под защитной заглушкой, кнопки прорезинены.

SVEN PS-340

Набор портов включает полноразмерный USB и USB-C, используемый для проведения зарядки. Последний станет большим плюсом в общем удобстве эксплуатации, не нужно будет брать дополнительный тип кабеля, подойдет тот, что заряжает смартфоны, планшеты и ультрабуки.

SVEN PS-340

Панель управления включает семь кнопок управления. С помощью них проводится включение/выключение, изменение громкости, сопряжение и настройка TWS-режима, переключение треков, поиск радиостанций, активируется голосовой помощник.

SVEN PS-340

В этой же зоне у SVEN PS-340 индикатор заряда батареи с шагом отображения в 25%.

SVEN PS-340

Два динамика диаметром 70 мм мощностью по 12 Вт каждый дополнены пассивными излучателями, выведенными по краям.

SVEN PS-340

Периметр этих излучателей с многоцветной подсветкой. Она не управляемая, цвета последовательно сменяют друг друга, заметно преображает внешний вид системы.

SVEN PS-340

На верхней грани корпуса металлические ушки для карабина. В комплекте владелец получает плечевой ремешок, позволяющий носить ее с собой и эксплуатировать на открытом воздухе.

SVEN PS-340

Тесты

SVEN PS-340

SVEN PS-340 поддерживает проводное и беспроводное подключение к источнику звука. Это аудиокабель или Bluetooth. У нее есть встроенный плеер, распознающий популярные музыкальные форматы файлов, считывает с внешнего диска или флешки, а также встроенный FM-тюнер с диапазоном частот российских операторов.

SVEN PS-340

Все они работали корректно, сбоев замечено не было. Беспроводное соединение с кодеком SBC. Поддерживается возможность объединения двух таких колонок в стереопару (TWS).

SVEN PS-340

Отлично звучит танцевальная музыка. Есть выраженные басы и достаточная детализация по верхним частотам. Запаса по громкости хватает как для эксплуатации, в квартире, так и для организации вечеринки на открытом воздухе.

SVEN PS-340

За автономную работу акустики отвечает аккумулятор с емкостью 3500 мАч. На практике получали 8-9 часов беспрерывного прослушивания музыки. Можно совместить прослушивание музыки с проведением зарядки.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorSVEN PS-340 – портативная акустическая система с поддержкой различных источников контента, живым звучанием с басами, многоцветной подсветкой и защищенным от воды корпусом. Молодежный стиль, удобный плечевой ремень, хорошие показатели автономной работы.
SVEN PS-340 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Creative представила звуковую панель Stage Air V2…
Компания Creative Technology объявила о выпуске нового саундбара Creative Stage Air V2. …
Стартовали продажи премиальных плееров Sony Walkman с ОС And…
Компания Sony начала продажи двух премиальных плееров Walkman — NW-WM1ZM2 и NW-WM1AM2. Обе модели разрабо…
Громкоговоритель Zebronics ZEB-BT800RUF представлен в Индии…
Zebronics выпустила на индийский рынок громкоговоритель ZEB-BT800RUF. …
Обзор GMNG OK-600. Продвинутая акустика 2.0 для игр…
Акустика формата 2.0 является наиболее распространённой при эксплуатации с ноутбуком и компьютером. Она д…
Обзор Defender Boomer 20. Недорогой портативный бумбокс…
Встречи с друзьями, вечеринки на открытом воздухе, дачный отдых или шашлыки с семьей – это только малая ч…
Компания Zebronics выпустила саундбар ZEB-Juke Bar 4050…
Компания Zebronics объявила о выпуске саундбара ZEB-Juke Bar 4050. …
Обзор Creative T60. Акустика 2.0 с BasXPort, Clear Dialog и …
Акустические системы формата 2.0 являются самыми популярными при выборе под ПК и ноутбуки. Они не требуют…
Представлен цифровой аудиоплеер HiBy RS2 для ценителей музык…
Компания HiBy выпустила на рынок новый цифровой аудиоплеер HiBy RS2 основанный на собственной аудиоархите…
Обзор Creative T60. Акустика 2.0 с BasXPort, Clear Dialog и Surround от Sound BlasterОбзор Creative T60. Акустика 2.0 с BasXPort, Clear Dialog и Surround от Sound Blaster
Обзор Digma S-19. Недорогая портативная колонка с FM и MP3Обзор Digma S-19. Недорогая портативная колонка с FM и MP3
Обзор Creative Sound Blaster X4. Внешняя звуковая карта с Super X-FiОбзор Creative Sound Blaster X4. Внешняя звуковая карта с Super X-Fi
Обзор SVEN SRP-100. Портативный радиоприемник с часами и будильникомОбзор SVEN SRP-100. Портативный радиоприемник с часами и будильником
Обзор Genius USB SoundBar 100. Недорогой саундбарОбзор Genius USB SoundBar 100. Недорогой саундбар
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor