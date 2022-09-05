Обзор SVEN PS-340. Портативная колонка с защитой от воды

Приобрести ее можно за 3 800 рублей.
Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, ремень, руководство пользователя и гарантийный талон.
Корпус ее не боится брызг воды, капель дождя и снега. Помимо общей защиты корпуса, разъемы у нее скрываются под защитной заглушкой, кнопки прорезинены.
Набор портов включает полноразмерный USB и USB-C, используемый для проведения зарядки. Последний станет большим плюсом в общем удобстве эксплуатации, не нужно будет брать дополнительный тип кабеля, подойдет тот, что заряжает смартфоны, планшеты и ультрабуки.
Панель управления включает семь кнопок управления. С помощью них проводится включение/выключение, изменение громкости, сопряжение и настройка TWS-режима, переключение треков, поиск радиостанций, активируется голосовой помощник.
В этой же зоне у SVEN PS-340 индикатор заряда батареи с шагом отображения в 25%.
Два динамика диаметром 70 мм мощностью по 12 Вт каждый дополнены пассивными излучателями, выведенными по краям.
Периметр этих излучателей с многоцветной подсветкой. Она не управляемая, цвета последовательно сменяют друг друга, заметно преображает внешний вид системы.
На верхней грани корпуса металлические ушки для карабина. В комплекте владелец получает плечевой ремешок, позволяющий носить ее с собой и эксплуатировать на открытом воздухе.
SVEN PS-340 поддерживает проводное и беспроводное подключение к источнику звука. Это аудиокабель или Bluetooth. У нее есть встроенный плеер, распознающий популярные музыкальные форматы файлов, считывает с внешнего диска или флешки, а также встроенный FM-тюнер с диапазоном частот российских операторов.
Все они работали корректно, сбоев замечено не было. Беспроводное соединение с кодеком SBC. Поддерживается возможность объединения двух таких колонок в стереопару (TWS).
Отлично звучит танцевальная музыка. Есть выраженные басы и достаточная детализация по верхним частотам. Запаса по громкости хватает как для эксплуатации, в квартире, так и для организации вечеринки на открытом воздухе.
За автономную работу акустики отвечает аккумулятор с емкостью 3500 мАч. На практике получали 8-9 часов беспрерывного прослушивания музыки. Можно совместить прослушивание музыки с проведением зарядки.