Обзор SVEN PS-360. Беспроводная колонка для улицы и дома…

Комплект включает ремень, USB-кабель, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Габариты – золотая середина для тех кто эксплуатирует колонку как на улице, так и дома. Вес 1900 граммов, носить с собой на прогулки будет незатруднительно.
Под ручкой сгруппирован набор кнопок, отвечающих за управление воспроизведением, громкостью, переключением источников воспроизведения. Нажимаются с небольшим усилием, исключая случайное нажатие во время ношения. В этой же зоне находится четырехзонный индикатор, отображающий заряд аккумулятора.
Лицевая сторона с металлической сеткой в центре логотип бренда. Вся площадь подложки под этой сеткой с динамической RGB-подсветкой.
Работающая подсветка заметно преображает внешний вид системы. У SVEN PS-360 есть несколько эффектов, среди которых переливание, пульсация и ритмичный в такт воспроизводимой музыки. Доступна возможность ее полного отключения.
По краям корпуса находятся пассивные излучатели диаметром 80 мм. Они отвечают за улучшение воспроизведения низких частот.
Разъемы скрываются под защитной силиконовой заглушкой. Набор включает вход для микрофона (аудиоджек 6.3 мм), полноразмерный USB, AUX (аудиоджек 3.5 мм), USB-C, скрытая кнопка перезагрузки.
На основании две продольные прорезиненные ножки, предотвращающие скольжение и снижающие вибрацию.
Беспроводной модуль поддерживает кодеки SBC и AAC. Дальность стабильного соединения до 10 метров. К одному устройству можно подключить две такие колонки, объединив их в стереопару (TWS).
Система корректно считывает аудиофайлы в расширениях MP3 и WAV, распознавая без проблем файлы во вложенных папках и с кириллическими символами. FM-тюнер может работать с внутренней антенной, а также подключив аудиокабель он будет выступать в качестве внешней антенны. В условиях города был продемонстрирован хороший уровень приема.
Оснащена колонка динамиками 80 мм, мощностью 12 Вт каждый и суммарной мощностью в 24 Вт. Частотный диапазон воспроизведения от 60 до 20 000 Гц. Отлично воспроизводит динамичную и современную музыку с хорошо различимой серединой, звонкими высокими частотами и насыщенными басами. Громкости тут хватит и для организации небольшой вечеринки на открытом воздухе.
На борту аккумулятор с емкостью 3000 мАч, который на среднем уровне громкости с работающей подсветкой давал около 8 часов беспрерывного воспроизведения. Зарядка проходит через актуальный разъем USB-C.