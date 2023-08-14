Обзор SVEN PS-360. Беспроводная колонка для улицы и дома

Изучаемая сегодня портативная колонка SVEN PS-360 выполнена в корпусе с защитой от воды (IPX5). Из особенностей отмечены выбор источников воспроизведения контента, ремень для переноски, динамическая отключаемая RGB-подсветка, возможность подключения двух колонок к одному источнику звука.

SVEN PS-360

Комплектация

На гранях коробки приведены изображения демонстрирующие работу подсветки, вариантов эксплуатации и подробные данные по техническим характеристикам.

SVEN PS-360

Комплект включает ремень, USB-кабель, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN PS-360

SVEN PS-360 обзор

Внешний вид

На верхней грани колонки ручка с широким хватом, позволяющая удобно переносить ее с места на место. По краям у ручки ушки, используемые для фиксации комплектного наплечного ремня.

SVEN PS-360

Габариты – золотая середина для тех кто эксплуатирует колонку как на улице, так и дома. Вес 1900 граммов, носить с собой на прогулки будет незатруднительно.

SVEN PS-360

Под ручкой сгруппирован набор кнопок, отвечающих за управление воспроизведением, громкостью, переключением источников воспроизведения. Нажимаются с небольшим усилием, исключая случайное нажатие во время ношения. В этой же зоне находится четырехзонный индикатор, отображающий заряд аккумулятора.

SVEN PS-360

Лицевая сторона с металлической сеткой в центре логотип бренда. Вся площадь подложки под этой сеткой с динамической RGB-подсветкой.

SVEN PS-360

Работающая подсветка заметно преображает внешний вид системы. У SVEN PS-360 есть несколько эффектов, среди которых переливание, пульсация и ритмичный в такт воспроизводимой музыки. Доступна возможность ее полного отключения.

SVEN PS-360

По краям корпуса находятся пассивные излучатели диаметром 80 мм. Они отвечают за улучшение воспроизведения низких частот.

SVEN PS-360

Разъемы скрываются под защитной силиконовой заглушкой. Набор включает вход для микрофона (аудиоджек 6.3 мм), полноразмерный USB, AUX (аудиоджек 3.5 мм), USB-C, скрытая кнопка перезагрузки.

SVEN PS-360

На основании две продольные прорезиненные ножки, предотвращающие скольжение и снижающие вибрацию.

SVEN PS-360

Тесты

SVEN PS-360 не просто беспроводная колонка, а целый мультимедийный центр, предоставляющий пользователю выбор из источников воспроизведения контента. Помимо Bluetooth, есть передача звука аудиокабелем, встроенный MP3, FM-тюнер и отдельно отметим подключение микрофона для караоке.

SVEN PS-360

Беспроводной модуль поддерживает кодеки SBC и AAC. Дальность стабильного соединения до 10 метров. К одному устройству можно подключить две такие колонки, объединив их в стереопару (TWS).

SVEN PS-360

Система корректно считывает аудиофайлы в расширениях MP3 и WAV, распознавая без проблем файлы во вложенных папках и с кириллическими символами. FM-тюнер может работать с внутренней антенной, а также подключив аудиокабель он будет выступать в качестве внешней антенны. В условиях города был продемонстрирован хороший уровень приема.

SVEN PS-360

Оснащена колонка динамиками 80 мм, мощностью 12 Вт каждый и суммарной мощностью в 24 Вт. Частотный диапазон воспроизведения от 60 до 20 000 Гц. Отлично воспроизводит динамичную и современную музыку с хорошо различимой серединой, звонкими высокими частотами и насыщенными басами. Громкости тут хватит и для организации небольшой вечеринки на открытом воздухе.

SVEN PS-360

На борту аккумулятор с емкостью 3000 мАч, который на среднем уровне громкости с работающей подсветкой давал около 8 часов беспрерывного воспроизведения. Зарядка проходит через актуальный разъем USB-C.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorSVEN PS-360 – портативная колонка для улицы, природы и дома с защитой от воды, яркой подсветкой, живым звучанием и выбором между беспроводными, проводными и встроенными источниками воспроизведения контента. Проблем и сбоев в ходе длительной эксплуатации выявлено не было.
SVEN PS-360 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Обзор HYUNDAI H-RCL221. Радиобудильник для спальни, кухни и …
Сегодня у нас в центре внимания будут радиочасы с FM-тюнером HYUNDAI H-RCL221. С распространением планшет…
Обзор SVEN SPS-576. Акустика 2.0 с Bluetooth…
Изучаемые сегодня колонки формата 2.0 от SVEN получают питание по USB и поддерживают беспроводную передач…
Обзор SVEN 340. Беспроводные 2.0 колонки для ноутбука, планш…
Изучаемые сегодня колонки SVEN 340 оптимизированы для использования с ноутбуком и планшетом. Эта акустика…
Обзор SVEN PS-770. Портативная колонка для вечеринок на прир…
Если речь идет про портативную акустику, то чаще всего это решения, сопоставимые по габаритам с банкой га…
Обзор SVEN PS-360. Беспроводная колонка для улицы и дома…
Изучаемая сегодня портативная колонка SVEN PS-360 выполнена в корпусе с защитой от воды (IPX5). Из особен…
Обзор GMNG OK-703. Hi-Fi акустика для ПК и ноутбукаОбзор GMNG OK-703. Hi-Fi акустика для ПК и ноутбука
Обзор SVEN PS-275. Беспроводная колонка с защитой от брызг водыОбзор SVEN PS-275. Беспроводная колонка с защитой от брызг воды
Обзор BBK BTA604. Стильная портативная колонка с MP3, FM и BluetoothОбзор BBK BTA604. Стильная портативная колонка с MP3, FM и Bluetooth
Обзор Rombica Mysound Kitty 2C. Портативная колонка для детей и подростков с плееромОбзор Rombica Mysound Kitty 2C. Портативная колонка для детей и подростков с плеером
Обзор Яндекс Станция 2. По-настоящему умная колонка для домаОбзор Яндекс Станция 2. По-настоящему умная колонка для дома
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor