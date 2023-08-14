Обзор SVEN PS-360. Беспроводная колонка для улицы и дома…

Изучаемая сегодня портативная колонка SVEN PS-360 выполнена в корпусе с защитой от воды (IPX5). Из особенностей отмечены выбор источников воспроизведения контента, ремень для переноски, динамическая отключаемая RGB-подсветка, возможность подключения двух колонок к одному источнику звука.

Комплектация

На гранях коробки приведены изображения демонстрирующие работу подсветки, вариантов эксплуатации и подробные данные по техническим характеристикам.

Комплект включает ремень, USB-кабель, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN PS-360 обзор

Внешний вид

На верхней грани колонки ручка с широким хватом, позволяющая удобно переносить ее с места на место. По краям у ручки ушки, используемые для фиксации комплектного наплечного ремня.

Габариты – золотая середина для тех кто эксплуатирует колонку как на улице, так и дома. Вес 1900 граммов, носить с собой на прогулки будет незатруднительно.

Под ручкой сгруппирован набор кнопок, отвечающих за управление воспроизведением, громкостью, переключением источников воспроизведения. Нажимаются с небольшим усилием, исключая случайное нажатие во время ношения. В этой же зоне находится четырехзонный индикатор, отображающий заряд аккумулятора.

Лицевая сторона с металлической сеткой в центре логотип бренда. Вся площадь подложки под этой сеткой с динамической RGB-подсветкой.

Работающая подсветка заметно преображает внешний вид системы. У SVEN PS-360 есть несколько эффектов, среди которых переливание, пульсация и ритмичный в такт воспроизводимой музыки. Доступна возможность ее полного отключения.

По краям корпуса находятся пассивные излучатели диаметром 80 мм. Они отвечают за улучшение воспроизведения низких частот.

Разъемы скрываются под защитной силиконовой заглушкой. Набор включает вход для микрофона (аудиоджек 6.3 мм), полноразмерный USB, AUX (аудиоджек 3.5 мм), USB-C, скрытая кнопка перезагрузки.

На основании две продольные прорезиненные ножки, предотвращающие скольжение и снижающие вибрацию.

Тесты

SVEN PS-360 не просто беспроводная колонка, а целый мультимедийный центр, предоставляющий пользователю выбор из источников воспроизведения контента. Помимо Bluetooth, есть передача звука аудиокабелем, встроенный MP3, FM-тюнер и отдельно отметим подключение микрофона для караоке.

Беспроводной модуль поддерживает кодеки SBC и AAC. Дальность стабильного соединения до 10 метров. К одному устройству можно подключить две такие колонки, объединив их в стереопару (TWS).

Система корректно считывает аудиофайлы в расширениях MP3 и WAV, распознавая без проблем файлы во вложенных папках и с кириллическими символами. FM-тюнер может работать с внутренней антенной, а также подключив аудиокабель он будет выступать в качестве внешней антенны. В условиях города был продемонстрирован хороший уровень приема.

Оснащена колонка динамиками 80 мм, мощностью 12 Вт каждый и суммарной мощностью в 24 Вт. Частотный диапазон воспроизведения от 60 до 20 000 Гц. Отлично воспроизводит динамичную и современную музыку с хорошо различимой серединой, звонкими высокими частотами и насыщенными басами. Громкости тут хватит и для организации небольшой вечеринки на открытом воздухе.

Итоги

На борту аккумулятор с емкостью 3000 мАч, который на среднем уровне громкости с работающей подсветкой давал около 8 часов беспрерывного воспроизведения. Зарядка проходит через актуальный разъем USB-C.SVEN PS-360 – портативная колонка для улицы, природы и дома с защитой от воды, яркой подсветкой, живым звучанием и выбором между беспроводными, проводными и встроенными источниками воспроизведения контента. Проблем и сбоев в ходе длительной эксплуатации выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".