Обзор SVEN PS-415. Компактный бумбокс с караоке

В рамках «Лаборатории» мы уже изучали бумбоксы SVEN с высокой мощностью акустики и предлагающие выбор источников воспроизведения, включая караоке. Тестируемая сегодня колонка SVEN PS-415 совмещает эти преимущества но в компактном формате и с хорошими показателями автономной работы.

SVEN PS-415

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 2 690 рублей.

SVEN PS-415 обзор

Комплектация

Упакован в коробку с ручкой для переноски. На обратной ее стороне описаны основные преимущества. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон, USB-кабель и аудиокабель.

SVEN PS-415

Внешний вид

Изначально продумали вопрос удобства переноски. В верхней части широкая ручка вдоль всей длины.

SVEN PS-415

Под ручкой расположены восемь механических кнопок управления. Маркировка на самих клавишах. Нажимаются с небольшим усилием.

SVEN PS-415

Рядом с переходом на фронтальную сторону символьно-цифровой дисплей. С помощью него можно контролировать текущие параметры воспроизведения и активный источник сигнала.

SVEN PS-415

Панель портов ввода/вывода у SVEN PS-415 включает слот для карты памяти microSD, USB-разъем, гнездо для микрофона, аудиоразъем. Зарядка проводится через microUSB, упрощая поиск источник питания для восстановления заряда. Есть механический тумблер питания.

SVEN PS-415

С каждого из двух краев пассивный излучатель. Стилизация в виде реактора.

SVEN PS-415

На фронтальной панели пара динамиков, защищенных металлической сеткой. Вся площадь подсвечивается.

SVEN PS-415

Несколько эффектов и разные цвета. Подсветка может мигать в такт воспроизводимой музыке.

SVEN PS-415

Основным материалом выступает пластик черного цвета. Сборка проведена качественно. Весит в районе 1 килограмма.

SVEN PS-415

На основании две ножки с нанесенным резиновыми уплотнителями. Предполагается только горизонтальная установка.

Тесты

SVEN PS-415 предлагает сразу несколько источников сигнала как беспроводных, так и проводных. Отдельно отметим встроенный плеер, считывающий файлы с USB-флешки или карты памяти. Определяет последовательно и воспроизводит списком. Переключать можно с помощью клавиш на крышке.

SVEN PS-415

Есть FM-тюнер. Для улучшения качества приема можно подключить аудиокабель, выступающий антенной. Этот же кабель можно подключить к ноутбуку или компьютеру. Отдельный разъем для микрофона с функцией караоке.

Актуальный модуль Bluetooth для беспроводного подключения со стабильной дальностью до 10 метров. За воспроизведение в них отвечают два динамика по 6 Вт каждый. Частотный диапазон от 100 до 20 000 Гц. Хорошо выраженный бас. Живой и насыщенный звук.

Тест звука SVEN PS-415

Встроенный аккумулятор с емкостью 1500 мАч дает около 6 часов работы на высоких уровнях громкости. На восстановление уйдет 2 часа. Процесс зарядки можно будет совместить с прослушиванием.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorSVEN PS-415 – портативная колонка в формате компактного бумбокса. Встроенный плеер с USB и картой памяти, FM-тюнер, Bluetooth, проводной источник сигнала, микрофон с функцией караоке. Подсветка с различными эффектами, удобная ручка для переноски, хорошие показатели автономной работы.
SVEN PS-415 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы SVEN PS-415
Новости:
Обзор HIPER Retro L. Винтажная портативная колонка

Тестируемая сегодня портативная колонка HIPER Retro L выполнена в винтажном стиле. Помимо этого она предл...
Обзор SVEN PS-415. Компактный бумбокс с караоке

В рамках «Лаборатории» мы уже изучали бумбоксы SVEN с высокой мощностью акустики и предлагающие выбор ист...
Обзор TELEFUNKEN TF-PS2302. Портативный музыкальный центр

Тестируемый сегодня музыкальный центр TELEFUNKEN TF-PS2302 предлагает выбор источников воспроизведения, п...
Обзор SVEN MS-2080. Универсальная акустика 2.1

Тестируемая сегодня акустическая система SVEN MS-2080 формата 2.1 выступает универсальной домашней акусти...
Беспроводная колонка Huawei Sound выпущена за 276$

Китайская компания выпустила Huawei Sound с четырьмя динамиками, которой предлагает 360-градусный объемны...
Обзор SVEN PS-415. Компактный бумбокс с караокеОбзор SVEN PS-415. Компактный бумбокс с караоке
Лучшие умные часы. OPPO Watch 46ммЛучшие умные часы. OPPO Watch 46мм
Обзор TrendVision X3. Быстросъемный видеорегистратор с GPS и Wi-FiОбзор TrendVision X3. Быстросъемный видеорегистратор с GPS и Wi-Fi
Обзор A4Tech Bloody W90 Max. Игровая мышка с дополнительными режимами стрельбыОбзор A4Tech Bloody W90 Max. Игровая мышка с дополнительными режимами стрельбы
Обзор Nebula Mars II Pro. Портативный проектор со встроенной акустикой и AndroidОбзор Nebula Mars II Pro. Портативный проектор со встроенной акустикой и Android
Объектив Sigma 28-75mm FE готов к выходу...
Объектив Sigma 28-75mm FE готов к выходуСетевые источники сообщают о том, что японская компания Sigma готовит к выпуску новый светосильный зум-об...
Передняя часть флагманского смартфона ZT...
Передняя часть флагманского смартфона ZTПосле официального подтверждения даты выпуска флагманских смартфонов ZTE Axon 30 Series, компания ZTE опу...
Xiaomi Mi 11 для мирового рынка выйдет с...
Xiaomi Mi 11 для мирового рынка выйдет сXiaomi анонсировала свой флагманский смартфон Mi 11 для мировых рынков. Телефон был анонсирован еще в дек...
Просочились характеристики и рендеры Mot...
Просочились характеристики и рендеры MotВ сети просочились утечки, которые раскрывают характеристики и изображения будущего смартфона Moto G20. ...
Обзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-...
Обзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-Если до 2020 года микрофоны чаще всего приобретались под профессиональное использование с записью аудиодо...
OPPO раскрыла график глобального обновле...
OPPO раскрыла график глобального обновлеВ своем твите OPPO Global поделилась планом развертывания обновления Global ColorOS 11 на март. ...
Обзор Creative Sound Blaster JAM V2. Луч...
Обзор Creative Sound Blaster JAM V2. ЛучВ уже далеком 2015 году мы проводили тестирование беспроводных наушников ...
Samsung раскрыла дизайн Galaxy F62...
Samsung раскрыла дизайн Galaxy F62Компания Samsung опубликовала официальное изображения смартфона Galaxy F62, который будет официально пред...
Обзор GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX. Тесты ...
Обзор GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX. Тесты Несмотря на то что материнские платы на чипсете Z590 появились возможность приобрести еще с февраля, раск...
Samsung Galaxy S21 оказался успешнее Gal...
Samsung Galaxy S21 оказался успешнее Gal Компания Samsung отчиталась об успехах флагманских смартфонов Galaxy S21, которые были выпущены в начал...
Samsung Galaxy Tab S6 Lite получит апдей...
Samsung Galaxy Tab S6 Lite получит апдейКомпания Samsung достаточно активно обновляет свои относительно свежие устройства до более современной ве...
Характеристики realme 8 слили в сеть...
Характеристики realme 8 слили в сетьRealme недавно подтвердила, что будет использовать 108-мегапиксельную камеру Samsung HM2 в грядущего флаг...
Обзор STARWIND SBMM1224. Хлебопечка для большой семьиОбзор STARWIND SBMM1224. Хлебопечка для большой семьи
Обзор Fractal Design Meshify 2 Compact (FD-C-MES2C-04). Компактный, холодный и тихий корпусОбзор Fractal Design Meshify 2 Compact (FD-C-MES2C-04). Компактный, холодный и тихий корпус
Обзор AORUS WATERFORCE X 280. Жидкостное охлаждение c LCD-дисплеем и креплением Intel LGA 1700Обзор AORUS WATERFORCE X 280. Жидкостное охлаждение c LCD-дисплеем и креплением Intel LGA 1700
Обзор Razer Basilisk Ultimate (RZ01-03170100-R3G1). Лучшая беспроводная мышка для игрОбзор Razer Basilisk Ultimate (RZ01-03170100-R3G1). Лучшая беспроводная мышка для игр
Обзор Mercusys MR50G. Быстрый и недорогой двухдиапазонный роутерОбзор Mercusys MR50G. Быстрый и недорогой двухдиапазонный роутер
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:

2006-2021 © MegaObzor