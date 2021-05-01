Обзор SVEN PS-415. Компактный бумбокс с караоке

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 2 690 рублей.
SVEN PS-415 обзор
КомплектацияУпакован в коробку с ручкой для переноски. На обратной ее стороне описаны основные преимущества. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон, USB-кабель и аудиокабель.
Внешний видИзначально продумали вопрос удобства переноски. В верхней части широкая ручка вдоль всей длины.
Под ручкой расположены восемь механических кнопок управления. Маркировка на самих клавишах. Нажимаются с небольшим усилием.
Рядом с переходом на фронтальную сторону символьно-цифровой дисплей. С помощью него можно контролировать текущие параметры воспроизведения и активный источник сигнала.
Панель портов ввода/вывода у SVEN PS-415 включает слот для карты памяти microSD, USB-разъем, гнездо для микрофона, аудиоразъем. Зарядка проводится через microUSB, упрощая поиск источник питания для восстановления заряда. Есть механический тумблер питания.
С каждого из двух краев пассивный излучатель. Стилизация в виде реактора.
На фронтальной панели пара динамиков, защищенных металлической сеткой. Вся площадь подсвечивается.
Несколько эффектов и разные цвета. Подсветка может мигать в такт воспроизводимой музыке.
Основным материалом выступает пластик черного цвета. Сборка проведена качественно. Весит в районе 1 килограмма.
На основании две ножки с нанесенным резиновыми уплотнителями. Предполагается только горизонтальная установка.
ТестыSVEN PS-415 предлагает сразу несколько источников сигнала как беспроводных, так и проводных. Отдельно отметим встроенный плеер, считывающий файлы с USB-флешки или карты памяти. Определяет последовательно и воспроизводит списком. Переключать можно с помощью клавиш на крышке.
Есть FM-тюнер. Для улучшения качества приема можно подключить аудиокабель, выступающий антенной. Этот же кабель можно подключить к ноутбуку или компьютеру. Отдельный разъем для микрофона с функцией караоке.
Актуальный модуль Bluetooth для беспроводного подключения со стабильной дальностью до 10 метров. За воспроизведение в них отвечают два динамика по 6 Вт каждый. Частотный диапазон от 100 до 20 000 Гц. Хорошо выраженный бас. Живой и насыщенный звук.
Тест звука SVEN PS-415Встроенный аккумулятор с емкостью 1500 мАч дает около 6 часов работы на высоких уровнях громкости. На восстановление уйдет 2 часа. Процесс зарядки можно будет совместить с прослушиванием.
ИтогиSVEN PS-415 – портативная колонка в формате компактного бумбокса. Встроенный плеер с USB и картой памяти, FM-тюнер, Bluetooth, проводной источник сигнала, микрофон с функцией караоке. Подсветка с различными эффектами, удобная ручка для переноски, хорошие показатели автономной работы.
SVEN PS-415 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".