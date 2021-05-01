Обзор SVEN PS-415. Компактный бумбокс с караоке

В рамках «Лаборатории» мы уже изучали бумбоксы SVEN с высокой мощностью акустики и предлагающие выбор источников воспроизведения, включая караоке. Тестируемая сегодня колонка SVEN PS-415 совмещает эти преимущества но в компактном формате и с хорошими показателями автономной работы.

SVEN PS-415 обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 2 690 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с ручкой для переноски. На обратной ее стороне описаны основные преимущества. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон, USB-кабель и аудиокабель.

Внешний вид

Изначально продумали вопрос удобства переноски. В верхней части широкая ручка вдоль всей длины.

Под ручкой расположены восемь механических кнопок управления. Маркировка на самих клавишах. Нажимаются с небольшим усилием.

Рядом с переходом на фронтальную сторону символьно-цифровой дисплей. С помощью него можно контролировать текущие параметры воспроизведения и активный источник сигнала.

Панель портов ввода/вывода у SVEN PS-415 включает слот для карты памяти microSD, USB-разъем, гнездо для микрофона, аудиоразъем. Зарядка проводится через microUSB, упрощая поиск источник питания для восстановления заряда. Есть механический тумблер питания.

С каждого из двух краев пассивный излучатель. Стилизация в виде реактора.

На фронтальной панели пара динамиков, защищенных металлической сеткой. Вся площадь подсвечивается.

Несколько эффектов и разные цвета. Подсветка может мигать в такт воспроизводимой музыке.

Основным материалом выступает пластик черного цвета. Сборка проведена качественно. Весит в районе 1 килограмма.

Тесты

На основании две ножки с нанесенным резиновыми уплотнителями. Предполагается только горизонтальная установка.SVEN PS-415 предлагает сразу несколько источников сигнала как беспроводных, так и проводных. Отдельно отметим встроенный плеер, считывающий файлы с USB-флешки или карты памяти. Определяет последовательно и воспроизводит списком. Переключать можно с помощью клавиш на крышке.

Тест звука SVEN PS-415

Есть FM-тюнер. Для улучшения качества приема можно подключить аудиокабель, выступающий антенной. Этот же кабель можно подключить к ноутбуку или компьютеру. Отдельный разъем для микрофона с функцией караоке.Актуальный модуль Bluetooth для беспроводного подключения со стабильной дальностью до 10 метров. За воспроизведение в них отвечают два динамика по 6 Вт каждый. Частотный диапазон от 100 до 20 000 Гц. Хорошо выраженный бас. Живой и насыщенный звук.

Итоги

Встроенный аккумулятор с емкостью 1500 мАч дает около 6 часов работы на высоких уровнях громкости. На восстановление уйдет 2 часа. Процесс зарядки можно будет совместить с прослушиванием.SVEN PS-415 – портативная колонка в формате компактного бумбокса. Встроенный плеер с USB и картой памяти, FM-тюнер, Bluetooth, проводной источник сигнала, микрофон с функцией караоке. Подсветка с различными эффектами, удобная ручка для переноски, хорошие показатели автономной работы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".