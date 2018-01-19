Обзор SVEN PS-420. Лучшая беспроводная колонка до 2500 рублей

В сегменте недорогой беспроводной акустики, наиболее сбалансированными решениями являются колонки от компании SVEN. Мы уже могли убедиться в этом на основе длительного опыта тестирования акустики в рамках «Лаборатории». Сегодня продолжая изучение модельной линейки, мы поделимся опытом «бумбокса» SVEN PS-420, являющийся упрощенной версией SVEN PS-460. Ключевое отличие между ними заключается в мощности, 12 Вт против 18 Вт.
К моменту публикации беспроводная колонка уже находится в широком доступе в российских магазинах. Список предложений представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
SVEN PS-420 обзор
КомплектацияПоставляется SVEN PS-420 в коробке из плотного картона с подробными данными по техническим характеристикам. Внутри она дополнительно зафиксирована вставками для предотвращения повреждений при транспортировке.
Комплект включает USB-кабель, аудиокабель, набор технической документации.
Внешний видВизуально SVEN PS-420 напоминает классические бумбоксы, пользующиеся популярностью 10-20 годами ранее, но с более компактными габаритами.
Есть удобная ручка для ношения колонки на улице или переноски с места на место. Основная часть площади поверхности корпуса с софт-тач покрытием.
Пара 6 Вт динамика закрыты металлической сеткой. Расположены они с фронтальной стороны. По краям корпуса выведено по одному пассивному излучателю, улучшающие звучание низких частот.
Элементы управления сосредоточены на верхней грани. С помощью них можно переключать настройки эквалайзера, выбирать источник звука, изменять громкость, менять каналы, ставить трек на паузу и воспроизведение.
Информация выводится на компактный монохромный дисплей. Это самостоятельная система, не зависящая от смартфона. Здесь Bluetooth выступает только одним из вариантов источника контента.
Разъемы сосредоточены на тыльной панели. Пользователю доступны AUX-вход, полноразмерный USB, слот для карты памяти microSD. Есть механический выключатель, разъем microUSB, используемый для зарядки.
Собрана SVEN PS-420 добротно с запасом прочности. Придраться можно к подверженности загрязнению следами пальцев в ходе эксплуатации.
Снизу предусмотрена пара ножек с резиновыми накладками, обеспечивающими устойчивое расположение на ровной поверхности.
Общие габариты системы составляют 120 х 320 х 156 мм при весе в 1 килограмм.
ТестыТестируемая колонка предлагает несколько вариантов источника воспроизведения. Часть разъемов автоматически определяют подключенный девайс, среди них USB, слот для карты памяти и AUX. Накопители должны быть отформатированы в файловой системе FAT 32. Определяются треки популярных аудиоформатов, вложенные в папки, но читаются они как общий массив файлов.
Поддерживается Bluetooth, дальность подключения до 10 метров. Связь стабильная, проблем с подключением не возникает. После успешного сопряжения дальнейшее подключение будет проходить автоматически.
Мощности пары встроенных динамиков достаточно для прослушивания музыки в комнате или на природе. При выходе на максимальные уровне постороннего шума не замечено. Высокие частоты выраженные, небольшой провал в среднечастотном диапазоне и приятные низкие частоты. Есть эффект объемного звучания. В целом это универсальное решение для прослушивания разножанровой музыки. Подойдет и для просмотра фильмов.
Встроенной батарейки с емкостью 1800 мАч хватает практически на сутки автономной работы на среднем уровне громкости. На максимальной громкости это примерно 9-10 часов. С учетом возможности зарядки с помощью обычного USB-кабеля, её можно смело брать в длительные походы. На восстановление заряда после полной разрядки уходит примерно 2 часа.
В завершении отметим наличие встроенного FM-модуля, который в условиях мегаполиса продемонстрировал хорошее качество приема.