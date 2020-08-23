Обзор SVEN PS-435. Портативная колонка для дачи и вечеринок на природе

Не так давно компания SVEN пополнила линейку портативной акустики сразу несколькими моделями, предлагающими высокую мощность динамиков, поддержку разных источников сигнала и несколько режимов подсветки. Сегодня мы изучим на примере SVEN PS-435, являющейся одно из самых компактных среди вариантов, ориентированных на организацию вечеринок на даче и природе.

SVEN PS-435 обзор

Средняя стоимость на момент публикации составляет 3 380 рублей.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Комплект включает пульт ДУ, пару мизинчиковых батареек, аудиокабель и USB-кабель, инструкцию и гарантийный талон. Собрано все в коробке с традиционным оформлением. На боковых гранях подробно описаны характеристики этой системы.

Внешний вид

Корпус выполнен из черного пластика. В верхней части предусмотрена удобная ручка для транспортировки.

Предполагается вертикальное размещение. По форме напоминает ящик под инструменты.

Большая часть лицевой стороны с металлической решеткой, защищающей пару динамиков. Периметр динамиков подсвечивается.

Есть возможность управления цветом. Также подсветка мигает в такт воспроизводимой музыке. Выглядит привлекательно. Между динамиками находится отверстие фазоинвертора. Оно не будет перекрываться пир плотном размещении со стеной.

Группа элементов управления сосредоточена в верхней части. Тут восемь кнопок с маркировкой. Рядом с ними LED-дисплей.

Дополнена она в SVEN PS-435 регулятором на верхнем торце. Здесь же механический тумблер питания. Разъем для подключения микрофона, вход для проводного источника звука.

Для зарядки используется microUSB. Доступны полноразмерный USB и слот для карты памяти формата microSD.

Тесты

Собран корпус добротно. Огрехов не наблюдается.За воспроизведение отвечают два 95 мм динамика. Частота воспроизведения в диапазоне от 100 до 20 000. В звуковой сцене сделан акцент на низкие и средние частоты. Хорошо звучат танцевальная и современная музыка. Доступна корректировка звучания с помощью встроенного эквалайзера. Очень большой запас по громкости.

Тест звучания SVEN PS-435

Для беспроводного соединения используется Bluetooth. Есть возможность подключения двух таких колонок к одному смартфону, обеспечив звучание в паре. Дальность стабильного соединения до 10 метров. Поддерживаются проводные источники сигнала. Записать любимые треки можно на карту памяти, флешку или внешний диск. Считываются все популярные форматы. Управлять воспроизведением можно с помощью кнопок на корпусе или пульта ДУ.

Итоги по SVEN PS-435

Из особенностей отметим разъем под микрофон, позволяющий работать в режиме караоке. Есть FM-тюнер, требующий для корректного приема подключения аудиокабеля. Он выступает в качестве внешней антенны. В условиях мегаполиса обеспечивается хороший уровень приема.SVEN PS-435 – добротная портативная колонка для дачи и природы. Высокая громкость, гнездо под микрофон с караоке, разные источники воспроизведения, эквалайзер, пульт ДУ, подсветка с выбором режимов, длительное время автономной работы, поддержка TWS. Не устроить может отсутствие встроенной антенны для радио.