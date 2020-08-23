Обзор SVEN PS-435. Портативная колонка для дачи и вечеринок на природе

Средняя стоимость на момент публикации составляет 3 380 рублей.
SVEN PS-435 обзорСписок актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияКомплект включает пульт ДУ, пару мизинчиковых батареек, аудиокабель и USB-кабель, инструкцию и гарантийный талон. Собрано все в коробке с традиционным оформлением. На боковых гранях подробно описаны характеристики этой системы.
Внешний видКорпус выполнен из черного пластика. В верхней части предусмотрена удобная ручка для транспортировки.
Предполагается вертикальное размещение. По форме напоминает ящик под инструменты.
Большая часть лицевой стороны с металлической решеткой, защищающей пару динамиков. Периметр динамиков подсвечивается.
Есть возможность управления цветом. Также подсветка мигает в такт воспроизводимой музыке. Выглядит привлекательно. Между динамиками находится отверстие фазоинвертора. Оно не будет перекрываться пир плотном размещении со стеной.
Группа элементов управления сосредоточена в верхней части. Тут восемь кнопок с маркировкой. Рядом с ними LED-дисплей.
Дополнена она в SVEN PS-435 регулятором на верхнем торце. Здесь же механический тумблер питания. Разъем для подключения микрофона, вход для проводного источника звука.
Для зарядки используется microUSB. Доступны полноразмерный USB и слот для карты памяти формата microSD.
Собран корпус добротно. Огрехов не наблюдается.
ТестыЗа воспроизведение отвечают два 95 мм динамика. Частота воспроизведения в диапазоне от 100 до 20 000. В звуковой сцене сделан акцент на низкие и средние частоты. Хорошо звучат танцевальная и современная музыка. Доступна корректировка звучания с помощью встроенного эквалайзера. Очень большой запас по громкости.
Для беспроводного соединения используется Bluetooth. Есть возможность подключения двух таких колонок к одному смартфону, обеспечив звучание в паре. Дальность стабильного соединения до 10 метров. Поддерживаются проводные источники сигнала. Записать любимые треки можно на карту памяти, флешку или внешний диск. Считываются все популярные форматы. Управлять воспроизведением можно с помощью кнопок на корпусе или пульта ДУ.