Обзор SVEN PS-465. Портативный бумбокс

Не так давно мы проводили тестирование портативной акустической системы SVEN PS-470 со встроенным плеером, FM-тюнером и Bluetooth-модулем. Сегодня героем нашего обзора будет её младшая модификация SVEN PS-465, но не менее интересная по предлагаемым опциям и характеристикам. Она, как и рассмотренная ранее модель выступает полноценной мультимедийной системой.

SVEN PS-465 обзор

К моменту публикации её продажи уже стартовали, она находится в широком доступе в российских магазинах, список наиболее выгодных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется SVEN PS-465 в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям её работы.

Внешний вид

В комплекте покупатель получает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.SVEN PS-465, как и все модели этой серии, отличается массивными габаритами. Здесь компактность пожертвована в пользу установки динамиков большей мощности и увеличения времени автономной работы.

Визуально колонка скорее напоминает полноценный бумбокс, чем классическую портативную колонку. В этом определенно есть свой шарм и плюс.

С фронтальной стороны выведены два динамика, защищенные металлической сеткой, распределены они по краям.

Это 2.0 система с 95 мм динамиками, выдающими 18 Вт мощности. Такими акустическими характеристики могут похвастаться только единичные портативные системы.

По центру фронтальной стороны расположился LED-дисплей на который выводится техническая информация по воспроизведению треков и активному режиму работы.

На верхней грани у SVEN PS-465 сосредоточена группа из восьми механических кнопок с нанесенной маркировкой. С помощью них осуществляется полноценное управление системой.

Часть действий колонка дублирует звуковыми уведомлениями, как пример, успешная синхронизация со смартфоном.Предусмотрели полноценную ручку для удобной переноски её с места на места. Весит она около двух килограмм. Вполне можно брать с собой на прогулку с друзьями или на природу, организовав выездную вечеринку.

Внешние поверхности у неё не маркие. Накопившиеся загрязнения можно будет легко удалить влажной тряпочкой.

Тесты

С обратной стороны скрывается слот для карты памяти, microUSB, AUX-вход и полноразмерный USB. Зарядка колонки проводится распространённым microUSB кабелем.Снизу присутствует пара ножек с резиновыми накладками, обеспечивающими устойчивое расположение на ровной поверхности.SVEN PS-465 умеет подключаться по Bluetooth к смартфону. Процесс подключения не отличается от привычного для этих систем. Дальность стабильного подключения в пределах 8-10 метров. Переключать треки можно прямо с панели управления колонки.Помимо этого, работать она умеет и без смартфона, воспроизводя треки с карты памяти, флеш-накопителя или FM-диапазона. Распознаются накопители объемом до 32 Гбайт. Распределенные по разным папкам аудиофайлы будут считываться общим потоком.

Итоги по SVEN PS-465

Звуковую сцену нельзя назвать идеальной, но с учетом её стоимости это вполне ожидаемо. Основные огрехи касаются низких и средних частот, они смазаны. Но в целом колонка вполне позволяется наслаждаться композициями различных жанр. Её отличительной чертой стал высокий запас громкости без артефактов и шумов при воспроизведении.Автономную работу обеспечивает батарейка с емкостью 1800 мАч. С учетом габаритов, внутри мог бы поместиться и аккумулятор большей емкости. При максимальной нагрузке разрядка системы происходит через 4.5-5 часов. Восстановить заряд можно будет как с зарядника для смартфона, так и любого свободного USB.SVEN PS-465 можно впервую очередь рекомендовать для тех, кто ставит приоритетом прослушивание музыки в домашних условиях. Мощные динамики с высоким запасом громкости, информативный дисплей, встроенный FM-тюнер, слот для карты памяти и полноразмерный USB. Но и любители прослушивания музыки на улице тоже не останутся разочарованными, для удобства транспортировки предусмотрена ручка на верхней грани.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".