Обзор SVEN PS-465. Портативный бумбокс

2018-05-07, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - SVEN PS-465; [23]
Не так давно мы проводили тестирование портативной акустической системы SVEN PS-470 со встроенным плеером, FM-тюнером и Bluetooth-модулем. Сегодня героем нашего обзора будет её младшая модификация SVEN PS-465, но не менее интересная по предлагаемым опциям и характеристикам. Она, как и рассмотренная ранее модель выступает полноценной мультимедийной системой.

SVEN PS-465

К моменту публикации её продажи уже стартовали, она находится в широком доступе в российских магазинах, список наиболее выгодных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

SVEN PS-465 обзор

Комплектация

Поставляется SVEN PS-465 в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям её работы.

SVEN PS-465

В комплекте покупатель получает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

SVEN PS-465, как и все модели этой серии, отличается массивными габаритами. Здесь компактность пожертвована в пользу установки динамиков большей мощности и увеличения времени автономной работы.

SVEN PS-465

Визуально колонка скорее напоминает полноценный бумбокс, чем классическую портативную колонку. В этом определенно есть свой шарм и плюс.

SVEN PS-465

С фронтальной стороны выведены два динамика, защищенные металлической сеткой, распределены они по краям.

SVEN PS-465

Это 2.0 система с 95 мм динамиками, выдающими 18 Вт мощности. Такими акустическими характеристики могут похвастаться только единичные портативные системы.

SVEN PS-465

По центру фронтальной стороны расположился LED-дисплей на который выводится техническая информация по воспроизведению треков и активному режиму работы.

SVEN PS-465

На верхней грани у SVEN PS-465 сосредоточена группа из восьми механических кнопок с нанесенной маркировкой. С помощью них осуществляется полноценное управление системой.

SVEN PS-465

Часть действий колонка дублирует звуковыми уведомлениями, как пример, успешная синхронизация со смартфоном.

Предусмотрели полноценную ручку для удобной переноски её с места на места. Весит она около двух килограмм. Вполне можно брать с собой на прогулку с друзьями или на природу, организовав выездную вечеринку.

SVEN PS-465

Внешние поверхности у неё не маркие. Накопившиеся загрязнения можно будет легко удалить влажной тряпочкой.

SVEN PS-465

С обратной стороны скрывается слот для карты памяти, microUSB, AUX-вход и полноразмерный USB. Зарядка колонки проводится распространённым microUSB кабелем.

Снизу присутствует пара ножек с резиновыми накладками, обеспечивающими устойчивое расположение на ровной поверхности.

Тесты

SVEN PS-465 умеет подключаться по Bluetooth к смартфону. Процесс подключения не отличается от привычного для этих систем. Дальность стабильного подключения в пределах 8-10 метров. Переключать треки можно прямо с панели управления колонки.

Помимо этого, работать она умеет и без смартфона, воспроизводя треки с карты памяти, флеш-накопителя или FM-диапазона. Распознаются накопители объемом до 32 Гбайт. Распределенные по разным папкам аудиофайлы будут считываться общим потоком.

Звуковую сцену нельзя назвать идеальной, но с учетом её стоимости это вполне ожидаемо. Основные огрехи касаются низких и средних частот, они смазаны. Но в целом колонка вполне позволяется наслаждаться композициями различных жанр. Её отличительной чертой стал высокий запас громкости без артефактов и шумов при воспроизведении.

Автономную работу обеспечивает батарейка с емкостью 1800 мАч. С учетом габаритов, внутри мог бы поместиться и аккумулятор большей емкости. При максимальной нагрузке разрядка системы происходит через 4.5-5 часов. Восстановить заряд можно будет как с зарядника для смартфона, так и любого свободного USB.

Итоги по SVEN PS-465

Золото. Выбор редакции MegaObzorSVEN PS-465 можно впервую очередь рекомендовать для тех, кто ставит приоритетом прослушивание музыки в домашних условиях. Мощные динамики с высоким запасом громкости, информативный дисплей, встроенный FM-тюнер, слот для карты памяти и полноразмерный USB. Но и любители прослушивания музыки на улице тоже не останутся разочарованными, для удобства транспортировки предусмотрена ручка на верхней грани.
SVEN PS-465 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор SVEN PS-465. Портативный бумбоксОбзор SVEN PS-465. Портативный бумбокс
Обзор ORICO OSJ-4A5U-EU. Многофункциональный сетевой фильтр с USB-портамиОбзор ORICO OSJ-4A5U-EU. Многофункциональный сетевой фильтр с USB-портами
Обзор MARVO K636 Black USB. Недорогая игровая клавиатура с подсветкойОбзор MARVO K636 Black USB. Недорогая игровая клавиатура с подсветкой
Обзор ORICO RC3A Gray. Скоростной USB концентраторОбзор ORICO RC3A Gray. Скоростной USB концентратор
Обзор Digma FreeDrive 440. Доступный видеорегистратор с FullHD записьюОбзор Digma FreeDrive 440. Доступный видеорегистратор с FullHD записью
Обзор Crush Machine!. Неплохое развлечен...
Обзор Crush Machine!. Неплохое развлеченИзначально я скептически относился к игре Crush Machine!, так как не особо люблю такого рода проекты. Мне...
Предварительный обзор Cherry KC 6000 Sli...
Предварительный обзор Cherry KC 6000 SliБольшинство клавиатур на рынке выглядят достаточно стандартно — если это механика, то обязательно толстая...
Предварительный обзор Oppo A3. Отличный ...
Предварительный обзор Oppo A3. Отличный Рынок смартфонов сейчас сильно изменился — производители видят желание пользователей покупать устройства ...
Предварительный обзор Dell OptiPlex 7460...
Предварительный обзор Dell OptiPlex 7460Стоит отметить, что хотя компания Dell не является такой известной и популярной как Apple, но у нее тоже ...
Обзор Paladins Strike. Новая MOBA для см...
Обзор Paladins Strike. Новая MOBA для смДалеко не все современные игровые проекты могут похвастаться возможностью привлечь пользователя хотя бы н...
Предварительный обзор Xiaomi Yuemi Mecha...
Предварительный обзор Xiaomi Yuemi MechaКомпания Xiaomi длительное время радует нас нестандартными продуктами — то выпустят в свет освежители воз...
Обзор Harry Potter: Hogwarts Mystery. Пр...
Обзор Harry Potter: Hogwarts Mystery. ПрСовременные мобильные игры страдают от встроенных покупок и скудности идей разработчиков — буквально кажд...
Предварительный обзор Philips Momentum 4...
Предварительный обзор Philips Momentum 4Официально анонсирован монитор Philips Momentum 436M6VBPAB, который хотя и не позиционируется как игровой...
Обзор ALLUXE. Заказываем яхту за пару ми...
Обзор ALLUXE. Заказываем яхту за пару миСегодняшний обзор будет скорее развлекательным и расширяющим кругозор, нежели реально полезной статьей. Д...
Предварительный обзор Vivo V9 Youth. Шик...
Предварительный обзор Vivo V9 Youth. ШикСовременные мобильные телефоны стали достаточно интересными и пользователи имеют возможность выбирать меж...
Обзор Craft Warriors. Неплохая онлайн-ст...
Обзор Craft Warriors. Неплохая онлайн-стСтоит сказать, что стратегии в реальном времени раньше были ультра-популярными, а теперь жанр пошел на сп...
Предварительный обзор Sony Xperia XZ2 Pr...
Предварительный обзор Sony Xperia XZ2 PrНе будем скрывать — компания Sony весьма сильно проигрывает конкурентам по рынку смартфонов. Пока китайск...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor